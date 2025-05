Abogado afirma que 'Cuchillo' teme que 'La Gran Alianza' lo mate en prisión y confirma que salió de Colombia: "¿Quién se beneficia con la recuperación de minas?"

Frank Díaz, abogado de Miguel Rodríguez, más conocido como 'Cuchillo', en entrevista con La República acusó a dos entes de querer atentar contra la vida de su patrocinado: la organización criminal 'La gran alianza' y los grupos de poder. Sobre las acusaciones que pesan contra 'Cuchillo' negó la participación de su defendido en la masacre en Pataz. Asegura que el día del crimen 'Cuchillo' estaba a más de 15 horas del lugar. Asevera que hasta la fecha su patrocinado no tiene apertura de investigación. Además, niega que Cuchillo tenga vínculos con la minería y aseguró que se dedica a la agricultura. Para finalizar, llama a la presidenta a buscar a los verdaderos responsables.

El día de ayer el señor Miguel Rodríguez salió en un dominical desmintiendo las declaraciones que tuvo la señora Dina Boluarte

Sí, efectivamente. Él ha salido públicamente desmintiendo a la señora presidenta de la República por estas aseveraciones, en las cuales se trataría de vincularlo con la comisión de esta lamentable masacre ocurrida en la provincia de Pataz.

Él le ha enviado una carta notarial a la señora presidenta en donde le he pedido que se rectifique en un plazo de 5 días. Caso contrario, mi patrocinado va a adoptar las acciones de ley para poder sancionar esta conducta cometida o esta extralimitación cometida por Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Entendemos que esto surge a partir de la errónea información que miembros de la Policía Nacional del Perú le habrían otorgado y esperamos que, en el plazo otorgado, ella pueda rectificarse, caso contrario, tendremos que interponer la querella respectiva.

¿Esta carta notarial ya llegó a Palacio?

La enviamos el día miércoles de la semana pasada, entendemos que ya tiene que haber llegado.

¿Hasta ahorita no hay ninguna respuesta por parte Palacio y del Ejecutivo?

No, ninguna respuesta.

¿En qué cree que se basa la señora presidenta para acusar a su patrocinado de esta masacre?

Entendemos que es por errónea información de los miembros de la Policía Nacional del Perú porque, lo cierto del asunto, es que contra mi patrocinado, hasta el momento, no le ha llegado ni siquiera la notificación de apertura de investigación preliminar ni tampoco ha sido citado por la Policía Nacional para que rinda sus declaraciones. Él tiene un domicilio real conocido.

Entonces, no sabemos concretamente de dónde la presidenta tuvo la información de que, presuntamente, mi patrocinado sería el responsable de esta lamentable masacre. La presidenta en su momento afirmó que él fue detenido en la ciudad de Trujillo por ciertos delitos y no, en Trujillo nunca ha sido detenido. Él cumplió una condena de 7 años en el establecimiento penitenciario El Milagro de Trujillo, sí.

Cumplió su condena aquí hasta el año 2022, pero luego de que él egresó del penal, hasta la fecha no ha vuelto a ser detenido en esta ciudad. Sí registra una detención en la provincia de Casma del año 2023 en donde se les sindica haber portado un arma de fuego, pero esa investigación se encuentra archivada. El Ministerio Público dispuso no formalizar investigación preparatoria en atención a que el arma se encontraba inoperativa e inutilizable.

¿A qué se dedica su patrocinado?

Mi patrocinado es una persona que se dedica a la agricultura, él se dedica a la siembra y cosecha de mangos, así como palta fuerte, pero también tiene una empresa de servicios generales donde él es accionista.

Los días en que sucedió la masacre, su patrocinado, ¿dónde se encontraba?

Él se encontraba en la provincia de Casma, sector Huancamuña, lo que hace técnicamente imposible de que él se haya encontrado en la provincia de Pataz, una provincia con la cual existe una lejanía bastante amplia. Así que para que sea trasladado de un lugar a otro tiene que haber sido en avión y sabemos que no existen vuelos entre Pataz y Casma.

Entonces, eso desacredita de forma directa de que él habría cometido los ilícitos en la provincia de Pataz, como se viene sindicando.

Entonces, para recalcar, ¿él no se encontraba en la provincia de Pataz durante estos días que se origina esta masacre?

Efectivamente, no se encontraba, así que con esto, simple y sencillamente, se desacredita la versión “oficial”, por así decirlo. Existen videos, existen testigos y otros medios probatorios que lo ubican en la provincia de Pataz, en Huancamuña.

Bueno, ¿por qué salir del país, doctor?

Salió de país por miedo básicamente, por miedo al ajusticiamiento antes que la justicia. ¿Por qué digo ajusticiamiento? Porque sabemos que una vez que él sea detenido, dada la envergadura de este caso, va a ser enviado a un centro penitenciario.

Este caso trascendió tanto que existe plena convicción de que le van a dictar un mandato de prisión preventiva o una detención preliminar. Así que él no quiere entregarse, número uno, por eso, porque él conoce un penal, él ha estado en un centro penitenciario y también sabe lo que le va a ocurrir si es que él ingresa. Él tiene claro de que una vez que él ingrese a un establecimiento penitenciario lo pueden matar.

Él también tiene familia a la cual debe responder y es justamente por la que él ha optado mejor por retirarse del Perú, irse primigeniamente con destino a Colombia y luego salir de Colombia con destino desconocido, para la prensa al menos.

