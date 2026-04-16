Rafael López Aliaga y su narrativa de fraude que adelantó días antes de la votación

Rafael López Aliaga ha sostenido que el sistema electoral —en especial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)— estaría confabulando un fraude con el objetivo de perjudicar su candidatura presidencial. Un detalle relevante es que esta narrativa no es reciente: casi una semana antes del 12 de abril, el candidato de Renovación Popular ya afirmaba que se venía gestando un presunto fraude en su contra.

Durante un mitin de campaña en la ciudad de Chulucanas, López Aliaga afirmó ante sus seguidores que sería afectado durante el proceso electoral, sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones: “Está en marcha un fraude electoral aquí en Piura. Les pido ser personeros, personeros, personeros e ir incluso a la mesa de votación, ir temprano, a las 6 de la mañana”, declaró.

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Horas antes, tras conocerse los primeros resultados del flash electoral, López Aliaga ya alimentaba la narrativa de fraude que hoy sostiene: “No reconocemos el boca de urna, pedimos la ampliación hasta mañana, que la gente que ha venido incluso desde provincia o del extranjero a votar, lo haga”, indicó en conferencia de prensa.

El exalcalde de Lima no solo insistió en la posibilidad de un fraude contra su organización política, sino que también afirmó que en las elecciones generales de 2021 se produjo un resultado fraudulento.

López Aliaga radicaliza su discurso en torno a la narrativa de fraude

Tras la jornada electoral y aun ubicándose en el segundo lugar, el candidato de Renovación Popular radicalizó su discurso y llamó a la movilización de sus seguidores. En ese contexto, convocó a un plantón ciudadano frente a las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El candidato lanzó ataques contra Roberto Burneo, presidente de la JNJ, llegando a advertirle sobre posibles consecuencias si no se declaraba la nulidad de las elecciones. Asimismo, mantuvo como eje central de sus críticas a Piero Corvetto, jefe de la ONPE: “Yo le mando al señor fiscal de la Nación, le mando al jefe de la Policía Nacional que tome preso de inmediato al señor Corvetto”, declaró ante sus seguidores. Además, descalificó a las misiones de observación electoral.

Estos nuevos agravios le han valido una denuncia por presunta perturbación ante el Ministerio Público. Los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán solicitaron la detención inmediata del candidato, invocando la figura de flagrancia. Sostienen que el delito se mantendría vigente mientras el aspirante continúe convocando a la insurgencia a través de redes sociales y actos públicos.

El candidato también llegó a ofrecer recompensas de S/20.000 a quienes pudieran encontrar pruebas que demuestren “suplantación o adulteración” en el conteo de votos. Sin embargo, en las últimas horas retiró el aviso en el que anunciaba la entrega de dicho monto.

Estrategia adoptada en otros contextos de la región

López Aliaga no plantearía esta narrativa de manera fortuita. Pese a no presentar pruebas que sustenten sus acusaciones, el candidato podría tener objetivos políticos con estas declaraciones. Se trataría de una estrategia comunicacional que ha sido replicada por otras figuras de orientación ideológica similar en la región.

En Estados Unidos, Donald Trump denunció fraude electoral en 2020 tras ser derrotado por Joe Biden. De manera similar, Jair Bolsonaro hizo lo propio en Brasil luego de perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En ambos casos, estos discursos derivaron en episodios de movilización e intentos de insurgencia por parte de sus seguidores.

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Para Martín Ueda, politólogo y vicedecano del Colegio de Politólogos de La Libertad, este tipo de estrategia no debería pasar desapercibida para los sectores democráticos: “Un discurso de estas características puede erosionar las instituciones democráticas. Lo más preocupante es que se intente capturar a sectores de la ciudadanía y a los organismos electorales mediante este tipo de narrativas”, señaló.

El politólogo añadió que el discurso del líder de Renovación Popular podría generarle réditos políticos: “Tomando en cuenta que siempre ha manejado un discurso antisistema, este tipo de narrativas pueden atraer a un electorado vinculado a la derecha conservadora. Independientemente de su veracidad, pueden generarle un beneficio político al construir una división entre ‘nosotros’ y ‘el sistema que busca perjudicarnos’”.