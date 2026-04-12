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Política

Resultados Elecciones 2026 en Áncash: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Áncash y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Áncash elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)
Áncash elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Áncash participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

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Resultados de las Elecciones 2026 en Áncash: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Áncash.

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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

lr.pe

Candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones 2026

A continuación, revisa quiénes compiten por el Senado en Áncash durante las elecciones de 2026:

Ahora Nación

  • Asterio Guevara Reyes (1)
  • Beatriz Arteaga Torres (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Víctor Huaray Palma (1)
  • Lita Baez Correa (2)

Alianza para el Progreso (APP)

  • César Sánchez Ulloa (1)
  • Rosa Gonzales Cordero (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Félix Solano Sáenz (1)
  • Nora Lozada Chacaltana (2)

Fe en el Perú

  • Edwin Capa Ramírez (1)
  • Liliana López Quiñonez (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Freddy Velásquez Arteaga (1)
  • Nancy Salinas Aguilar (2)

Fuerza Popular

  • Nilsa Chacón Trujillo (1)
  • Lenin Tafur Lucero (2)

Fuerza y Libertad

  • Johan Carbajal Sayhua (1)

Juntos por el Perú

  • Elías Varas Meléndez (1)
  • Domitila Silva de Castillo (2)

Libertad Popular

  • Juan Herrera Mendoza (1)
  • Nilda Ramírez Guio (2)

Partido Aprista Peruano

  • Hernando Mantilla Rodríguez (1)
  • Teresita Mendoza Taramona de Díaz (2)

Partido Cívico Obras

  • María Barrenechea Berna de Rondan (1)
  • José Lezama Zavaleta (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Erick Villanueva Cancan (1)
  • Jacqueline Bravo Mendoza (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Maribel Alonso Zavaleta (2)

Partido Demócrata Verde

  • Pedro Huamayalli Oliva (1)

Partido Democrático Federal

  • Elizabeth Alfaro Espinoza
  • José Fernández Córdova (2)

Partido Democrático Somos Perú

  • Martín Espina Reyes (1)
  • Sandra Palomino Venero (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Alcides Herrera Inga (1)
  • Mónica Delgado Giraldo (2)

Partido Morado

  • Fernando Jiménez Segura (1)

Partido País para Todos

  • Edwin Soto Espinoza (1)
  • Karol Málaga Briceño (2)

Partido Patriótico del Perú

  • Julio Gonzáles Fernández (1)
  • Elena Bermúdez Reyes (2)

Partido Político Cooperación Popular

  • Fidel Claro Sinche (1)
  • María Rivera Altamirano (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Ángela López Macedo de Díaz
  • Eleazar Moreno García (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Arturo Córdova Melgarejo (1)
  • Patricia Gómez Macalupu (2)

Partido Político Perú Acción

  • Luis Denegri Córdova (1)
  • María Villanueva de Fabian (2)

Partido Político Perú Primero

  • Yvan Hernández Carrasco (1)
  • Mirtha Castillo Valdivia (2)

Partido Político PRIN

  • Julio Vega Ibáñez (1)
  • Delia Montañez Ocaña (2)

Perú Moderno

  • Javier Terrones Rebaza (1)
  • Edith Velarde Castro (2)

Podemos Perú

  • Ruber Alva Julca (1)
  • Zoila Casanova Prado (2)

Primero La Gente

  • Julio Adriazola Gutiérrez (1)
  • Mónica Cantu Páez

Progresemos

  • Ladislao Molina Aguilar (1)
  • Ana Kacha Infantes (2)

Renovación Popular

  • Otto Guibovich Arteaga (1)
  • Milagros Paredes Vertiz (2)

Salvemos al Perú

  • Agustin Álvarez Aguilar (1)

Un Camino Diferente

  • Eduardo Pérez Solís (1)
  • Rocío Paredes Calderón (2)

Unidad Nacional

  • Pablo Vega Vilcarima (1)
  • Yolanda Paredes Chavesta (2)

Candidatos a Diputados por Áncash en las Elecciones 2026

A continuación, revisa quiénes postulan a Diputados en Áncash durante las elecciones de 2026:

Ahora Nación

  • José Marcelo Salazar (1)
  • Yanira Toro Figueroa (2)
  • Godofredo Regalado Maguiña (3)
  • Evangelina Vigo Salazar (4)
  • Antonio Pajuelo López (5)
  • Edyy Laurente Barrera (6)

