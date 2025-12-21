Precio del Dólar en Perú HOY, domingo 21 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 21 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,375 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 21 de diciembre?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,310

Venta: S/3,430

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Julio Velarde prevé estabilidad del dólar hacia el 2026

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, comentó que, a pesar de las recientes fluctuaciones y las proyecciones de la Reserva Federal, el dólar se mantendría resiliente gracias a la constante entrada de capitales a Estados Unidos, especialmente en renta fija y acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Señaló que cualquier posible depreciación probablemente ocurriría a un ritmo más lento.

Velarde también enfatizó que la sólida posición macroeconómica del Perú actuó como un escudo contra la inestabilidad política, ayudando a prevenir mayores costos sociales y desempleo. Destacó la importancia de mantener la disciplina fiscal para mantener la confianza en la moneda nacional en un entorno externo incierto.