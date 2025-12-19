HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Putin advirtió también a la Unión Europea que “tendrá que devolver lo robado”, al referirse a los activos financieros rusos congelados en el extranjero.

Putin afirmó que el fin de la guerra depende exclusivamente de Ucrania y de los países occidentales que la respaldan política y militarmente.
Putin afirmó que el fin de la guerra depende exclusivamente de Ucrania y de los países occidentales que la respaldan política y militarmente.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, elevó el tono de su discurso durante su conferencia anual de prensa al advertir que Moscú no iniciará nuevas hostilidades si es “tratada con respeto”, al tiempo que no descartó un avance en la negociación de paz con Ucrania bajo condiciones estrictas. "No habrá ninguna operación si respetan nuestros intereses", remarcó el mandatario, quien continuó la rueda de prensa de fin de año afirmando que el fin de la guerra depende no solo de los ucranianos y rusos, sino también de Occidente.

Gran parte de la primera parte de su discurso, Putin se la pasó alardeando de los avances militares rusos a lo largo de la línea de contacto, y aseguró que sus tropas mantienen la iniciativa en varios frentes. Según sostuvo, Rusia controla parcialmente ciudades clave de la región de Donetsk, como Mirnograd (Dimitrov) y Kostiantínivka, y reiteró que cualquier diálogo solo será posible bajo condiciones específicas fijadas por el Kremlin.

Putin: "La pelota está en el campo de Kiev y Occidente"

Putin afirmó que el fin de la guerra depende exclusivamente de Ucrania y de los países occidentales que la respaldan política y militarmente. “La pelota está completamente en el campo del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos”, declaró durante la conferencia, insistiendo en que Moscú no ha cerrado la vía diplomática.

El mandatario ruso fue aún más categórico al rechazar cualquier responsabilidad directa por las víctimas del conflicto, que se prolonga desde febrero de 2022. “No nos consideramos responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra”, sostuvo, una afirmación que contradice la posición de Ucrania y de sus aliados, que responsabilizan a Rusia por la invasión.

En ese marco, Putin reiteró que cualquier negociación solo será posible si se abordan lo que Moscú denomina las “causas originales” del conflicto, entre ellas la cuestión territorial y la arquitectura de seguridad en Europa del Este. La retirada de las fuerzas ucranianas de las regiones anexionadas por Rusia en 2022 sigue siendo, según el Kremlin, una condición innegociable.

La acusación contra Occidente

Putin dirigió parte de su discurso contra los países europeos, a los que acusó de prolongar el conflicto mediante el envío de armas a Ucrania y de actuar bajo directrices de Estados Unidos. Según el mandatario, Occidente “engañó” a Rusia al continuar ampliando la OTAN hacia el este, pese a compromisos previos.

El presidente ruso también se refirió a los activos financieros rusos congelados en el extranjero y lanzó una advertencia directa a la Unión Europea. “Tendrán que devolver lo robado”, afirmó, calificando las medidas adoptadas por los países occidentales como un “atraco abierto” contra Rusia y asegurando que Moscú recurrirá a instancias judiciales internacionales para recuperar esos fondos.

Elecciones en Ucrania y otras consultas a Putin

Entre otros puntos, Putin se refirió a la posibilidad de que Ucrania celebre elecciones presidenciales, un escenario que Moscú y Washington han mencionado en distintos momentos. El presidente ruso afirmó que su gobierno estaría dispuesto a suspender ataques de largo alcance durante la jornada electoral. “Estamos dispuestos a estudiar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones, al menos absteniéndonos de lanzar ataques en profundidad ese día”, dijo.

Asimismo, el mandatario destacó que Rusia recibe “señales” de que Kiev podría estar dispuesta a algún tipo de diálogo, aunque aclaró que, por ahora, Ucrania se niega a discutir el tema territorial, lo que sigue bloqueando cualquier avance concreto hacia un alto el fuego.

La conferencia anual de Putin, que este año superó los 2,7 millones de preguntas enviadas por ciudadanos, estuvo marcada también por inquietudes internas. Cerca del 20% de las consultas se centraron en temas sociales como pensiones, salud y subsidios, mientras que la guerra en Ucrania, aunque central en el discurso presidencial, ocupó un lugar secundario entre las preocupaciones del público ruso.