Alianza Electoral Venceremos

  • Rosa Rolando Quiroz (1)
  • Peter Medina Chávez (2)
  • Miriam Huertas Regalado (3)
  • Yuneth Ramírez Montañez (5)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Zulema Barrenechea Reyes (1)
  • Víctor Sichez Muñoz (2)
  • Vilma Carranza Huiza (3)
  • Héctor Escobar Uribe (4)
  • Esther Velásquez Chang (5)
  • Alejandro Diaz Trujillo (6)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • María Bartolo Romero (1)
  • Juan Gasco Barreto (2)
  • Ana Verau de la Cruz (3)
  • José Zavala Reyna (4)
  • Isis Gamboa Obando (5)

Fe en el Perú

  • Yessika Arteaga Narváez (1)
  • Jorge Espinoza Garro (2)
  • Briggitte Romero Bermúdez (3)
  • Rafael Vásquez Aranda (4)
  • Juan Bermúdez Mendieta (6)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Marilu Matta Aparicio (2)
  • Héctor Chávez Huayanay (3)
  • Teresa Raza Vega (4)
  • Margaret Riega Agurto (6)

Fuerza Popular

  • Luzmila Gamarra Pita (1)
  • Luis Zambrano Ortiz (2)
  • María Melgarejo Paucar (3)
  • Carlos Domínguez Herrera (4)
  • Liliana Otero Salinas (5)
  • Huber Bueno Cerna (6)

Fuerza y Libertad

  • Noemí Méndez Osorio (1)
  • José Esquivel Paucar (2)
  • Lorena Durand Arroyo (3)
  • Jhonattan Portella Culli (4)
  • Jackline Loyola García (5)
  • Michael Pisco Tovar (6)

Juntos por el Perú

  • Daniel Varas Seguin (1)
  • Lurdes Natividad Rivera (2)
  • Luis Maguilla Villarreal (3)
  • Sharon Huatangari Alva (4)
  • José Monzon Mendoza (5)

Libertad Popular

  • Carmen Ysasiga Barrera (1)
  • Jaime Romero Vela (2)
  • Rosa Barreto Chávez (3)
  • Yuri Jaciw Minchola (4)
  • Jhoselyne Llamocca Sotelo (5)
  • Luis Gerónimo Alejo (6)

Partido Aprista Peruano

  • Ronald Contreras Álvarez (1)
  • Sabina Chomba Chang (2)
  • Porfirio Buitron Espinoza (3)
  • Jacqueline Sevillano Esquivel (4)
  • Juan Roncal Briceño (5)
  • María Armas Torres de Calderón (6)

Partido Cívico Obras

  • Edgar Alvaron de la Cruz (1)
  • Susana García Beltrán (2)
  • Félix Dávila Castro (3)
  • Gladys Gonzáles Arce (4)
  • Manuel Mendoza Herrera (5)
  • Stefania Calderón Quispe (6)

Partido del Buen Gobierno

  • Dante Moreno Neglia (1)
  • Ayde Molina Vergara (2)
  • Blademir Anaya Cotillo (3)
  • Diana Aquino Anaya (4)
  • Gian Zapata Sernaque (5)
  • Antonella Oviedo Feijoo (6)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Blanca Abanto Ramírez (4)
  • Pedro Blas Jiménez (5)

Partido Demócrata Verde

  • Enrique Vargas Barrenechea (1)
  • Milagros Sánchez Jara (2)
  • Esteban Vino Puntillo (3)
  • Nadia Ibarra Laurente (4)
  • Ángel Collpa Leyva (5)
  • Vivian Espinoza López (6)

Partido Democrático Federal

  • Ruth Aquino Mamani (1)
  • Carlos Monge Gutiérrez (2)
  • Enna Granados de Aquino (3)
  • Gastón Morales Ángeles (4)
  • Ada Mamani Granados (5)
  • Marco Vargas Trujillo (6)

Partido Democrático Somos Perú

  • Ascario Ponce Velázquez (1)
  • Marcela Portocarrero Méndez (2)
  • Alexander Peláez Vera (3)
  • Jhoysi Pinto Maravi (4)
  • Jorge Glenni Sosa (5)
  • Kerlit Rojas Villanueva (6)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Wilfredo Rurush León (1)
  • Maura León Sánchez (2)
  • Cristiam Trejo del Castillo (3)
  • Lesly Hidalgo Espejo (4)
  • Hugo Melgarejo Coral (5)
  • Marleny Saavedra Bazán (6)

