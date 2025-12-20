Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el último amistoso del año?
La selección peruana, dirigida por Gerardo Ameli, se medirá contra Bolivia en un amistoso el domingo 21 de diciembre a las 3.30 p.m. en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Sigue AQUÍ la cobertura completa del partido.
La selección peruana tendrá un último partido frente a la selección boliviana, pero no será por una fecha FIFA, sino por un encuentro organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Este partido se realizará este domingo 21 de diciembre y se podrá seguir desde las 3.30 p.m. (hora peruana). La transmisión del encuentro será por la señal de América TV y vía streaming por TVGO. Además, podrás seguir la cobertura completa de este partidazo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto.
Para este encuentro, el recinto deportivo será el estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Ica, y el técnico que se encargará de reemplazar a Manuel Barreto será Gerardo Ameli, extécnico de Alianza Atlético.
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia?
El encuentro se podrá seguir desde las 3.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países de Sudamérica.
- Perú: 3.30 p.m.
- Colombia: 3.30 p.m.
- Ecuador: 3.30 p.m.
- Bolivia: 4.30 p.m.
- Venezuela: 4.30 p.m.
- Chile: 5.30 p.m.
- Paraguay: 5.30 p.m.
- Argentina: 5.30 p.m.
- Uruguay: 5.30 p.m.
- Brasil: 5.30 p.m.
¿Dónde ver el amistoso entre Perú vs Bolivia?
América TV (canal 4) transmitirá este encuentro de forma exclusiva. Si el público desea verlo vía aplicación, podrá hacerlo a través de la plataforma América tvGO. La cobertura arrancará desde las 3.20 p. m. con una breve previa al partido. Además, puedes seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
Posibles alineaciones de Perú y Bolivia
- Perú: Pedro Gallese (C), Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar.
- Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo
Pronósticos para el Perú vs Bolivia
Para este encuentro, que se realizará en Chincha, Perú se presenta como es candidato a llevarse la victoria a pesar de haber convocado a jugadores no tan habituales en la selección peruana.
- Betsson: gana Perú (1.92), empate (3.25), gana Bolivia (3.95)
- Betano.pe: gana Perú (1.85), empate (3.55), gana Bolivia (4.45)
- bet365: gana Perú (1.83), empate (3.30), gana Bolivia (3.90)
- 1xBet: gana Perú (1.92), empate (3.60), gana Bolivia (4.49)
- CoolbetLATAM: gana Perú (1.88), empate (3.40), gana Bolivia (4.20)
- DoradoBet: gana Perú (1.76), empate (3.33), gana Bolivia (4.20)
Precios de las entradas para el Perú vs Bolivia
Para adquirir tus entrenadas, podrás conseguirla por la señal de Joinnus, desde su página web oficial. A continuación, la lista de precios para ver el Perú vs Bolivia
- Sur: 65,06 soles
- Norte: 65,06 soles
- Oriente: 143,66 soles
- Occidente: 168,16 soles
- Occidente VIP: 240,23 soles.
Lista de convocados de Safap para el amistoso ante Bolivia
- Arqueros: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco
- Defensas: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda
- Mediocampistas: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello
- Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea.
Lista de convocados de Bolivia
- Arqueros: Carlos Lampe, Rodrigo Banegas, Gerónimo Govea
- Defensas: Diego Medina, Widen Saucedo, Lucas Macazaga, Marcelo Timorán, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Leonardo Zabala
- Mediocampistas: Óscar López, Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Carlos Sejas, Adalid Terrazas, Carlos Melgar
- Delanteros: John García, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Gustavo Perede, José Martines.