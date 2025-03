Calendario con Feriados 2025 en Perú: lista completa de días libres para el sector público y privado

Con la llegada del 2025, muchos peruanos buscan conocer los feriados y días no laborables para planificar viajes, reuniones familiares o simplemente aprovechar jornadas de descanso. Estas fechas están establecidas por ley y se aplican en todo el territorio nacional.

El calendario de feriados de 2025 incluye días de conmemoración histórica, religiosa y cívica. Además, el Gobierno podría designar días no laborables adicionales para fomentar el turismo interno, los cuales se oficializan mediante decretos.

Lista de feriados 2025 en Perú: conoce los días de descanso oficial

Según la legislación vigente, en 2025 el Perú tendrá 16 feriados nacionales. Estas fechas aplican tanto para el sector público como para el privado, permitiendo a los trabajadores disfrutar de un día libre con goce de haber. La lista de feriados es la siguiente:

Enero: 1 (Año Nuevo).

1 (Año Nuevo). Abril: 17 (Jueves Santo) y 18 (Viernes Santo).

17 (Jueves Santo) y 18 (Viernes Santo). Mayo: 1 (Día del Trabajo).

1 (Día del Trabajo). Junio: 7 (Batalla de Arica y Día de la Bandera) y 29 (San Pedro y San Pablo).

7 (Batalla de Arica y Día de la Bandera) y 29 (San Pedro y San Pablo). Julio: 23 (Día de la Fuerza Aérea del Perú), 28 y 29 (Fiestas Patrias).

23 (Día de la Fuerza Aérea del Perú), 28 y 29 (Fiestas Patrias). Agosto: 6 (Batalla de Junín) y 30 (Santa Rosa de Lima).

6 (Batalla de Junín) y 30 (Santa Rosa de Lima). Octubre: 8 (Combate de Angamos).

8 (Combate de Angamos). Noviembre: 1 (Día de Todos los Santos).

1 (Día de Todos los Santos). Diciembre: 8 (Inmaculada Concepción), 9 (Batalla de Ayacucho) y 25 (Navidad).

Estos días son considerados feriados obligatorios y están regulados por el Decreto Legislativo N.º 713.

Días no laborables en 2025: ¿cuáles son y quiénes podrán disfrutarlos este 2025?

Además de los feriados nacionales, el Ejecutivo puede establecer días no laborables para fomentar el turismo y la economía local. Estas fechas están dirigidas principalmente a los trabajadores del sector público, aunque las empresas privadas pueden acogerse a ellas previo acuerdo con sus empleados.

Los días no laborables requieren compensación de horas, según lo determine la entidad o empresa. La lista oficial de estas fechas se publica a través de un decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano. Cabe resaltar que todavía no existe una lista oficial de los días no laborables.

Pago por trabajar en feriados: ¿cuánto te corresponde según la ley?

El Decreto Legislativo N.º 713 establece que los trabajadores que laboren en un feriado deben recibir una remuneración triple, compuesta por:

El pago correspondiente al día feriado (incluido en el salario mensual).

La remuneración diaria adicional por el trabajo realizado.

Un monto extra equivalente al 100% de la remuneración diaria como sobretasa.

Por ejemplo, si un trabajador recibe un salario mensual de S/1.800 (equivalente a S/60 diarios), al trabajar en un feriado recibiría S/180 por ese día.

Es importante diferenciar entre feriado y día no laborable. Mientras que los feriados son de descanso obligatorio con derecho a pago, los días no laborables deben ser compensados posteriormente según las disposiciones del empleador.