Partido Morado

  • Cluber Jesús Aramburu (1)
  • Naysha Ramos Zelaya (2)
  • Wilder Guerrero Cruz (3)
  • Judid Muñoz Chávez (4)
  • Hillmer Reyes Murillo (5)
  • Zoraida Rodriguez Mejía (6)

Partido País para Todos

  • Alexander Meza Villarreal (1)
  • Carmen López Asis (2)
  • Analio Ugarte Medina (3)
  • Rocío Ambrosio Figueroa (4)
  • Giancarlo López Velaochaga (5)
  • Paola Salgado Vílchez (6)

Partido Patriótico del Perú

  • Teófilo Bermúdez Reyes (1)
  • Claudia Pacheco Rivera (2)
  • Rosario Fernández Vásquez (3)
  • Manuel Díaz Laguna (5)
  • Yenny Laguna Medina (6)

Partido Político Cooperación Popular

  • César Zelada Rabanal (1)
  • Joselyn Sánchez Sáenz (2)
  • Roger Muñoz García (3)
  • Cirila Torres Ponte (4)
  • Sandro Mesones Pintado (5)
  • Jhoany Chuquillanque Calle (6)

Partido Político Integridad Democrática

  • Nancy Sáenz Sáenz (1)
  • Román Díaz Cano (2)
  • Stephanie Marrou Vásquez (3)
  • Carmen del Pilar Gonzáles Jiménez de Paredes (5)
  • Pablo Bustamante Cegarra (6)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Virgilio Huerta Jara (1)
  • Katherine Zelaya Medrano (2)
  • Hebel Sánchez Vidal (3)
  • Susan Chapilliquen Arrunategui (4)
  • César Tinta Espinoza (5)
  • Olga Herrera Tarazona (6)

Partido Político Perú Acción

  • Jackelyn Olivera Sosa (1)
  • Antonio Domínguez Vidarte (2)
  • Elisa Urquizo Mendoza (3)
  • Juan Ponte Vega (4)
  • Liliana Zegarra Roldan (5)
  • Julio Bless Puyo (6)

Partido Político Perú Primero

  • Eunice Dextre Castillejo (1)
  • Óscar Arias Gálvez (2)
  • Sonia Mendoza Mendez (3)
  • Antonio Vigo Quiñonez (4)
  • Krystel Vásquez Morales (5)
  • Eben Soto Santos (6)

Partido Político PRIN

  • Arturo Apestegui Jara (3)
  • Elizabeth Torres LLashag (4)
  • Jullius Palomino Benites (5)
  • Marcela Salinas Huertas (6)

Podemos Perú

  • Cristofer Barrionuevo Romero (1)
  • Praxedes Armas Sánchez (2)
  • Santos Gamboa Aponte (3)
  • Manuela Mendez Rojas (4)
  • Roger Reyes Veriau (5)
  • María Porteros Mendoza (6)

Primero La Gente

  • Edilberto Vivar Evangelista (1)
  • Sarita Carranza Azaña (2)
  • Armando Valverde Medina (3)
  • Alejandro Jaimes Maguina (5)

Progresemos

  • Wilde Lavado Acuña (1)
  • Ana Hervias Nolasco (2)
  • Edgardo Solis Navarro (3)
  • Susan Hervias Nolasco (4)
  • Julio Martínez Sandoval (5)
  • Susan Honores Loyola (6)

Renovación Popular

  • Jesús Veliz Valerio (1)
  • Yuliana Meza Sevillano de Pérez (2)
  • Óscar Negreiros Cerna (3)
  • Beatriz Madrid Amayo (4)
  • José Gallo Pendiente (5)
  • Raquel Pastor Vera de Guibovich (6)

Salvemos al Perú

  • Jhoselyn Álvarez Asian (1)
  • Walter Grados Cruz (2)
  • Gina Mendoza Callupe (5)

Un Camino Diferente

  • Susy Aponte Polo de Tello (1)
  • Jefferson Chávez Sánchez (2)
  • Karin García Grados (3)
  • Reynaldo Rodríguez Huamán (4)
  • Rocío Gutiérrez Aguirre (5)
  • Luis Arenas Minaya (6)

Unidad Nacional

  • Andrés Pulido Huaranga (1)
  • Milagros Quiroz Mora (2)
  • Javier Vergaray Navarro (3)
  • Norma Campoblanco de Vega (4)
  • Maura Blas Jiménez (6)
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).

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