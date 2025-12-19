Yape actualiza su app: ahora solo verás las tres primeras letras del nombre al hacer un yapeo

Yape anunció una nueva actualización al mostrar solo las primeras tres letras del nombre y del apellido. | Foto: composición LR/Yape

Yape anunció en sus redes sociales una importante actualización en la forma en que se muestran las transferencias entre personas usuarias. Desde ahora, al hacer un yapeo, se visualizarán solo parte del nombre y algunos dígitos del número del destinatario. Como era de esperarse, el anuncio generó diversas reacciones entre las personas que usan habitualmente la billetera digital.

¿A qué se debe esta actualización de Yape?

La medida busca dar mayor claridad y confianza durante las operaciones digitales. Según la plataforma, el cambio tiene como objetivo reforzar la seguridad y minimizar errores al momento de enviar dinero. Por ello, desde ahora solo se mostrarán las tres primeras letras del nombre y apellido de la persona que realiza el yapeo, seguido de asteriscos.

Debido al crecimiento que atraviesa la popular billetera digital, de acuerdo con el video publicado en sus redes sociales, Yape busca fidelizar a sus personas usuarias mediante nuevas actualizaciones en la visualización de datos durante las transferencias. Así, los clientes podrán identificar con mayor claridad al destinatario antes de confirmar la operación. La medida apunta a reducir errores y prevenir posibles fraudes en la plataforma.

La actualización se implementó el 19 de diciembre y sorprendió a las propias personas usuarias, quienes expresaron opiniones divididas sobre esta nueva forma de mostrar la información en los yapeos. Mientras algunas destacaron mejoras en la transparencia, otras manifestaron su preocupación por la forma en que se muestran los nombres durante las transferencias.

La reacción de los usuarios al percatarse la nueva actualización de Yape

Los usuarios que emplean a diario la conocida billetera digital vinculada al BCP expresaron diversos comentarios en redes sociales, donde compartieron comentarios a favor y en contra tras la reciente actualización implementada por Yape.

Entre los mensajes más destacados están: ''No sé si eso protege o todo lo contrario'', "Se va a prestar para mucha confusión. ¿Cómo voy a verificar si es la persona correcta, sin al menos el nombre? Dejen que se vea el primer nombre, al menos.", ''Pongan los nombres completos'', "Al menos tienen que enseñar el primer nombre. ¡Terrible actualización! Ni siquiera se puede cobrar porque te dicen: 'sale así'. ¡Solucionen a la brevedad!", "Consejo: al menos que se incluya el primer nombre completo'', ''Genera confusión para quien va a recibir y para quien envía el Yape, ya que provoca desconfianza''.

