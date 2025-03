¿En abril habrá días no laborables por Semana Santa 2025? Conoce lo que dice la ley

En el Perú, los feriados están regulados por ley como días de descanso obligatorio, durante los cuales los trabajadores no están obligados a laborar y mantienen el derecho a recibir su remuneración habitual. Para el año 2025, durante la Semana Santa, los feriados nacionales comprenden el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril).

Estos días de descanso se aplican tanto en el sector público como en el privado. En caso de que un trabajador preste servicios durante un feriado sin que se le otorgue un día de descanso compensatorio, la normativa establece que debe recibir una retribución adicional equivalente al 100% de su salario diario, además del pago correspondiente a su jornada ordinaria.

Días no laborables por Semana Santa en abril de 2025 en Perú, ¿qué dice la ley?

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido ningún decreto supremo que declare días no laborables adicionales para el sector público con motivo de la Semana Santa 2025. Los días no laborables son establecidos mediante disposiciones oficiales y, por lo general, se aplican al sector público. No obstante, el sector privado puede acogerse a estas medidas si existe un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores.

A diferencia de los feriados, los días no laborables están sujetos a compensación. Esto significa que las horas que no se trabajen deben ser recuperadas en una fecha posterior, conforme a lo que disponga el empleador. Por otro lado, cabe precisar que en años anteriores se han emitido decretos que designan días no laborables adicionales con fines de promover el turismo y facilitar el descanso de la población.

¿Cuándo empieza la Semana Santa 2025 en Perú?

La Semana Santa 2025 comenzará el domingo 13 de abril con la conmemoración del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de este periodo litúrgico cristiano. Esta jornada recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por la multitud con palmas y ramos.

Este ciclo religioso se extiende a lo largo de ocho días y concluye el domingo 20 de abril, conocido como Domingo de Resurrección o Pascua de Resurrección. Durante esta semana, también se observan otras fechas clave como el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril), que son feriados nacionales en el Perú.

¿Si trabajo en un día no laborable en Perú recibo una remuneración adicional?

En el Perú, laborar en un día no laborable designado por el Gobierno mediante decreto supremo no implica, por norma general, el derecho a recibir una remuneración adicional, a diferencia de lo establecido para los feriados.

Este tipo de días están sujetos a recuperación, lo que significa que, si no se trabaja, las horas deben compensarse posteriormente según lo determine el empleador. En caso de que se preste servicios durante un día no laborable sin que exista un acuerdo para otorgar descanso compensatorio, la jornada se considera regular y se remunera de forma habitual, salvo que el empleador decida aplicar un tratamiento distinto por acuerdo con los trabajadores o por disposición interna.

