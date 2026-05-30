¿Quién ganó la final del Miss Grand International All Star 2026 y se convirtió en la primera reina del certamen?
Tras una intensa competencia y una final llena de emoción, una candidata logró imponerse y hacer historia al convertirse en la primera reina del Miss Grand International All Star 2026.
La primera edición del Miss Grand International All Star 2026 ya tiene a su histórica ganadora. Tras una intensa competencia que reunió a 56 candidatas de diferentes países, una de las favoritas logró imponerse en la gran final celebrada el 30 de mayo y hacer historia al convertirse en la primera reina de este nuevo certamen internacional de belleza.
La emocionante gala estuvo marcada por varias etapas decisivas en las que las concursantes demostraron su elegancia, seguridad y capacidad de desenvolverse bajo presión.
EN VIVO Final Miss Grand International All Stars 2026 con Suheyn Cipriani
Finalistas pasan por la ronda de preguntas
Las representantes de Vietnam, República Checa, Ghana, Colombia y Filipinas se someterán a una ronda de preguntas por parte del jurado.
Conoce al TOP 5 del Miss Grand International All Stars 2026
-Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam
-Mariana Bečková - Miss Czech Republic
-Faith Maria Portenha - Miss Ghana
-Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
-Gazini Ganados - Miss Philippines
Suheyn Cipriani se lució con su traje de gala en el Miss Grand International All Stars 2026
Suheyn Cipriani se lució con su traje de gala en el Miss Grand International All Stars 2026, sin embargo, al jurado no le gustó tanto.
Inició el desfile en traje de gala del Miss Grand International All Stars 2026
Inició el desfile en traje del baño del Miss Grand International All Stars 2026, con las 10 clasificadas, entre ellas la peruana Suheyn Cipriani.
Suheyn Cipriani fue la cuarta más votada del público
Tras el desfile en traje de baño, Suheyn Cipriani fue la cuarta más votada del público, lo que le sirvió para clasificar al TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026.
Suheyn Cipriani clasifica al TOP 10 del MGI All Stars 2026
Suheyn Cipriani fue la primera en ser llamada al TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026, junto a las representantes de Colombia, Venezuela y República Dominicana.
TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026
Suheyn Cipriani - Miss Perú
Yamilex Hernández - Miss Dominican Republic
Tharina Botes - Miss Tailandia
Faith Maria Portenha - Miss Ghana
Priscilla Londoño - Miss Colombia
Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
Mariana Bečková - Miss Czech Republic
Gazini Ganados - Miss Philippines
Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela
Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam
Suheyn Cipriani tuvo una correcta pasarela en traje de baño
Tras revelarse al top 18 del Miss Grand International All Stars 2026, las finalistas, entre ellas Suheyn Cipriani, sorprendieron al desfilar en traje de baño azul. La peruana brilló una vez más en la pasarela.
Inició el desfile en traje del baño del Miss Grand International All Stars 2026
Inició el desfile en traje del baño del Miss Grand International All Stars 2026, con las 18 clasificadas, entre ellas la peruana Suheyn Cipriani.
Así fue la reacción de Suheyn Cipriani tras clasificar al TOP 18
Así fue la reacción de Suheyn Cipriani tras clasificar al TOP 18 del Miss Grand International All Stars 2026, tal y como ella misma lo había revelado un día antes, en sus redes sociales.
TOP 18 del Miss Grand International All Stars 2026
Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam (𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝)
Azzaya Tsogt-Ochir - Miss Mongolia (𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐮𝐧𝐰𝐚𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞)
Thet San Andersen - Miss Myanmar (𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞)
Samantha Quenedit - Miss Ecuador
Gazini Ganados - Miss Philippines
Yamilex Hernández - Miss Dominican Republic
Mariana Bečková - Miss Czech Republic
Tharina Botes - Miss Tailandia
Fuschia Anne Ravena - Miss Philippines
Priscilla Londoño - Miss Colombia
Faith Maria Portenha - Miss Ghana
Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela
Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
Francia Cortés Sandoval - Miss México
Suheyn Cipriani - Miss Perú
Isabella Santiago - Miss Venezuela
Nicole Puello - Miss Dominican Republic
Zewen Qin - Miss China
¿Quiénes son el jurado del Miss Grand International All Stars 2026?
El panel de jurados del Miss Grand International All Stars 2026 está compuesto por destacadas figuras y expertos de los concursos de belleza, entre ellos "Zar de la Belleza" y experto en misses, Osmel Sousa.
Así fue la primera aparición de Suheyn Cipriani en la competencia
Vestida de negro y plateado, Suheyn Cipriani tuvo su primera aparición en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026. Fue una de las más ovacionadas.
¡Inició la gran final del Miss Grand International All Stars 2026!
Las 56 candidatas del Miss Grand International All Stars 2026 aparecieron en el escenario bailando en el escenario de Tailandia, donde se realiza la primera edición de este certamen.
TOP 15 de la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026
Tras las votaciones del público y la puntuación de los jurados en la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026, ellas fueron las 15 mejores:
Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
Faith Maria Portenha - Miss Ghana
Suheyn Cipriani - Miss Perú
Francia Cortés Sandoval - Miss México
Mariana Bečková - Miss Czech Republic
Priscilla Londoño - Miss Colombia
Isabella Santiago - Miss Venezuela
Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam
Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela
Yamilex Hernández - Miss Dominican Republic
Fuschia Anne Ravena - Miss Philippines
Gazini Ganados - Miss Philippines
Zewen Qin - Miss China
Nicole Puello - Miss Dominican Republic
Samantha Quenedit - Miss Ecuador
¿Cómo votar por Suheyn Cipriani?
Suheyn Cipriani explicó que es importante que el público la siga apoyando en cada ronda de la final, ya que el puntaje de los jueces es equivalente al 70% del resultado, mientras que la votación de los fanáticos representa el 30% restante.
Suheyn Cipriani feliz del respaldo del público
A través de las redes sociales, Suheyn Cipriani se mostró agradecida por el respaldo del público en el Miss Grand International All Stars 2026. “Hemos llegado al segundo lugar. Como les dije desde un comienzo, esta competencia se gana no yo sola, sino con todos ustedes a mi lado (...) Es un trabajo en conjunto”, manifestó la representante peruana.
