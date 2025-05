Así operaría banda criminal liderada por 'Cuchillo', principal sospechoso de la masacre en Pataz

Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros de empresa R&R de Minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, el pasado 4 de mayo, la PNP y Fiscalía continúan investigando a los responsables del crimen. En ese sentido, el programa dominical Panorama difundió impactantes imágenes que revelan la brutalidad con la que actúa la organización criminal liderada por Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', principal sospechoso de la masacre en Pataz.

En los videos se puede observar cómo los integrantes de la banda criminal someten a disparos a trabajadores informales en la zona de Las Tolvas, mientras amenazan al capataz para forzarlo a negociar el desalojo de la mina, exigiendo a cambio una elevada suma de dinero.

Imperial criminal de 'Cuchillo' está valorizado en 100 millones de soles

Según la investigación del periodista Luis Vargas, alias 'Cuchillo' habría construido un imperio criminal valorado en más de 100 millones de soles, basado en la extorsión violenta de operaciones mineras ilegales. Su método de operación incluye irrumpir por las chimeneas de las bocaminas para sorprender al personal, sometiéndolos con violencia extrema, torturas e incluso asesinatos.

Asimismo, se reportó que la banda criminal utiliza explosivos para dinamitar los túneles, logrando así el control absoluto de los socavones y apropiándose del oro extraído en esos territorios.

'Cuchillo' y sus condenas de 7 años en Tumbes y Trujillo

La Policía Nacional del Perú (PNP) precisó que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', cuenta con un historial criminal que incluye una condena de siete años en los penales de Tumbes y Trujillo. Tras recuperar su libertad, se presume que reclutó a exmiembros del Ejército con experiencia en combate para formar un grupo de aniquilamiento especializado en técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

La PNP también indicó que este brazo armado estaría detrás de múltiples ataques y homicidios en la zona minera de Pataz, consolidando el poder de la organización a través del miedo y la violencia extrema.

¿Quiénes son los cómplices de alias 'Cuchillo'?

Pese a que se reportó que alias 'Cuchillo' se encontraba en Colombia, el criminal reapareció ante Cuarto Poder y dijo lo siguiente." Ya no estoy en Colombia. No le puedo decir (donde estoy), señorita. Tampoco (he regresado a Perú)", dijo ante dicho medio de comunicación.

Además, de la búsqueda del principal sospechoso de la matanza en Pataz, las autoridades peruana también intensifican su búsqueda para localizar a sus principales colaboradores, entre ellos alias 'Charapa' y alias “'Yako'. Este último es identificado como el jefe operativo de la organización criminal.

