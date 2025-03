¿Trabajas en el sector público o privado? Esta es la buena noticia sobre el feriado largo en Perú este 2025

Durante el año 2025, los trabajadores del sector público y privado en Perú podrán acceder a varios feriados nacionales, los cuales otorgan descanso remunerado conforme a la legislación vigente. Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 713, quienes laboren durante estos días sin descanso compensatorio deben recibir una remuneración adicional.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) supervisa que se respeten estos derechos laborales. Las empresas están obligadas a cumplir con los pagos y compensaciones correspondientes cuando se requiere que un trabajador preste servicios en días considerados feriados.

¿Cuál es la buena noticia para los trabajadores en el Perú sobre el feriado largo en Perú?

En abril de 2025, el primer feriado largo del año coincidirá con la celebración de la Semana Santa. Este periodo incluirá el jueves 17 de abril (Jueves Santo) y el viernes 18 de abril (Viernes Santo), ambos considerados feriados nacionales. Al sumarse el fin de semana, los trabajadores que no laboran sábado y domingo podrían disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos.

Para los trabajadores del sector público, el Gobierno puede establecer días no laborables adicionales, que deben ser compensados posteriormente. En el sector privado, corresponde al empleador definir si se otorga el descanso extendido y bajo qué condiciones se realizará la recuperación de horas. Cabe resaltar que, hasta la fecha, el Estado Peruano no ha emitido ningún decreto o norma legal que oficialice los días no laborables en el país.

¿Qué beneficios laborales reciben quienes trabajan durante los feriados de Semana Santa?

De acuerdo con la legislación vigente, quienes trabajen el jueves 17 o viernes 18 de abril de 2025 y no reciban un día de descanso compensatorio tienen derecho a un pago adicional. Este beneficio se compone de tres partes: la remuneración regular por el día feriado, un pago extra por el trabajo realizado y un monto equivalente al 100% de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si un trabajador gana S/1.500 mensuales (S/50 diarios), y labora uno de estos feriados sin compensación, debe recibir S/100 adicionales. Esta regla aplica tanto para el sector público como privado, salvo que el feriado coincida con el día de descanso obligatorio, en cuyo caso no se genera el pago extra, excepto el 1 de mayo.

¿Qué puedes hacer si no te pagan lo que corresponde por trabajar en feriado, según Sunafil?

Sunafil permite a los trabajadores presentar denuncias en caso de incumplimientos por parte de los empleadores. La denuncia se puede realizar a través de la web oficial de la entidad, proporcionando datos como el RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo y boletas de pago.

También están habilitados los números de contacto 390-2800 y la línea gratuita 800-16872. En caso de verificarse el incumplimiento, la empresa podrá ser sancionada con una multa que variará según su categoría (micro, pequeña o mediana empresa) y el número de trabajadores afectados.