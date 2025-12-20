HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada EN VIVO: horario, canal en vivo y cómo ver el último programa por Latina Televisión

La esperada final de la segunda temporada de 'Yo soy' coronará al ganador este 20 de diciembre en un concierto en vivo, en el que el público elegirá al ganador mediante votación digital.

Segunda temporada de 'Yo soy' revelará al ganador(a). Foto: composición LR/Latina TV
Segunda temporada de 'Yo soy' revelará al ganador(a). Foto: composición LR/Latina TV

La segunda temporada de 'Yo soy' llega a su gran final tras semanas de intensa competencia y presentaciones que conquistaron al jurado y al público. Este sábado 20 de diciembre, los finalistas subirán al escenario en un concierto en vivo para disputar la corona y el título de campeón del programa de imitación de Latina Televisión.

La gala final promete emociones, sorpresas y un alto nivel artístico. Los imitadores que alcanzaron esta instancia decisiva son Gabriela Villanueva (Michael Jackson), Melissa Ángeles (Alejandra Guzmán), Bryan Guarniz (Dyango) y la banda Green Day, quienes competirán por el voto del público, único encargado de definir al ganador de esta temporada 2025.

PUEDES VER: Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano emociona al imitar a Selena Quintanilla en 'Yo soy', pero se olvida letra de icónica canción

lr.pe

¿A qué hora ver la final de 'Yo soy' segunda temporada en vivo?

La gran final de ‘Yo soy’ 2025, segunda temporada, se transmitirá este sábado 20 de diciembre desde las 9:00 p. m., en horario estelar. El programa será emitido en vivo por Latina Televisión, reuniendo a los tres finalistas que lograron superar múltiples rondas de evaluación y semanas decisivas de eliminación.

Esta etapa final llega luego de una semana clave que sorprendió a los seguidores del programa, marcada por la eliminación de imitadores favoritos como Jorge González, Billie Eilish y Josimar, resultados que generaron diversas reacciones en redes sociales. Con ello, la expectativa creció aún más de cara a la gala definitiva.

El jurado, integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, estará presente para acompañar el espectáculo; sin embargo, no tendrá voto decisivo. La elección del campeón recaerá exclusivamente en el público. La conducción estará a cargo de Diana Sánchez y Franco Cabrera, quienes liderarán la transmisión final.

PUEDES VER: Ricardo Morán rinde homenaje en ‘Yo Soy’ a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, tras ser asesinado: 'Te vamos a honrar'

lr.pe

¿Dónde y cómo ver la final de la segunda temporada de 'Yo soy'?

La final de 'Yo soy' se transmitirá en señal abierta por Latina Televisión y también a través de las plataformas digitales del canal. Para quienes no puedan seguir la transmisión por TV, Latina.pe permitirá ver el programa en vivo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Además, el proceso de votación será digital y gratuito. Los seguidores podrán apoyar a su imitador favorito mediante la aplicación oficial de Latina, disponible para dispositivos iOS y Android. Durante la transmisión en vivo se habilitará la opción de votar en tiempo real, garantizando transparencia y participación masiva del público.

