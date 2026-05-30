Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

El partido de la U ante Sport Huancayo, que se jugará en el Monumental, empezará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

El partido Universitario vs Sport Huancayo, por la jornada 17 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para más de 80.000 espectadores.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentan en el Monumental de Ate. Foto: Universitario

Universitario y Sport Huancayo se enfrentan en el Monumental de Ate. Foto: Universitario

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO juegan HOY sábado 30 de mayo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por la Liga 1 15:53 Últimos partidos de Sport Huancayo El ‘Rojo Matador’ solo ha conseguido un triunfo en los últimos cinco partidos que disputó. Sport Huancayo 2-2 Cienciano | 24.05.26

Melgar 4-1 Sport Huancayo | 16.05.26

Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II | 10.05.26

Alianza Atlético 4-1 Sport Huancayo | 3.05.26

Cusco 2-1 Sport Huancayo | 26.04.26. 15:43 Últimos partidos de Universitario Sumando Liga 1 y Copa Libertadores, los cremas llevan seis partidos sin ganar. Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26

Moquegua 0-0 Universitario | 23.05.26

Nacional 0-0 Universitario | 20.05.26

Universitario 0-1 Grau | 15.05.26

Sport Boys 0-0 Universitario | 11.05.26. 14:53 Pronóstico de Universitario vs Sport Huancayo Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Sport Huancayo. Betsson: gana Universitario (1,39), empate (4,35), gana Sport Huancayo (8,00)

Betano: gana Universitario (1,42), empate (4,80), gana Sport Huancayo (8,75)

Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,50), gana Sport Huancayo (7,50)

1XBet: gana Universitario (1,37), empate (4,65), gana Sport Huancayo (7,70)

Coolbet: gana Universitario (1,39), empate (4,55), gana Sport Huancayo (8,50)

Doradobet: gana Universitario (1,40), empate (4,75), gana Sport Huancayo (8,00). 14:53 ¿En qué estadio juegan Universitario vs Sport Huancayo? El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para más de 80.000 espectadores. 14:05 Posible alineación de Sport Huancayo Zamudio; Gaona, Barreda, Valoyes, Ángeles; Luján, Villar, Salcedo, Sanguinetti; Huaccha y Mena. 14:05 Posible alineación de Universitario Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra; Polo, Pérez Guedes, Concha, Inga; Flores y Alzugaray. 13:23 ¿Cómo ver Universitario vs Sport Huancayo por internet? Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas. 12:55 ¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo? El partido Universitario vs Sport Huancayo, por la jornada 17 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max. 12:09 ¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo? El partido de la U ante Sport Huancayo, que se jugará en el Monumental, empezará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). 12:07 Universitario cierra el Apertura en casa Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Universitario vs Sport Huancayo por la última fecha del Apertura.

Los cremas saben que necesitan un triunfo para dejar atrás los malos resultados tanto en Liga 1 y Copa Libertadores. Luego del empate sin goles ante CD Moquegua y la eliminación en el torneo internacional, Universitario está obligado a conseguir un triunfo ante Sport Huancayo. Por el lado del’ Rojo Matador’, están en los últimos lugares de la tabla, luchando por salir de la zona de descenso.

Alineaciones probables de Universitario vs Sport Huancayo

Universitario: Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra; Polo, Pérez Guedes, Concha, Inga; Flores y Alzugaray.

Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Murrugarra; Polo, Pérez Guedes, Concha, Inga; Flores y Alzugaray. Sport Huancayo: Zamudio; Gaona, Barreda, Valoyes, Ángeles; Luján, Villar, Salcedo, Sanguinetti; Huaccha y Mena.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo?

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán por la fecha 17 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy sábado 30 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 31/05)

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo?

El partido Universitario vs Sport Huancayo, por la jornada 17 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs Sport Huancayo por internet?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Universitario vs Sport Huancayo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Sport Huancayo.

Betsson: gana Universitario (1,39), empate (4,35), gana Sport Huancayo (8,00)

Betano: gana Universitario (1,42), empate (4,80), gana Sport Huancayo (8,75)

Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,50), gana Sport Huancayo (7,50)

1XBet: gana Universitario (1,37), empate (4,65), gana Sport Huancayo (7,70)

Coolbet: gana Universitario (1,39), empate (4,55), gana Sport Huancayo (8,50)

Doradobet: gana Universitario (1,40), empate (4,75), gana Sport Huancayo (8,00).

¿En qué estadio juegan Universitario vs Sport Huancayo?

El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para más de 80.000 espectadores.

Últimos partidos de Universitario

Sumando Liga 1 y Copa Libertadores, los cremas llevan seis partidos sin ganar.

Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26

Moquegua 0-0 Universitario | 23.05.26

Nacional 0-0 Universitario | 20.05.26

Universitario 0- 1 Grau | 15.05.26

| 15.05.26 Sport Boys 0-0 Universitario | 11.05.26.

Últimos partidos de Sport Huancayo

El ‘Rojo Matador’ solo ha conseguido un triunfo en los últimos cinco partidos que disputó.