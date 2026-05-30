Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

Las Elecciones 2026 en Colombia generan confusión sobre multas por abstenerse de votar. | Foto: AFP

Las Elecciones 2026 en Colombia generan confusión sobre multas por abstenerse de votar. | Foto: AFP

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Las Elecciones 2026 en Colombia han generado muchas dudas sobre la multa por no votar y las posibles sanciones para los ciudadanos que no cumplan con sus obligaciones electorales. Aunque el voto en Colombia es voluntario, existe confusión sobre si hay sanción económica o legal por abstenerse de participar en los comicios. Además, muchos se preguntan sobre los montos de la multa según el lugar de residencia, cuando en realidad la normativa se aplica de manera estándar.

Es importante entender la diferencia entre no votar y no asistir como jurado de votación. La ley colombiana establece que solo los ciudadanos designados como jurados están obligados a presentarse, y el incumplimiento de esta función puede generar multas significativas. Conocer estas reglas evita sanciones y problemas legales durante y después de las elecciones.

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Multa por no votar en Colombia: ¿mito o realidad?

Aunque muchos creen que se puede recibir una multa por no votar, en Colombia el sufragio es voluntario para la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, no se aplica ninguna sanción económica ni legal por abstenerse de votar en las Elecciones Presidenciales 2026 ni en otras elecciones nacionales. La multa solo existe para quienes fueron designados jurados de votación y no cumplen con esa obligación.

Diferencia entre no votar y no ser jurado de votación

No votar: Es voluntario y no genera multa ni registro negativo.

Es voluntario y no genera multa ni registro negativo. No asistir como jurado: Es obligatorio si fuiste seleccionado; incumplir puede generar multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales .

Es obligatorio si fuiste seleccionado; incumplir puede generar . La confusión surge porque ambos casos involucran la participación electoral, pero la sanción solo aplica a los jurados.

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Montos de la multa por no asistir como jurado en 2026

La multa máxima puede alcanzar 10 salarios mínimos legales mensuales , equivalentes a aproximadamente 17,5 millones de pesos colombianos en 2026 .

, equivalentes a aproximadamente . El monto no depende del lugar de residencia, sino que corresponde a un estándar nacional para todos los jurados que incumplen sin justificación.

¿Quiénes están obligados a cumplir como jurado de votación?

Ciudadanos mayores de 18 años seleccionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil .

. Funcionarios públicos y empleados de instituciones estatales también pueden ser designados y están sujetos a sanciones adicionales si incumplen.

Causas válidas para excusarte y evitar la multa

Enfermedad propia o de un familiar cercano.

Fallecimiento de un familiar.

No residir en el municipio donde fuiste designado.

Haber inscrito tu cédula en otra ciudad o municipio.

Todas las excusas deben ser presentadas y validadas ante las autoridades electorales para exonerar la multa.

¿Cómo consultar si fuiste designado jurado electoral?

Ingresar al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil .

. Verificar mediante número de cédula si fuiste seleccionado.

Revisar fechas de capacitación y ubicación asignada para cumplir correctamente la función.

Sanciones adicionales para servidores públicos que incumplan

Además de la multa económica, los servidores públicos que no cumplan como jurados pueden enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la destitución o la inhabilitación temporal.

Preguntas frecuentes sobre multas y elecciones 2026

¿Hay multa por no votar? No.

¿Puedo ser multado si no cumplo como jurado? Sí, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales.

¿El monto depende de mi ciudad? No, es estándar en todo el país.

¿Cómo excusarme de ser jurado? Presentando causas válidas y documentación ante la Registraduría.

Consejos prácticos para evitar multas y problemas legales