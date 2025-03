La Semana Santa es una festividad religiosa en Perú y en el mundo católico, marcando un período de celebraciones litúrgicas. Durante estos días, miles de fieles participan en misas, procesiones y diversas tradiciones, las cuales varían según cada región. Además de su profundo significado espiritual, esta festividad también ofrece un momento de descanso para muchas personas, ya que incluye feriados nacionales, permitiendo a trabajadores del sector público y privado disfrutar de días libres.

En el 2025, la Semana Santa coincidirá con un feriado largo, lo que dará la oportunidad a muchos peruanos de viajar, reunirse con la familia o simplemente desconectarse de la rutina laboral. Según la normativa vigente del Decreto Legislativo N.º 713, los feriados establecidos en esta fecha son de descanso obligatorio y remunerado, a excepción de aquellos casos en los que la actividad laboral sea indispensable, en cuyo caso se deberá otorgar una compensación económica por el trabajo realizado en días no laborables.

Semana Santa 2025 en Perú: ¿cuáles son los días libres en el sector publico y privado en Perú?

En el Perú, la Semana Santa de 2025 incluirá dos feriados nacionales: el Jueves Santo (17 de abril de 2025) y el Viernes Santo (18 de abril de 2025), los cuales son días de descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores del país, salvo en sectores donde la actividad laboral sea indispensable.

Días libres para el sector público por Semana Santa 2025

Para el sector público, el Gobierno tiene la facultad de declarar días no laborables adicionales durante la Semana Santa de 2025, lo que permitiría extender el periodo de descanso hasta el sábado 19 y domingo 20 de abril. Esta medida suele tomarse con el objetivo de fomentar el turismo interno y permitir que los trabajadores del Estado disfruten de un feriado largo, incentivando el dinamismo económico en diversas regiones del país. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha emitido un decreto oficial que confirme esta disposición, por lo que las actividades en entidades públicas se mantienen programadas con normalidad para esos días.

En caso de que se oficialice la declaratoria de días no laborables adicionales, es importante recordar que estos no tienen la misma categoría que un feriado nacional. Según la normativa vigente, las horas no trabajadas en estos días deberán ser compensadas posteriormente en un cronograma establecido por cada entidad pública. Además, la medida no afectaría a los servicios esenciales, como salud, seguridad y transporte, que deben garantizar su continuidad

Días libres para el sector privado por Semana Santa 2025

En el caso del sector privado, la posibilidad de extender el descanso durante la Semana Santa de 2025 dependerá de la decisión de cada empleador. A diferencia del sector público, donde el Gobierno puede decretar días no laborables adicionales, en las empresas privadas no existe una obligación general de otorgar más días libres aparte de los feriados nacionales del 17 y 18 de abril. Sin embargo, algunas compañías, especialmente aquellas con políticas de bienestar laboral o sectores que experimentan menor actividad en estas fechas, pueden optar por conceder días adicionales de descanso a sus trabajadores.

Si una empresa decide otorgar días no laborables adicionales, deberá establecer las condiciones para recuperar las horas no trabajadas. Generalmente, esta compensación se realiza mediante horas extra en jornadas posteriores, ajustes en el horario laboral o acuerdos específicos con los empleados. En algunos casos, los empleadores también pueden permitir que los trabajadores usen días de vacaciones para disfrutar de un feriado largo.

¿Cuanto deben pagarme si trabajo en los feriados nacionales por Semana Santa en Perú este 2025?

En el Perú, si un trabajador labora durante los feriados de Semana Santa (Jueves Santo y Viernes Santo) sin recibir un descanso sustitutorio, tiene derecho a una triple remuneración diaria:

Pago regular del feriado (incluido en el salario mensual).

Pago adicional por el trabajo realizado (100% del sueldo diario).

Sobretasa del 100% sobre la remuneración diaria.

Por ejemplo, si un trabajador gana S/1,500 al mes (S/50 diarios), por cada día feriado trabajado deberá recibir S/150. Si labora ambos días, el pago extra sería S/300. En caso de otorgarse un descanso sustitutorio, solo se pagará el salario regular sin la bonificación adicional.

Semana Santa 2025 en Perú: ¿cómo se celebra en el país?

En diversas ciudades del Perú, la Semana Santa se celebra con una mezcla de eventos religiosos y expresiones culturales. Entre las celebraciones más destacadas se encuentran las de Ayacucho, donde se realizan procesiones multitudinarias, actos litúrgicos y representaciones bíblicas que atraen a miles de fieles y turistas. En Cusco, una de las tradiciones más emblemáticas es la procesión del Señor de los Temblores, una imagen venerada por la población que recorre la ciudad como símbolo de fe y protección.

Además de estas festividades regionales, existen tradiciones que se mantienen en todo el país. Durante el Jueves Santo, es costumbre que los fieles realicen el recorrido por siete iglesias, mientras que el Viernes Santo se lleva a cabo la representación del Vía Crucis, rememorando el camino de Cristo hacia la crucifixión. Finalmente, la Semana Santa concluye con la celebración de la misa de resurrección el Domingo de Pascua, marcando el cierre de este periodo de reflexión y fervor religioso.

