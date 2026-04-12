Link oficial de la ONPE para ver los resultados de las Elecciones Generales 2026
Link aquí. La ONPE actualizará los resultados de la elección presidencial cada 15 minutos. El ente electoral informó que a la medianoche tendrán el 60% de los resultados oficiales.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un link para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales 2026. El ente electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se irán procesando progresivamente.
Para visualizar los resultados EN VIVO de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer click AQUÍ.
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