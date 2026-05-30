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Ciencia

El octavo continente existe: científicos revelan que 94% está bajo el Pacífico y redefine los mapas de la Tierra

La investigación destaca que algunas porciones visibles del continente están limitadas a Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.

Una investigación revela la existencia de Zealandia, una inmensa masa de corteza continental oculta en el océano Pacífico sur. Este hallazgo invita a redefinir la clasificación de continentes.
Una investigación revela la existencia de Zealandia, una inmensa masa de corteza continental oculta en el océano Pacífico sur. Este hallazgo invita a redefinir la clasificación de continentes. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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Una investigación científica revela que una inmensa masa de corteza continental yace casi por completo oculta bajo el océano Pacífico sur, un hallazgo que obliga a los expertos a reevaluar la clasificación tradicional de los continentes. Esta formación, denominada Zealandia, mantiene aproximadamente el 94% de su superficie sumergida, un factor que explica su anonimato durante décadas.

Especialistas del sector describen esta masa terrestre como una unidad geológica en toda regla, con límites definidos y una corteza más gruesa y menos densa que la oceánica. Los datos actuales, sustentados en cartografía sísmica y muestreo de rocas, abren un debate internacional sobre si se debe catalogar formalmente como el octavo continente de la Tierra.

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¿Cómo se originó Zealandia, el octavo continente de la Tierra?

Zealandia —denominada Te Riu‑a‑Māui en la cultura maorí— constituye una vasta extensión de corteza continental ubicada en el suroeste del océano Pacífico. Esta masa terrestre posee una superficie aproximada de 4,9 millones de km², un tamaño equiparable al de Australia. A pesar de su magnitud, la mayor parte de la estructura yace oculta bajo el nivel del mar.

La porción visible de este relieve geológico la integran Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, mientras la parte restante permanece sumergida a grandes profundidades. Los análisis litosféricos demuestran que el área presenta una plataforma distintiva, más gruesa y diversa en rocas que el fondo oceánico regular. Dicha característica la define como un continente y no como un simple fragmento.

Los fenómenos que causaron su inmersión se vinculan de forma directa con la tectónica de placas. Según explican los expertos, se separó del supercontinente Gondwana hace entre 83 y 79 millones de años. Durante ese desplazamiento, la base continental experimentó un estiramiento y adelgazamiento gradual que propició la entrada definitiva de las aguas oceánicas sobre la superficie original.

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¿Cómo el hallazgo de Zealandia transforma la cartografía mundial?

A pesar de que el término nació en 1995 gracias a la geofísica, la evidencia sobre su estatus continental se consolidó en los últimos años debido a datos de alta resolución. Varios científicos elaboraron un mapa detallado del fondo oceánico y recolectaron muestras de rocas sedimentarias y volcánicas. De este modo, la comunidad científica logró reconstruir con precisión la historia geológica de esta masa terrestre.

Un estudio difundido en Earth.com señala que el análisis de anomalías magnéticas y dataciones radiométricas resultó fundamental para fijar los límites y la composición interna de esta plataforma sumergida. Los patrones observados coinciden con los de las plataformas tradicionales.

Este hallazgo exige actualizar los mapas geológicos y tectónicos convencionales del planeta, ya que aporta una pieza clave sobre la deriva continental y la evolución de la corteza. Asimismo, el descubrimiento genera debates sobre la definición formal de estos bloques en la geografía frente a la geología. Este cambio de paradigma abre la posibilidad de ampliar la lista clásica que se enseña en las escuelas.

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