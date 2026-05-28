La NASA confirma que China puede frenar la rotación de la Tierra con su colosal presa que retiene 40 billones de litros de agua

La Presa de las Tres Gargantas en China vuelve a ser noticia, esta vez por su capacidad de influir en la rotación de la Tierra, según un estudio de la NASA. | Foto: Objetive Media

La Presa de las Tres Gargantas en China vuelve a ser noticia, esta vez por su capacidad de influir en la rotación de la Tierra, según un estudio de la NASA. | Foto: Objetive Media

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La Presa de las Tres Gargantas, en China, vuelve a estar en el centro de la atención mundial, pero esta vez no solo por su capacidad de generar energía. Según cálculos difundidos por la NASA, el enorme volumen de agua que puede almacenar esta megaestructura tendría la capacidad de ralentizar, aunque de forma casi imperceptible, la rotación de la Tierra.

Ubicada sobre el río Yangtsé, la central hidroeléctrica es considerada una de las obras de ingeniería más grandes del planeta. Su gigantesco embalse puede retener hasta 40 kilómetros cúbicos de agua, equivalentes a 40.000 millones de litros, una masa suficiente como para modificar ligeramente la distribución del peso sobre la superficie terrestre y generar un efecto medible en la dinámica del planeta.

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Inaugurada en 2012, es la central hidroeléctrica más potente del mundo. Foto: Periódico de la Energía

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¿Cómo una presa puede influir en la rotación de la Tierra?

De acuerdo con el geofísico Benjamin Fong Chao, del Centro Goddard de la NASA, el llenado completo de la Presa de las Tres Gargantas desplazaría mínimamente el eje terrestre, lo que provocaría una desaceleración en la rotación del planeta. Como consecuencia, la duración del día aumentaría en aproximadamente 0,06 microsegundos.

Aunque el cambio es extremadamente pequeño y no perceptible para las personas, el fenómeno demuestra cómo grandes modificaciones humanas sobre el entorno pueden tener efectos físicos a escala planetaria. El principio detrás de esto está relacionado con el 'momento de inercia', una magnitud que depende de cómo se distribuye la masa respecto al eje de rotación. Cuando esa distribución cambia, también puede alterarse la velocidad con la que gira la Tierra.

El impacto humano sobre la Tierra se discute tras estos hallazgos.

La presa más grande del mundo y el impacto humano sobre el planeta

Inaugurada en 2012, la presa tiene una capacidad instalada de 22.500 megavatios, lo que la convierte en la central hidroeléctrica más potente del mundo. Sus turbinas han llegado a producir más electricidad al año que países enteros, lo que la consolida como una pieza clave dentro del sistema energético chino.

Más allá de su función energética, los estudios sobre su impacto han abierto un debate más amplio sobre la influencia de las actividades humanas en el equilibrio del planeta. La NASA y otros investigadores señalan que fenómenos como grandes embalses, el deshielo de los polos o incluso la extracción masiva de agua subterránea pueden modificar la distribución de masa terrestre y afectar, aunque sea mínimamente, parámetros naturales como la rotación o el desplazamiento del eje de la Tierra.