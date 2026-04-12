Resultados Elecciones 2026 en Callao: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril

Callao elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

Callao elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Callao tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

Resultados de las Elecciones 2026 en Callao: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo, 12 de abril.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por el Callao en las Elecciones 2026

Conoce quiénes postulan al Senado por el Callao en los próximos comicios:

Ahora Nación

Alfonso López Chau, Carmen Correa.

Venceremos

Duberlí Rodríguez, Aída García Naranjo.

Alianza para el Progreso

César Acuña, Marisol Espinoza.

Avanza País

Fernán Altuve-Febres, Karol Paredes.

Fe en el Perú

Boris Paz de la Barra, Jesús Fregeiro.

Frepap

Ysidoro Bellido, Edith Quispe.

Fuerza Popular

Miguel Torres, Martha Chávez.

Fuerza y Libertad

Fiorella Molinelli, David Novoa.

Juntos por el Perú

José Castillo, Silvana Robles.

Libertad Popular

Pedro Cateriano, Diana Calderón.

Partido Aprista Peruano

Carla García, Jorge del Castillo.

Partido Cívico Obras

Daniel Barragán, Agripina Del Pilar.

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Nélida Cuayla, Winston Huamán.

Partido del Buen Gobierno

Flavia Figallo, Patricia Iturregui.

Partido Demócrata Unido Perú

Charlie Carrasco, María Paredes.

Partido Demócrata Verde

Alex Gonzales, Maruja Inquilla.

Partido Demócrata Federal

Virgilio Acuña, Mirian Chipana.

Somos Perú

Guillermo Aliaga, Matilde Fernández.

Partido Frente de la Esperanza

Elizabeth León, Carlos Cuaresma.

Partido Morado

Luis Durán, Lilia Salcedo.

Partido País para Todos

Amelia Príncipe, Vladimir Meza.

Candidatos a Diputados por el Callao en las Elecciones 2026

Conoce quiénes postulan a Diputados por el Callao en los próximos comicios:

Ahora Nación

Laura Flores Toledo (1), Juan Guillermo Mancco Pérez (2), Nataly Yasmyn Tafur (3), Jhony David Idrogo Bejarano (4).

Alianza Electoral Venceremos

Dante Carmelino Alfaro Fontaine (1), Edith Jenny Flores Gutiérrez (2), Segundo Mercedes Barrantes Romero (3), Karen Miluska Ávila Ponce (4).

Alianza para el Progreso

Antonio Castillo Rojo García Caballero (1), Miluska Prieto Dávila (2), Edgar León Ordoñez (3), Nora Ávila Morante (4).

Avanza País

Peregrina Murillo Amable (1), Xavier Bruno Castro (2), Johanna Gutiérrez Alvarado (3), Luis Cuba Sebastián (4).

Fe en el Perú

María Huertas Vera (1), Sidney Canturini Miles (2), Lisbeth Marca Gutiérrez (3), Mirko Tardillo León (4).

Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP

Wendy Llange Benites (1), Hamler Ramos Vargas (2), Yuli Roque Silva (3), Simeón De la Cruz Callán (4).

Fuerza Popular

Auristela Obando Morgan (1), Ángel Bobadilla Galindo (2), Graciela Ventocilla Yauri (3), Marcos Pichilingue Gómez (4).

Fuerza y Libertad

Janet Sánchez Alva (1), Brian Sánchez Castillo (2), Yeison Llacua Solier (4).

Juntos por el Perú

Luzmila Ayay Casas (1), Cledin Vásquez Castillo (2), Lucinda Vásquez Goicochea (3), Eduardo Herrera Ayay (4).

Libertad Popular

Graciela Barreda Dileo (1), José Castro Abanto (2), Karin Juárez Chunga (3), Roberto Quispe Hoyos (4).

Partido Aprista Peruano – APRA

Carlos Velázquez Rodríguez (1), Marlene Gutiérrez Astudillo (2), Pedro Panta Kunupaz (3), Milagros Morales Yauri (4).

Partido Cívico Obras

Elizabeth Quispe Guevara (1), Gilmar Botello Carrión (2), Genoveva Chumpitazi Vargas (3),Franklin Quispe Huayhua (4).

Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú

Erika Arenaza Casaverde (1), Elmer Lovera Siguas (2), Mercedes Purizaca Balarezo (3), Eugenio Gutiérrez Rojas (4).

Partido del Buen Gobierno

Fernando García Huby (1), Marlene Checa Rodas (2), Hugo Zevallos Lamilla (3), Ruby Zevallos Lamilla (4).

Partido Demócrata Verde

Ana Nicho Condorhuamán (1), Percy Lobato Flores (2), Dina Paredes Soto (3), Félix Toribio Cabrera (4).

Partido Democrático Somos Perú

César Cobián Reátegui (1), Juana Espinoza Capillo (2), Luis Capistran Rosas (3), Magda Cortez Medina (4).

Partido Frente de la Esperanza 2021

Eduardo Ayala Solis (1), Eduardo Rodríguez Mejía (3), Esperanza Valverde Suárez (4).

Partido Morado

Lucero Elena Torero Murgado (1), Héctor Eduardo Ustaris Villarreal (2), Victoria Beatriz Charca León (3), Robinson Oscar Espinoza Rosenthal (4).

Partido País para Todos

Carlos Arturo Coronel Sarmiento (1), Tirsa Miluska Cortez Lora (2), María del Pilar Morales Romero (4).

Partido Patriótico del Perú

Jorge Gonzales Solsol (1), Carmen Rosa Cassani Vargas (2), José Javier Salas Ávila (3), Carmen Maritza Arias Córdova (4).

Partido Cooperación Popular

Luis Alberto Sánchez Tenorio (1), Selfa Edadild Saavedra Calle (2), Jack Leandro Ruiz Calderón (3), Jakelyn Alicia Gutiérrez Barrientos (4).

Partido Integridad Democrática

Alexander Solorzano Palomino (1), Katherine Susana Linares León (2), Alfredo Hugo Morán Mazías (3), Sandy Inés Rojas Santos (4).

Perú Libre

Víctor Ricra Huamani (1), Kristell Amelia Pereda Aliaga (2), José Augusto Millones Castillo (3), Yesenia Nataly Huamán Sierra (4).

Perú Acción

Yahaira Armenia Hurtado Rivarola (1), Cristian Ricardo Virhuez Benites (2), Magali Antuhanet Campos Casusol (3), Julio César Torres Alza (4).

Perú Primero

Malcolm Isaías Durand Flores (1), Emma Liliana Villalobos Soriano (2), Víctor Hidalgo Aparcana Ramírez (3), Zonia Marisol Aquino Atencio (4).

PRIN

Sulay Manchego Cávez (1), Juan Luis Gerardo Olaya Ruiz (2), Paula Malena Díaz Gonzales (3), Ronald Vicente Barazorda Cansaya (4).

Perú Moderno

Daniel Mariano Paz Silva (1), Ana Virginia Rosas Flores (2).

Podemos Perú

Ariana Maybee Orué Medina (1), Fredy Arturo Fernández Gutiérrez (2), Rosario del Carmen Escate Portal (3), Joan Franco Méndez Bazán (4).

Primero la Gente

Pablo César Mejía Zárate (1), Ricce Javier Tenorio Sernaque (3).

Progresemos

Estelita Sonia Bustos Espinoza (1), Godofredo Guevara Alanya (2), Miriam Antonia Márquez Agurto (3), Roger Remi Peñas Ocampo (4).

Renovación Popular

Noelia Rossvith Herrera Medina (1), Carlos Alberto Yalta Sotelo (2), Silvia Margarita Chávez Miñano (3), Manuel Richard Salas Villacresis (4).

Salvemos al Perú

Luis Miguel Vargas-Machuca Ramírez (1), Giovanna Ángela Demurtas Moya (2), Ángel Panduro Carrera (3).

Un Camino Diferente

Alfredo Sabino Ramos (1), Roxana Zoraya Vásquez Guzmán (2), Juan Carlos Núñez Fuentes (3), Eliana Iveet Gil Raymundo (4).

Unidad Nacional

Rafael Enrique Moya Gavidia (1), María del Rosario Castillo Péndola (2), Alex Pablo Flores Delgado (3), Rosa Angélica Pardo Guerrero (4).