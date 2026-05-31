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Ciencia

La Tierra ha comenzado a rotar de forma diferente: los científicos afirman que la razón del cambio es preocupante

El efecto es minúsculo, medido en milisegundos, pero los investigadores indican que esta tendencia se produce a un ritmo no visto en los últimos 3,6 millones de años.

Estudios previos sugieren que el cambio climático está afectando la rotación de la Tierra. Foto: Shutterstock
Estudios previos sugieren que el cambio climático está afectando la rotación de la Tierra. Foto: Shutterstock
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Los días en la Tierra se alargan de manera casi imperceptible para los humanos. Los científicos afirman que este fenómeno está impulsado por fuerzas comparables a los procesos más grandes del planeta. Un estudio sugiere que la rotación se está desacelerando debido al cambio climático. Las consecuencias podrían afectar las tecnologías que usamos a diario.

Una investigación realizada por expertos de la Universidad de Viena y la ETH Zúrich (Suiza) advierte que el ritmo al que aumenta la duración del día actualmente no tiene precedentes en la historia geológica de la Tierra. Según los autores del estudio, algo similar no ha ocurrido en al menos 3,6 millones de años.

¿Por qué la rotación de la Tierra se hace más lenta?

La razón es el cambio climático y el deshielo masivo de los glaciares y los casquetes polares, según el estudio. El agua que antes se encontraba retenida en las zonas cercanas a los polos se está desplazando gradualmente hacia los océanos y fluyendo hacia el ecuador. Esto altera la distribución de la masa en el planeta, y la Tierra comienza a girar un poco más despacio. Los científicos comparan este efecto con el de una patinadora artística que extiende los brazos al realizar una pirueta. La ralentización ocurre porque la masa se aleja del centro de rotación.

Estudios previos han sugerido que el cambio climático provoca este fenómeno. Sin embargo, una nueva investigación ha buscado determinar si algo similar ha ocurrido en el pasado. La respuesta, según los autores, es que no en esta magnitud.

La duración del día nunca ha sido completamente constante. La rotación de la Tierra se ha visto influenciada durante mucho tiempo por la gravedad de la Luna, los procesos internos del planeta y los cambios en la atmósfera. Estas fuerzas interactúan entre sí y han provocado diversas fluctuaciones a lo largo de millones de años. Sin embargo, según los científicos, el cambio climático se está convirtiendo en un nuevo factor que empieza a alcanzar a otras influencias. En el futuro, incluso podría superarlas.

'Un cambio tan drástico en la duración del día requiere una transferencia de masa descomunal: alrededor de mil gigatoneladas de hielo desde los polos hasta los océanos', explica el profesor Benedikt Soja de la ETH Zúrich. 'Para que se hagan una idea: si apiláramos todo ese hielo sobre la ciudad de Nueva York, se formaría un cubo de 10 kilómetros de altura, más alto que el Everest'.

¿Cuáles son los efectos de la rotación más lenta de la Tierra?

Según los expertos, las repercusiones prácticas no parecen extremas a primera vista, pero no son en absoluto insignificantes. La tecnología moderna depende de una medición del tiempo muy precisa.

'Un milisegundo puede parecer insignificante, pero para sistemas de ultraprecisión como la navegación GPS o la navegación de sondas espaciales, es esencial', señala Soja.

Según los científicos, el cambio en la rotación de la Tierra es una prueba más de la profunda influencia que la humanidad ejerce sobre el funcionamiento del planeta. El desplazamiento de enormes masas de agua también está relacionado con el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, lo que podría afectar las zonas donde será posible vivir con seguridad en el futuro.

'Lo más importante es comprender que la influencia humana en el planeta actualmente es tan fuerte que está alterando la propia rotación de la Tierra', concluye Soja.

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