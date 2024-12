Calendario de feriados y días no laborables 2025 en Perú: lista de días festivos para sector público y privado

A pocas semanas de que el 2024 llegue a su fin, muchas personas ya están planificando sus actividades para 2025, buscando información sobre los feriados y días no laborables con el fin de organizar viajes, paseos, salidas con amigos o simplemente relajarse en casa. En total, el próximo año contará con 16 fechas para descansar.

Es importante destacar que un feriado es un día de descanso obligatorio en el país, establecido por leyes o decretos, y que suele conmemorar eventos relevantes, así como festividades religiosas, culturales o nacionales.

¿Qué feriados habrá en Perú en 2025?

Según el calendario peruano de 2025, el país tendrá 16 feriados nacionales, los cuales incluyen tanto festividades religiosas como cívicas. A continuación, te presentamos la lista completa.

Enero:

1 de enero (miércoles): Año Nuevo. Se celebra el inicio del calendario gregoriano con reuniones familiares y cenas especiales.

Abril:

: Jueves Santo. Conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, siendo un día de reflexión cristiana. 18 de abril (viernes): Viernes Santo. Recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, un día solemne con procesiones religiosas.

Mayo:

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo. Se conmemora la lucha del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, con desfiles y manifestaciones.

Junio:

: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Se recuerda la defensa del territorio peruano en 1880, liderada por el coronel Francisco Bolognesi. 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo. Se celebra a los apóstoles San Pedro y San Pablo, figuras fundamentales del cristianismo.

Julio:

: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Aniversario de la independencia peruana, con desfiles y celebraciones patrióticas. 28 de julio (lunes) : Fiestas Patrias. Aniversario de la independencia del Perú con actividades culturales y desfiles militares.

: Fiestas Patrias. Aniversario de la independencia del Perú con actividades culturales y desfiles militares. 29 de julio (martes): Fiestas Patrias. Segundo día de celebraciones con actividades recreativas y culturales.

Agosto:

: Batalla de Junín. Conmemora uno de los enfrentamientos decisivos de la independencia del Perú en 1824. 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima. Se rinde homenaje a Santa Rosa, la primera santa de América, con procesiones y misas.

Octubre:

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos. Se recuerda la victoria en este combate de la Guerra del Pacífico, homenajeando al almirante Miguel Grau.

Noviembre:

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos. Se dedica a la memoria de todos los santos, con visitas a los cementerios para honrar a los fallecidos.

Diciembre:

: Inmaculada Concepción. Celebración religiosa sobre la concepción sin pecado original de la Virgen María. 9 de diciembre (martes) : Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas.

: Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas. 25 de diciembre (jueves): Navidad. Fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, marcada por reuniones familiares y el intercambio de regalos.

¿Cuáles serán los días no laborables en Perú en 2025?

Además de los feriados establecidos en el calendario para 2025, el Gobierno también designa días no laborables con el objetivo de fomentar el turismo interno, aunque muchas personas aprovechan estos días para descansar y compartir en familia. Estos días están dirigidos principalmente al sector público, aunque el sector privado puede optar por acatarlos, dependiendo de la decisión del empleador. La lista oficial de estas fechas se publica a través de un decreto supremo en el diario oficial El Peruano, pero hasta el momento aún no ha sido emitida.

¿Cuánto te deben pagar por trabajar en feriado?

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 713, los trabajadores tienen derecho a recibir su remuneración ordinaria por un día de trabajo en los feriados nacionales, es decir, se les pagará sin necesidad de asistir a trabajar. En el caso de quienes deban laborar durante este día (ya sea de manera remota o presencial), recibirán una remuneración triple, que incluye:

La remuneración correspondiente al día feriado (ya incluida en tu salario mensual).

La remuneración diaria por el trabajo realizado.

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100% sobre la remuneración diaria por el trabajo efectuado.

¿Cómo puedes calcular el pago por trabajar en feriado?

Si recibes una remuneración mensual de S/1.800 (equivalente a S/60 diarios), el cálculo por trabajar en un feriado sería el siguiente:

Remuneración por el feriado: S/60

Remuneración por el trabajo realizado: S/60

Sobretasa del 100 %: S/60

Es decir, en total, el monto a recibir por trabajar en un feriado sería de S/180.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

En los feriados, los empleados deben descansar y recibir su remuneración habitual, aunque si se les exige trabajar sin descanso posterior, tienen derecho a un pago triple. En cuanto a los días no laborables; estos son exclusivos para el sector público, donde las horas no trabajadas deben ser compensadas en un plazo de diez días o según lo disponga la entidad.

En el sector privado, los días no laborables son voluntarios, y la forma de compensar las horas no trabajadas dependerá del acuerdo entre empleador y empleado; si no hay consenso, será el empleador quien lo decida.