En caso de no cumplir con las normas laborales por Semana Santa, Sunafil puede iniciar acción dentro de la empresa. Foto: Andina/LR

En Perú, los feriados nacionales representan un derecho laboral que garantiza descanso remunerado a los trabajadores del sector público y privado. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 713, aquellos empleados que laboren en estos días sin recibir un descanso compensatorio deben recibir una retribución económica adicional. Esta disposición aplica en diversas fechas a lo largo del año, incluyendo Semana Santa.

Durante el 2025, los trabajadores peruanos podrán beneficiarse de este derecho en el primer feriado largo del año, que abarcará el 17 y 18 de abril, correspondientes a Jueves y Viernes Santo. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas normativas, garantizando que los empleadores respeten los pagos adicionales que establece la ley.

Semana Santa 2025: trabajadores tienen derecho a recibir una triple remuneración si cumplen esta condición, según el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece que, en caso de que un trabajador preste servicios en un día feriado sin recibir un descanso sustitutorio, tiene derecho a recibir el pago de su jornada habitual más una doble remuneración adicional. Esto significa que, por un día trabajado en Semana Santa sin compensación, el empleado debe recibir el equivalente a tres jornadas diarias de pago.

El cálculo de este beneficio se divide en tres partes: la remuneración ya incluida en el salario mensual, un pago adicional por haber trabajado en el feriado y un tercer monto equivalente al 100% del salario diario. Este esquema se aplica a todas las jornadas feriadas reconocidas por la legislación vigente, salvo excepciones como el 1 de mayo, Día del Trabajo, donde el beneficio económico es distinto.

Sunafil: ¿Qué hacer si no te pagan el monto adicional por laborar en feriado?

En caso de que un empleador no realice el pago correspondiente por trabajar en feriado, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil. Para ello, es necesario completar un formulario en la plataforma virtual de la entidad, proporcionando datos como el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo y documentación que respalde el reclamo, como boletas de pago o contratos laborales.

Sunafil dispone de líneas telefónicas y atención en sus sedes para brindar asesoría en estos casos. Si se comprueba el incumplimiento por parte del empleador, la empresa puede recibir sanciones económicas que varían según su tamaño y el número de trabajadores afectados.

¿En qué se diferencia un feriado nacional a un día no laborable?

Los feriados nacionales están establecidos por ley y otorgan derecho a descanso remunerado para todos los trabajadores. En caso de laborar en estas fechas, el empleador debe compensar al trabajador con un pago adicional, salvo que se otorgue un descanso en otro día. Ejemplos de estos feriados incluyen el 1 de mayo, 28 de julio y 25 de diciembre.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y aplican principalmente al sector público. En estos casos, las horas no trabajadas deben ser recuperadas posteriormente, salvo que el empleador del sector privado decida adoptar esta medida. La diferencia clave radica en la obligatoriedad del pago adicional en feriados nacionales y la flexibilidad de recuperación en los días no laborables.