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Política

Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular

A pocos días de la segunda vuelta electoral, diversos colectivos convocaron a una movilización en contra de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Organizaciones estudiantiles, gremios y activistas integran las protestas.

Marcha nacional en contra de Keiko Fujimori.
Marcha nacional en contra de Keiko Fujimori. | Silvana Quiñonez
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Distintos colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos se movilizan este sábado 30 de mayo en diversas ciudades del país para manifestar su rechazo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Las protestas se realizan a solo ocho días de la segunda vuelta electoral.

Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular

19:01
30/5/2026

Lima: Manifestantes ingresan a la avenida Abancay

18:58
30/5/2026

Trujillo: Integrantes de la Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se unen a la movilización


 

18:44
30/5/2026

Lima: Panorama de marcha contra Keiko Fujimori

Colectivos se preparan para iniciar la Marcha Keiko No va en la plaza San Martín.

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En Lima, la concentración principal se inició en la Plaza San Martín. Según su ruta, pasarán por el Congreso hasta llegar al Palacio de Justicia. En Trujillo, ciudadanos, simpatizantes de Juntos por el Perú y miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se concentran en la plazuela. En Arequipa, la población se reunirá en la plaza España.

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