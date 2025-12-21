HOYSuscripcion LR Focus

Precio del Dólar en Perú HOY, domingo 21 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 21 de diciembre. | Foto: Composición LR
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 21 de diciembre. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 21 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,375 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 21 de diciembre?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,430

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

Las claves económicas que todo candidato debe dominar en 2025 | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Composición LR

Composición LR

Julio Velarde prevé estabilidad del dólar hacia el 2026

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, comentó que, a pesar de las recientes fluctuaciones y las proyecciones de la Reserva Federal, el dólar se mantendría resiliente gracias a la constante entrada de capitales a Estados Unidos, especialmente en renta fija y acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Señaló que cualquier posible depreciación probablemente ocurriría a un ritmo más lento.

Velarde también enfatizó que la sólida posición macroeconómica del Perú actuó como un escudo contra la inestabilidad política, ayudando a prevenir mayores costos sociales y desempleo. Destacó la importancia de mantener la disciplina fiscal para mantener la confianza en la moneda nacional en un entorno externo incierto.

Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 20 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 20 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 19 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 19 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 18 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 18 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

