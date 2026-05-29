Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantienen un fuerte antivoto, aunque la lideresa del fujimorismo ha logrado reducir esta tendencia negativa respecto de las elecciones del 2021, según la última encuesta de IEP para La República.

Un 37% de encuestados señaló que no votaría definitivamente por Fujimori. En el caso de Sánchez, esta percepción llega al 40%. Comparado con la elección pasada, el rechazo a la candidata de Fuerza Popular bajó 13 puntos porcentuales.

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Tomando en cuenta el antivoto que tuvo Pedro Castillo en el 2021, Roberto Sánchez registra 3% más de rechazo que el expresidente.

Asimismo, un 12% asegura que no votará por ninguno de los dos candidatos (en 2021, con Perú Libre y Fuerza Popular, la cifra fue de 7%) y un 11% no sabe/no opina.

A nivel de macrozonas, el antivoto a Sánchez se concentra en Lima Metropolitana (56%) y, en menor medida, en el Norte (46%), Sur (33%), Centro y Oriente (37%).

En el fujimorismo, la situación es completamente distinta. La candidata de Fuerza Popular registra su mayor antivoto en el Oriente (49%), Centro (46%), Sur (43%) y Norte (37%). En Lima Metropolitana, su rechazo es de 28%.

La encuesta también evalúa el comportamiento en Lima y en las otras regiones. El antivoto de Sánchez, si solo se considera Lima Metropolitana, es de 56%; y si se toma en cuenta al Perú sin Lima, baja a 32%.

Por su parte, la negativa a la candidatura de Fujimori, si se valora únicamente Lima Metropolitana, es de 28%, pero si se examina el resto del Perú, su rechazo llega al 42%.

Percepción sobre fraude

Los encuestados también fueron consultados por su percepción de la primera vuelta. Un 45% considera que hubo fraude, mientras que 32% cree que existieron irregularidades que afectaron los resultados oficiales.

Por el contrario, 11% cree que hubo irregularidades, pero que no afectaron los resultados, y un 6% considera que todo estuvo conforme y no existió fraude alguno.

En un análisis segmentado, en Lima Metropolitana y en el Perú rural, 47% asegura que hubo fraude, mientras que en el Perú urbano la cifra baja apenas a 42%. A nivel educativo, el 48% con educación básica considera que existió fraude.

Indulto a Pedro Castillo

Un tema recurrente en la segunda vuelta de la elección presidencial fue el posible indulto del exmandatario Pedro Castillo, condenado por intento de rebelión.

Desde Juntos por el Perú, esta es una de sus principales propuestas de campaña, que incluso generó que el gobierno de José María Balcázar se refiriera al respecto.

'Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos investigados', declaró este miércoles a la prensa. Según su postura, de esta forma se podría acabar con las 'peleas políticas'.

La encuesta de IEP preguntó por la opinión sobre un eventual indulto de Castillo. Un 48% está en desacuerdo con esta decisión, un 34% lo avala y 18% no sabe/no opina.

Cabe precisar que en Lima Metropolitana, el 65% rechaza este indulto, mientras que en Oriente un 44% está a favor. Esta cifra es similar a la de quienes están en contra en el Norte (42%), Centro (44%) y Sur (44%).

Finalmente, en lo que respecta a la identificación ideológica, el 60% de los encuestados que se consideran de izquierda respaldan una eventual salida de Castillo y el 66% de quienes se identifican con la derecha está en contra.