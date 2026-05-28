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Corazón Serrano derrota a Grupo 5 y Agua Marina como ‘Mejor artista de cumbia’ en los Premios Cape Música 2026

Corazón Serrano se llevó el galardón a Mejor Artista de Cumbia, superando a Grupo 5 y consolidándose como un referente en la música popular. Además, Edwin Guerrero Neira ganó como Mejor Productor de Cumbia.

La tercera edición de los Premios Cape Música 2026 se celebró exitosamente en el Auditorio Los Incas, destacando a artistas y productores.
La tercera edición de los Premios Cape Música 2026 se celebró exitosamente en el Auditorio Los Incas, destacando a artistas y productores. | Foto: Sandy Carrión/La República/difusión
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La noche del miércoles 27 de mayo se llevó a cabo la tercera edición de los Premios Cape Música, organizada por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), integrada por las sociedades de gestión colectiva APDAYC, UNIMPRO y SONIEM. El evento contó con la presencia de artistas de la talla de Yahaira Plasencia, Dilio Galindo, Ana Carina Copello, Alborada, Corazón Serrano, Marco Romero y Milena Warthon, así como de Luigi García Chiok, 'Nero Lvigi', entre otros.

Los Premios Cape Música 2026 se desarrollaron con gran éxito en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, donde se reconoció la excelencia y el trabajo de cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos. Reconocidas figuras musicales y nuevos personajes de la industria se dieron cita en la ceremonia, donde se pudo apreciar una producción impecable.

PUEDES VER: Corazón Serrano no va más en Vibra Perú 2026: dueño de la agrupación explica la fuerte razón

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Corazón Serrano obtuvo dos galardones en los Cape Música 2026

Una vez más, Corazón Serrano estuvo nominado en la categoría Mejor Artista de Cumbia de los Premios Cape Música. A diferencia del año pasado, cuando empató con Agua Marina, en este 2026 la agrupación de los hermanos Guerrero Neira fue la única que se alzó con el trofeo. En la terna también estuvo Grupo 5, pero esta vez la suerte no le sonrió.

Por otro lado, Edwin Guerrero Neira, uno de los dueños de Corazón Serrano, ganó en la categoría Mejor Productor de Cumbia, dejando atrás a la Empresa Musical Internacional La Bella Luz EIRL, así como a Elmer y Christian Yaipén Quesquén, líderes de Grupo 5.

Como se sabe, Edwin Guerrero Neira es músico, productor fonográfico, director y productor musical de la agrupación Corazón Serrano. Bajo su dirección, el grupo de Pacaipampa se ha consolidado como una de las orquestas más exitosas de la cumbia peruana. Destaca por su capacidad para conectar con el público a través de un estilo romántico y popular, así como por su constante presencia en escenarios nacionales e internacionales.

PUEDES VER: Animador de Corazón Serrano enfrenta a Ricardo Morán por la derrota de Sharik Arévalo, la Mon Laferte de ‘Yo soy’: “No entiendo por qué no ganaste”

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Lista completa de ganadores de los Cape Música 2026

  • Premio a la destacada trayectoria artística: 'El Viejo' Rodríguez, músico y productor musical
  • Reconocimiento a la trayectoria autoral: José Alberto Villalobos y Cavero, figura fundamental de la música afroperuana.
  • Mejor Autor Rock: Roni Carbajal Yrigoyen por el tema 'En algún lugar'.
  • Mejor Autor de Canción Andina: Dilio Galindo, líder del grupo Antología, por el tema 'Falso amor'.
  • Mejor Autor de Salsa: Yahaira Plasencia, Beto Gómez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales por el tema 'El ex machito'.
  • Mejor Autor de Cumbia: Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores por el tema 'Solita'.
  • Mejor Autor de Cumbia Sureña: Francisco Rojas Coila.
  • Mejor Autor del Año: Juan Carlos Fernández Valdivia.
  • Mejor Autor de Música Urbana: Luigi García Chiok, 'Nero Lvigi'.
  • Mejor Artista de Cumbia: Corazón Serrano.
  • Mejor Artista Andino: Grupo Alborada.
  • Mejor Artista Criollo (empate): Manuel Donayre y Maritza Rodríguez, 'La princesita de la canción criolla'.
  • Mejor Artista de Salsa: Antonio Cartagena.
  • Mejor Artista de Rock Pop: Christian Meier.
  • Mejor Director de Grabación: Andy Yaipén, músico y director musical de Grupo 5.
  • Mejor Ejecutante de Grabación: Óscar Cavero.
  • Mejor Productor de Cumbia: Edwin Guerrero Neira.
  • Mejor Nuevo Productor: Edith Chirinos Uribe.
  • Mejor Productor de Salsa: Gerson Emilio Valdés Aldanas.
  • Mejor Productor Criollo: Liliana Schiantarelli Plasencia.
  • Mejor Productor Latin-Pop Rock: Inti Producciones E. I. R. L.
  • Mejor Productor Huayno: Perudimac S. A. C.
  • Mejor Productividad Discográfica Internacional: Sony Music Entertainment Perú S. A.
Entre los ganadores, se destacan Roni Carbajal (Mejor Autor Rock) y Yahaira Plasencia (Mejor Autor de Salsa), así como otros artistas que fueron reconocidos por su trayectoria y contribución a la música peruana.

Entre los ganadores, se destacan Roni Carbajal (Mejor Autor Rock) y Yahaira Plasencia (Mejor Autor de Salsa), así como otros artistas que fueron reconocidos por su trayectoria y contribución a la música peruana.

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