¿Quiénes o quién querría atentar contra la vida de su patrocinado?

Queremos entender que pueden ser dos entidades, dos entes. Un ente ilegal, que es la organización criminal 'La Gran Alianza', que es quien querría atentar contra la vida de mi patrocinado. Y número dos, los grupos de poder porque, justo lo que decíamos en algunos medios de prensa hoy por la mañana, existen beneficiarios de todo esto.

Existe un beneficiario en particular quien se ha venido beneficiando, valga la redundancia, a partir de estos acontecimientos, como es recuperar las minas, como es obtener seguridad por parte del Estado y limpiar la zona. Entonces, esto ya lo dejamos a criterio de la población. ¿Quién realmente se ha beneficiado con que se sindique estas muertes a 'Cuchillo'? Esa es la pregunta que dejamos en el aire.

¿Su patrocinado se encuentra en Colombia o salió de Colombia?

No, ya no se encuentra en Colombia. En Colombia, lamentablemente también la prensa inició un ataque contra él. Entendemos por la envergadura el caso que ha trascendido incluso a nivel internacional y también salieron boletines informativos en ese en el país vecino en el cual mostraban su rostro. Entonces, por eso es que él mejor decidió salir de Colombia de forma ilegal y se encuentra ahora en otro país de Latinoamérica.

Hay una denuncia hecha por algunos ciudadanos sobre un secuestro interpuesto durante el 29 de abril en Huamachuco, señalan que seis de las víctimas acusan a 'Cuchillo' y otros sujetos como 'alias técnico' y 'Gato Coté de secuestrar a algunos pobladores de Huamachuco. ¿Qué información se tiene respecto a ello?

Miguel Antonio Rodríguez no registra ninguna investigación con relación a hechos relacionados a sicariato, homicidio ni extorsión. Entonces, cualquier tipo de comentario que se realice en la sierra peruana no se encuentra refrendado con investigación alguna.

No hemos sido hasta el momento notificados por el Ministerio Público ni por la Policía Nacional del Perú. Muchas cosas se han dicho de cuchillo, se dice que en el año 2023 y 2024 habría cometido otros crímenes, también en minería. Lo que retamos a la prensa y al Estado peruano es muéstrenos las disposiciones correspondientes. Muéstrenos las citaciones, ¿dónde están? ¿Por qué no las han exhibido? Simple y sencillamente porque no existen.

Puede decirse muchas cosas en este marco tan controversial, pero las cosas que se están diciendo no se encuentran debidamente acreditadas, no se encuentran refrendadas con la documentación idónea.

Su patrocinado ha negado conocer al ‘Gato cote’ o ‘alias técnico’

Lo que él ha negado rotundamente es mantener cualquier tipo de contacto directo o indirecto con Gato Coté. Según su versión, él no lo ha conocido, nunca mantuvo contacto con él, pero con quienes sí ha mantenido disputas es con miembros de esa organización criminal durante su reclutamiento en el establecimiento penitenciario El Milagro.

¿Y a qué se debe estar riñas con esta organización criminal?

Esto se debe en esencia y particularmente a acontecimientos propios del hacinamiento. Durante el tiempo de estadía en el penal sabemos que prima la ley del más fuerte. Quien tiene poder en una determinada celda es quien tiene las comodidades y él por querer tener sus comodidades mantuvo serios problemas con miembros de esta organización. Le querían, en algún momento, quitar su cama, dejarlo durmiendo en el piso, etcétera.

Querían evitar que él tenga las condiciones necesarias para cumplir su condena y en este contexto es que él ha mantenido rencillas con miembros de esta organización criminal a tal punto que llegaron casi a matarse en el penal y cumplieron su sanción correspondiente.

Entendemos que a partir de estos acontecimientos originados en el penal del milagro es que hoy en día se viene atribuyendo a mi patrocinado por la comisión de estos ilícitos tan lamentables.

¿Tiene vínculos con la minería su patrocinado?

Ningún vínculo con la minería, según la referencia que él mismo nos ha dado.

¿Cómo se encuentra en estos momentos su familia?

Se encuentran totalmente consternados, con miedo no solamente de que la delincuencia vaya a atentar contra ellos mismos. Más que miedo a la delincuencia, es a la justicia. Porque sabemos que por este ilícito, la pena que le podrían aplicar a Miguel Antonio Rodríguez Díaz es una pena de cadena perpetua.

Él dentro de la clandestinidad está asumiendo la responsabilidad a través de mí y ya como él lo ha hecho directamente a través de otro medio de prensa de, al menos, salir a la prensa y dar públicamente sus primeras versiones, ¿no? Indicar que él no ha participado en estos ilícitos y dentro de la clandestinidad que él pudiera quedarse en la clandestinidad, él mismo ha dicho, "Yo quiero que se ubique los responsables y yo quiero enfrentarme a la justicia”. Es lo que él mismo nos ha dado a entender.

¿Volverá al país?

Sí, volverá al país una vez que esto vaya avanzando de la manera más correcta posible. Una vez que se determine quiénes son los verdaderos responsables.

Usted como su defensa legal, ¿qué le diría a la presidenta de la República?

Simplemente que se rectifique y no se tomen juicios de valor tan rápido, a menos que existan pruebas suficientes que lo vinculen al ilícito. Y número dos, ya pues, señora presidenta, avancen y busquen a los verdaderos responsables. Es momento ahora de accionar y esperemos que usted lo haga.