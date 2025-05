Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como 'Cuchillo', se ha convertido en el centro de atención a nivel nacional e internacional tras ser señalado por la presidenta Dina Boluarte como el presunto autor de la masacre en Pataz, donde 13 agentes de seguridad fueron asesinados en la mina La Poderosa el pasado 26 de abril. Sin embargo, su perfil criminal presenta una faceta curiosa y contradictoria: además de estar vinculado a la violencia, es visto por algunos como un benefactor que ha logrado mantener el control social en su comunidad.

Nacido en 1990 en Buenavista Alta, en la provincia de Casma, Áncash, 'Cuchillo' era conocido entre sus vecinos como el "Pablo Escobar de Buenavista Alta". Los testimonios locales describen a un hombre que, pese a su historial delictivo, realizaba constantes actos de caridad, como la construcción de una losa deportiva y el financiamiento de medicamentos para personas enfermas, gestos que le permitieron ganar apoyo y mantenerse como una figura influyente.

‘Pablo Escobar de Buenavista Alta’: el doble rostro de ‘Cuchillo’

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', era conocido como el 'Pablo Escobar de Buenavista Alta', no solo por su historial delictivo vinculado a la minería ilegal, sino por su imagen de benefactor. Según testimonios locales, 'Cuchillo' se ganó el aprecio de la comunidad al construir la losa deportiva del pueblo, pagar medicinas para los enfermos, apoyar a la parroquia y colaborar incluso con la policía. Esta cercanía con los vecinos le otorgó una especie de protección social que le permitió operar sin ser cuestionado.

El sábado 3 de mayo, un día antes del hallazgo de los 13 cuerpos de trabajadores mineros asesinados en Pataz, ‘Cuchillo’ regresó a Buenavista Alta y organizó una fiesta rodeado de vecinos, familiares y hasta 10 sicarios armados. Al día siguiente, tras hacerse público el crimen, huyó a Lima. Finalmente, el 4 de mayo, fue captado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba escapar a Colombia. Aunque las autoridades colombianas confirmaron su llegada a Bogotá, no pudieron detenerlo por falta de una orden de captura.

‘Cuchillo’ reaparece y niega estar en Colombia

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', reapareció en una entrevista para el programa Cuarto Poder, donde negó estar en Colombia, como se había informado inicialmente. “Mi nombre es Miguel Antonio Rodríguez Díaz. En el penal me llamaban así (Cuchillo). Yo estuve recluido en el penal (...) Ya no estoy en Colombia. No le puedo decir (dónde estoy). Tampoco (he regresado a Perú). Es correcto (que estoy en un país vecino), pero no puedo decir cuál”, declaró.

Por su parte, Kevin Díaz, abogado de 'Cuchillo', afirmó en una entrevista con La República que su defendido retornará a Perú solo cuando se identifique a los verdaderos responsables de la masacre en Pataz, ocurrida el pasado 4 de mayo. Además, confirmó que envió una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte, exigiendo que se rectifique tras señalarlo como autor de la masacre.

