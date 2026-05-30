Distintos colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos se movilizan este sábado 30 de mayo en diversas ciudades del país para manifestar su rechazo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Las protestas se realizan a solo ocho días de la segunda vuelta electoral.

Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular 19:01 Lima: Manifestantes ingresan a la avenida Abancay 18:58 Trujillo: Integrantes de la Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se unen a la movilización

18:44 Lima: Panorama de marcha contra Keiko Fujimori Colectivos se preparan para iniciar la Marcha Keiko No va en la plaza San Martín.

En Lima, la concentración principal se inició en la Plaza San Martín. Según su ruta, pasarán por el Congreso hasta llegar al Palacio de Justicia. En Trujillo, ciudadanos, simpatizantes de Juntos por el Perú y miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se concentran en la plazuela. En Arequipa, la población se reunirá en la plaza España.