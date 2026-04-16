LO FALSO:

Rafael López Aliaga tiene el 12,89% de votos al 99,8% del conteo de la ONPE.

LO VERDADERO:

Hasta el momento, el conteo oficial supera por poco el 93% de actas procesadas.

No es posible establecer una fecha exacta para alcanzar el 100% de los votos.

Algunas publicaciones difundidas en redes sociales afirman que el candidato presidencial Rafael López Aliaga habría asegurado su pase a la segunda vuelta tras obtener el 12,89% de los votos, con el 99,8% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, esta información es falsa. Al momento de esta verificación, el conteo oficial supera ligeramente el 93% de actas procesadas y muestra un escenario distinto, en el que aún no se define quién ocupará el segundo lugar. Además, todavía no se puede determinar para qué fecha se podría tener resultados al 100%, de acuerdo al jefe del organismo electoral.

Aún no se define quiénes competirán en los próximos comicios

Hasta ahora, no es posible determinar oficialmente qué candidatos participarán en la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 7 de junio. Pese a ello, en plataformas como Facebook circulan publicaciones que dan por hecho el avance de Rafael López Aliaga con cifras que no se ajustan a la información oficial.

De acuerdo con los datos más recientes de la ONPE, con el 93,64% de actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se ubica en el segundo lugar con el 11,97% de los votos, apenas por encima de López Aliaga, de Renovación Popular, quien alcanza el 11,93%. La diferencia entre ambos es menor a diez mil votos. En tanto, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se mantiene en el primer lugar con el 17,06% de respaldo electoral.

Conteo de la ONPE se encuentra al 93,06%. Foto: ONPE

Cabe mencionar que el post con más interacción hasta ahora cuenta con más de 1.900 reacciones, más de 500 comentarios y 114 compartidos.

Cifras del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook

Incertidumbre sobre el cierre del conteo oficial

En los días previos a las Elecciones Generales del 12 de abril, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que no es posible establecer una fecha exacta para alcanzar el 100% del conteo de votos, ya que puede haber actas observadas que tendrán que ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Si hay actas con inconsistencias, actas observadas eso va a requerir que vaya al Jurado, quien tiene que hacer un trabajo jurisdiccional con las actas y de ser necesario un reconteo, eso también toma un tiempo”, indicó.

Por otra parte, el excanciller Javier Gonzáles Olaechea estimó que los resultados oficiales al 100% podrían conocerse entre la primera y la segunda semana de mayo. Según indicó, la demora responde tanto al elevado número de electores como al incremento de impugnaciones de actas, especialmente en una contienda ajustada por el segundo lugar, lo que podría prolongar la consolidación de los resultados definitivos.

Conclusión

Algunas publicaciones en Facebook aseguran falsamente que Rafael López Aliaga ya pasó a segunda vuelta con el 99,8% de actas procesadas de la ONPE. En realidad, el conteo oficial supera poco más del 93% y aún no se define quién ocupará el segundo lugar. Según la entidad electoral, Roberto Sánchez va segundo con 11,97%, seguido por López Aliaga con 11,93%, mientras Keiko Fujimori lidera con 17,06%. Asimismo, no existe una fecha exacta para el 100% del conteo debido a actas observadas que deben ser revisadas por el JNE.

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