Final de la Champions League entre PSG vs Arsenal EN VIVO     
¿Quién ganó la final del Miss Grand International All Star 2026 y se convirtió en la primera reina del certamen?

Tras una intensa competencia y una final llena de emoción, una candidata logró imponerse y hacer historia al convertirse en la primera reina del Miss Grand International All Star 2026.

Miss Grand International All Star 2026 tiene a su ganadora. Foto: Instagram
La primera edición del Miss Grand International All Star 2026 ya tiene a su histórica ganadora. Tras una intensa competencia que reunió a 56 candidatas de diferentes países, una de las favoritas logró imponerse en la gran final celebrada el 30 de mayo y hacer historia al convertirse en la primera reina de este nuevo certamen internacional de belleza.

La emocionante gala estuvo marcada por varias etapas decisivas en las que las concursantes demostraron su elegancia, seguridad y capacidad de desenvolverse bajo presión.

EN VIVO Final Miss Grand International All Stars 2026 con Suheyn Cipriani

10:54
30/5/2026

Finalistas pasan por la ronda de preguntas

Las representantes de Vietnam, República Checa, Ghana, Colombia y Filipinas se someterán a una ronda de preguntas por parte del jurado.

10:44
30/5/2026

Conoce al TOP 5 del Miss Grand International All Stars 2026

-Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam

-Mariana Bečková - Miss Czech Republic

-Faith Maria Portenha - Miss Ghana

-Vanessa Pulgarín - Miss Colombia

-Gazini Ganados - Miss Philippines

 

10:18
30/5/2026

Suheyn Cipriani se lució con su traje de gala en el Miss Grand International All Stars 2026

Suheyn Cipriani se lució con su traje de gala en el Miss Grand International All Stars 2026, sin embargo, al jurado no le gustó tanto.

 

09:55
30/5/2026

Inició el desfile en traje de gala del Miss Grand International All Stars 2026

Inició el desfile en traje del baño del Miss Grand International All Stars 2026, con las 10 clasificadas, entre ellas la peruana Suheyn Cipriani.

09:53
30/5/2026

Suheyn Cipriani fue la cuarta más votada del público

Tras el desfile en traje de baño, Suheyn Cipriani fue la cuarta más votada del público, lo que le sirvió para clasificar al TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026.

09:48
30/5/2026

Suheyn Cipriani clasifica al TOP 10 del MGI All Stars 2026

Suheyn Cipriani fue la primera en ser llamada  al TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026, junto a las representantes de Colombia, Venezuela y República Dominicana.

 

09:42
30/5/2026

TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026

Suheyn Cipriani - Miss Perú

Yamilex Hernández - Miss Dominican Republic

Tharina Botes - Miss Tailandia

Faith Maria Portenha - Miss Ghana

Priscilla Londoño - Miss Colombia

Vanessa Pulgarín - Miss Colombia

Mariana Bečková - Miss Czech Republic

Gazini Ganados - Miss Philippines

Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela

Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam

 

09:09
30/5/2026

Suheyn Cipriani tuvo una correcta pasarela en traje de baño

Tras revelarse al top 18 del Miss Grand International All Stars 2026, las finalistas, entre ellas Suheyn Cipriani, sorprendieron al desfilar en traje de baño azul. La peruana brilló una vez más en la pasarela.

 

08:59
30/5/2026

Inició el desfile en traje del baño del Miss Grand International All Stars 2026

Inició el desfile en traje del baño del Miss Grand International All Stars 2026, con las 18 clasificadas, entre ellas la peruana Suheyn Cipriani.

08:38
30/5/2026

Así fue la reacción de Suheyn Cipriani tras clasificar al TOP 18

Así fue la reacción de Suheyn Cipriani tras clasificar al TOP 18 del Miss Grand International All Stars 2026, tal y como ella misma lo había revelado un día antes, en sus redes sociales.

 

07:53
30/5/2026

TOP 18 del Miss Grand International All Stars 2026

Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam (𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝’𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝)

Azzaya Tsogt-Ochir - Miss Mongolia (𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐮𝐧𝐰𝐚𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞)

Thet San Andersen - Miss Myanmar (𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞)

Samantha Quenedit - Miss Ecuador

Gazini Ganados - Miss Philippines

Yamilex Hernández - Miss Dominican Republic

Mariana Bečková - Miss Czech Republic

Tharina Botes - Miss Tailandia

Fuschia Anne Ravena - Miss Philippines

Priscilla Londoño - Miss Colombia

Faith Maria Portenha - Miss Ghana

Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela

Vanessa Pulgarín - Miss Colombia

Francia Cortés Sandoval - Miss México

Suheyn Cipriani - Miss Perú

Isabella Santiago - Miss Venezuela

Nicole Puello - Miss Dominican Republic

Zewen Qin - Miss China

 

07:38
30/5/2026

¿Quiénes son el jurado del Miss Grand International All Stars 2026?

El panel de jurados del Miss Grand International All Stars 2026 está compuesto por destacadas figuras y expertos de los concursos de belleza, entre ellos "Zar de la Belleza" y experto en misses, Osmel Sousa.

07:23
30/5/2026

Así fue la primera aparición de Suheyn Cipriani en la competencia

 Vestida de negro y plateado, Suheyn Cipriani tuvo su primera aparición en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026. Fue una de las más ovacionadas.

07:19
30/5/2026

¡Inició la gran final del Miss Grand International All Stars 2026!

Las 56 candidatas del Miss Grand International All Stars 2026 aparecieron en el escenario bailando en el escenario de Tailandia, donde se realiza la primera edición de este certamen.

07:05
30/5/2026

TOP 15 de la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026

Tras las votaciones del público y la puntuación de los jurados en la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026, ellas fueron las 15 mejores:

Vanessa Pulgarín - Miss Colombia

Faith Maria Portenha - Miss Ghana

Suheyn Cipriani - Miss Perú

Francia Cortés Sandoval - Miss México

Mariana Bečková - Miss Czech Republic

Priscilla Londoño - Miss Colombia

Isabella Santiago - Miss Venezuela

Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam

Gabriela de la Cruz - Miss Venezuela

Yamilex Hernández - Miss Dominican Republic

Fuschia Anne Ravena - Miss Philippines

Gazini Ganados - Miss Philippines

Zewen Qin - Miss China

Nicole Puello - Miss Dominican Republic

Samantha Quenedit - Miss Ecuador

 

06:49
30/5/2026

¿Cómo votar por Suheyn Cipriani?

Suheyn Cipriani explicó que es importante que el público la siga apoyando en cada ronda de la final, ya que el puntaje de los jueces es equivalente al 70% del resultado, mientras que la votación de los fanáticos representa el 30% restante. 

06:44
30/5/2026

Suheyn Cipriani feliz del respaldo del público

A través de las redes sociales, Suheyn Cipriani se mostró agradecida por el respaldo del público en el Miss Grand International All Stars 2026. “Hemos llegado al segundo lugar. Como les dije desde un comienzo, esta competencia se gana no yo sola, sino con todos ustedes a mi lado (...) Es un trabajo en conjunto”, manifestó la representante peruana.

