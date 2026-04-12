Resultados Elecciones 2026 en Áncash: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Áncash y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Áncash participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).
Resultados de las Elecciones 2026 en Áncash: quiénes fueron electos senadores y diputados
La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Áncash.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones 2026
A continuación, revisa quiénes compiten por el Senado en Áncash durante las elecciones de 2026:
Ahora Nación
- Asterio Guevara Reyes (1)
- Beatriz Arteaga Torres (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Víctor Huaray Palma (1)
- Lita Baez Correa (2)
Alianza para el Progreso (APP)
- César Sánchez Ulloa (1)
- Rosa Gonzales Cordero (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Félix Solano Sáenz (1)
- Nora Lozada Chacaltana (2)
Fe en el Perú
- Edwin Capa Ramírez (1)
- Liliana López Quiñonez (2)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Freddy Velásquez Arteaga (1)
- Nancy Salinas Aguilar (2)
Fuerza Popular
- Nilsa Chacón Trujillo (1)
- Lenin Tafur Lucero (2)
Fuerza y Libertad
- Johan Carbajal Sayhua (1)
Juntos por el Perú
- Elías Varas Meléndez (1)
- Domitila Silva de Castillo (2)
Libertad Popular
- Juan Herrera Mendoza (1)
- Nilda Ramírez Guio (2)
Partido Aprista Peruano
- Hernando Mantilla Rodríguez (1)
- Teresita Mendoza Taramona de Díaz (2)
Partido Cívico Obras
- María Barrenechea Berna de Rondan (1)
- José Lezama Zavaleta (2)
Partido del Buen Gobierno
- Erick Villanueva Cancan (1)
- Jacqueline Bravo Mendoza (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- Maribel Alonso Zavaleta (2)
Partido Demócrata Verde
- Pedro Huamayalli Oliva (1)
Partido Democrático Federal
- Elizabeth Alfaro Espinoza
- José Fernández Córdova (2)
Partido Democrático Somos Perú
- Martín Espina Reyes (1)
- Sandra Palomino Venero (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Alcides Herrera Inga (1)
- Mónica Delgado Giraldo (2)
Partido Morado
- Fernando Jiménez Segura (1)
Partido País para Todos
- Edwin Soto Espinoza (1)
- Karol Málaga Briceño (2)
Partido Patriótico del Perú
- Julio Gonzáles Fernández (1)
- Elena Bermúdez Reyes (2)
Partido Político Cooperación Popular
- Fidel Claro Sinche (1)
- María Rivera Altamirano (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Ángela López Macedo de Díaz
- Eleazar Moreno García (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Arturo Córdova Melgarejo (1)
- Patricia Gómez Macalupu (2)
Partido Político Perú Acción
- Luis Denegri Córdova (1)
- María Villanueva de Fabian (2)
Partido Político Perú Primero
- Yvan Hernández Carrasco (1)
- Mirtha Castillo Valdivia (2)
Partido Político PRIN
- Julio Vega Ibáñez (1)
- Delia Montañez Ocaña (2)
Perú Moderno
- Javier Terrones Rebaza (1)
- Edith Velarde Castro (2)
Podemos Perú
- Ruber Alva Julca (1)
- Zoila Casanova Prado (2)
Primero La Gente
- Julio Adriazola Gutiérrez (1)
- Mónica Cantu Páez
Progresemos
- Ladislao Molina Aguilar (1)
- Ana Kacha Infantes (2)
Renovación Popular
- Otto Guibovich Arteaga (1)
- Milagros Paredes Vertiz (2)
Salvemos al Perú
- Agustin Álvarez Aguilar (1)
Un Camino Diferente
- Eduardo Pérez Solís (1)
- Rocío Paredes Calderón (2)
Unidad Nacional
- Pablo Vega Vilcarima (1)
- Yolanda Paredes Chavesta (2)
Candidatos a Diputados por Áncash en las Elecciones 2026
A continuación, revisa quiénes postulan a Diputados en Áncash durante las elecciones de 2026:
Ahora Nación
- José Marcelo Salazar (1)
- Yanira Toro Figueroa (2)
- Godofredo Regalado Maguiña (3)
- Evangelina Vigo Salazar (4)
- Antonio Pajuelo López (5)
- Edyy Laurente Barrera (6)
Alianza Electoral Venceremos
- Rosa Rolando Quiroz (1)
- Peter Medina Chávez (2)
- Miriam Huertas Regalado (3)
