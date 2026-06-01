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Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Torres; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitió que, en los intervalos del debate presidencial, ambos candidatos pudieran recibir asesoría de su equipo técnico.

Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Galarreta; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez
Lo que no se vio en el debate: Fujimori fue asesorada por Miguel Galarreta; mientras que Sánchez por Pedro Francke y Manuel Rodríguez
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Durante los intervalos del debate presidencial, se observó que Keiko Fujimori fue asesorada por el candidato a primer vicepresidente Miguel Torres, mientras que Roberto Sánchez recibió apoyo del exministro de Economía Pedro Francke y del excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitió que, en los intervalos del debate presidencial, ambos candidatos pudieran recibir asesoría de su equipo técnico.

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En el caso de Keiko Fujimori, se observó la asistencia de los integrantes de su plancha presidencial Miguel Torres (primera vicepresidencia) y Luis Galarreta (segunda vicepresidencia). Ambos se acercaban e intercambiaban palabras con la candidata.

Por su parte, Sánchez hizo lo propio con Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros. El primero adelantó que, en un eventual gobierno, no planea asumir el Ministerio de Economía, cargo que desempeñó en el gobierno de Pedro Castillo, mientras que el segundo no ha descartado regresar al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al ser consultado por las asistencias que brindó al candidato de Juntos por el Perú, Rodríguez Cuadros dijo: “Solo fueron pequeños intercambios de ideas que son propios de estos eventos, ¿no?”.

Francke no brindó declaraciones a la prensa.

Horas antes del debate, el excanciller reiteró la postura del partido Juntos por el Perú y señaló que respetarán la independencia del Banco Central de Reserva.

"Roberto Sánchez dijo muy temprano que en el caso del Banco Central se podía tomar un café con Julio Velarde, y que le parecía que era esencial la estabilidad macroeconómica. Posteriormente, ya ha ratificado plenamente y, de manera consistente y expresa, que le pedirá y que el presidente del Banco Central seguirá siendo Julio Velarde", declaró a RPP.

Asistencia de Keiko Fujimori

Por otro lado, quienes asistieron a Fuerza Popular también declararon tras el debate. Torres fue consultado por su comentario sobre la salida de Pedro Castillo. Lejos de retractarse, ratificó su posición.

“Reitero. Tanto la sociedad civil como los distintos poderes actuaron ante lo que significó una afrenta a la democracia”, indicó.

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