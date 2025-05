Tras el asesinato de 13 trabajadores mineros de empresa R&R de Minera Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, el pasado 4 de mayo, las autoridades continúan investigando a los posibles responsables. Los agentes de la PNP señalaban a alias 'Cuchillo' como el principal sospechoso, mientras que el Ministerio Público también considera que dicho criminal habría contado con un cómplice dentro de la misma empresa.

Según información de la Fiscalía, Nicolás Cueva Rojas (41 años), minero ilegal que es propietario de R&R y de Libmar SAC, detalló que José Lozano Peche, quien fue uno de sus trabajadores, renunció 2 días después de la matanza de 13 mineros en Pataz. El negocio en cuestión es una compañía dedicada a la explotación de minerales en zonas asignadas por la minera Poderosa.

José Lozano renunció dos días después de matanza en Pataz

Durante la diligencia judicial ante el Ministerio Público, Cueva Rojas reveló que José Ramiro Lozano Peche, conocido como 'Técnico', se encargaba de seleccionar al personal de seguridad para Libmar SAC, empresa que opera en el anexo Santa María, una de las áreas más conflictivas de la provincia de Pataz, región La Libertad. “Sí conozco al 'Técnico' porque él era el responsable de escoger al personal de seguridad para mi empresa", explicó

“Ya no trabaja para mí, se retiró del trabajo. No recuerdo exactamente, pero creo que fue el martes 29 de abril. Los muchachos del campamento me informaron que se estaba yendo. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Lo llamé y me contestó diciendo que se estaba retirando, luego cortó la llamada”, agregó Cueva Rojas.

El 'Técnico' fue sentenciado a 8 años de prisión

Según información oficial de la PNP, esta no es la primera vez que el 'Técnico' enfrenta problemas con la justicia, ya que enero del presente año, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz informó que tanto él como Edulfo Alejandro Peche Bazán fueron sentenciados a ocho años de prisión por poseer un fusil de largo alcance sin el permiso correspondiente.

Las investigaciones también revelaron que ambos estaban reclutando "gente que tenga un fierro largo" por encargo de mineros que buscaban seguridad armada para sus operaciones.

Reclutaba a personal para enfrentar a delincuentes armados en Pataz

En otro momento de la diligencia judicial, Cueva Rojas enfatizó que José Lozano reclutaba a hombres mayores de 21 años para enfrentar a los "parqueros", delincuentes armados con dinamita y armas de fuego, dedicados al robo de minerales y al control de cuadrantes mineros.

El empresario relató que, en la madrugada del 27 de abril, su capataz, Miller Chayo Lizarde Soto, le informó que unos "parqueros" habían detonado dinamita en la entrada de una mina ubicada en el nivel 2410, bloqueando el acceso y dejando atrapados a 13 trabajadores.

Cueva le dijo a la Fiscalía que los delincuentes le aseguraron que liberarían a los trabajadores una vez que terminaran de extraer el mineral, y también precisó que lo amenazaron con matarlos si notificaba a la Policía Nacional del Perú (PNP).

