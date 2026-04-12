Link oficial de la ONPE para ver los resultados de las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un link para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales 2026. El ente electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se irán procesando progresivamente.

Para visualizar los resultados EN VIVO de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer click AQUÍ.

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Los primeros resultados que se irán subiendo al sistema de la entidad encabezada por Piero Corvetto llegarán desde la Oceanía, tal como se informó durante los días previos a los comicios electorales.