- Yuneth Ramírez Montañez (5)
Alianza para el Progreso (APP)
- Zulema Barrenechea Reyes (1)
- Víctor Sichez Muñoz (2)
- Vilma Carranza Huiza (3)
- Héctor Escobar Uribe (4)
- Esther Velásquez Chang (5)
- Alejandro Diaz Trujillo (6)
Avanza País - Partido de Integración Social
- María Bartolo Romero (1)
- Juan Gasco Barreto (2)
- Ana Verau de la Cruz (3)
- José Zavala Reyna (4)
- Isis Gamboa Obando (5)
Fe en el Perú
- Yessika Arteaga Narváez (1)
- Jorge Espinoza Garro (2)
- Briggitte Romero Bermúdez (3)
- Rafael Vásquez Aranda (4)
- Juan Bermúdez Mendieta (6)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Marilu Matta Aparicio (2)
- Héctor Chávez Huayanay (3)
- Teresa Raza Vega (4)
- Margaret Riega Agurto (6)
Fuerza Popular
- Luzmila Gamarra Pita (1)
- Luis Zambrano Ortiz (2)
- María Melgarejo Paucar (3)
- Carlos Domínguez Herrera (4)
- Liliana Otero Salinas (5)
- Huber Bueno Cerna (6)
Fuerza y Libertad
- Noemí Méndez Osorio (1)
- José Esquivel Paucar (2)
- Lorena Durand Arroyo (3)
- Jhonattan Portella Culli (4)
- Jackline Loyola García (5)
- Michael Pisco Tovar (6)
Juntos por el Perú
- Daniel Varas Seguin (1)
- Lurdes Natividad Rivera (2)
- Luis Maguilla Villarreal (3)
- Sharon Huatangari Alva (4)
- José Monzon Mendoza (5)
Libertad Popular
- Carmen Ysasiga Barrera (1)
- Jaime Romero Vela (2)
- Rosa Barreto Chávez (3)
- Yuri Jaciw Minchola (4)
- Jhoselyne Llamocca Sotelo (5)
- Luis Gerónimo Alejo (6)
Partido Aprista Peruano
- Ronald Contreras Álvarez (1)
- Sabina Chomba Chang (2)
- Porfirio Buitron Espinoza (3)
- Jacqueline Sevillano Esquivel (4)
- Juan Roncal Briceño (5)
- María Armas Torres de Calderón (6)
Partido Cívico Obras
- Edgar Alvaron de la Cruz (1)
- Susana García Beltrán (2)
- Félix Dávila Castro (3)
- Gladys Gonzáles Arce (4)
- Manuel Mendoza Herrera (5)
- Stefania Calderón Quispe (6)
Partido del Buen Gobierno
- Dante Moreno Neglia (1)
- Ayde Molina Vergara (2)
- Blademir Anaya Cotillo (3)
- Diana Aquino Anaya (4)
- Gian Zapata Sernaque (5)
- Antonella Oviedo Feijoo (6)
Partido Demócrata Unido Perú
- Blanca Abanto Ramírez (4)
- Pedro Blas Jiménez (5)
Partido Demócrata Verde
- Enrique Vargas Barrenechea (1)
- Milagros Sánchez Jara (2)
- Esteban Vino Puntillo (3)
- Nadia Ibarra Laurente (4)
- Ángel Collpa Leyva (5)
- Vivian Espinoza López (6)
Partido Democrático Federal
- Ruth Aquino Mamani (1)
- Carlos Monge Gutiérrez (2)
- Enna Granados de Aquino (3)
- Gastón Morales Ángeles (4)
- Ada Mamani Granados (5)
- Marco Vargas Trujillo (6)
Partido Democrático Somos Perú
- Ascario Ponce Velázquez (1)
- Marcela Portocarrero Méndez (2)
- Alexander Peláez Vera (3)
- Jhoysi Pinto Maravi (4)
- Jorge Glenni Sosa (5)
- Kerlit Rojas Villanueva (6)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Wilfredo Rurush León (1)
- Maura León Sánchez (2)
- Cristiam Trejo del Castillo (3)
- Lesly Hidalgo Espejo (4)
- Hugo Melgarejo Coral (5)
- Marleny Saavedra Bazán (6)
Partido Morado
- Cluber Jesús Aramburu (1)
- Naysha Ramos Zelaya (2)
- Wilder Guerrero Cruz (3)
- Judid Muñoz Chávez (4)
- Hillmer Reyes Murillo (5)
- Zoraida Rodriguez Mejía (6)
Partido País para Todos
- Alexander Meza Villarreal (1)
- Carmen López Asis (2)
- Analio Ugarte Medina (3)
- Rocío Ambrosio Figueroa (4)
- Giancarlo López Velaochaga (5)
- Paola Salgado Vílchez (6)
Partido Patriótico del Perú
- Teófilo Bermúdez Reyes (1)
- Claudia Pacheco Rivera (2)
- Rosario Fernández Vásquez (3)
- Manuel Díaz Laguna (5)
- Yenny Laguna Medina (6)
Partido Político Cooperación Popular
- César Zelada Rabanal (1)
- Joselyn Sánchez Sáenz (2)
- Roger Muñoz García (3)
- Cirila Torres Ponte (4)
- Sandro Mesones Pintado (5)
- Jhoany Chuquillanque Calle (6)
Partido Político Integridad Democrática
- Nancy Sáenz Sáenz (1)
- Román Díaz Cano (2)
- Stephanie Marrou Vásquez (3)
- Carmen del Pilar Gonzáles Jiménez de Paredes (5)
- Pablo Bustamante Cegarra (6)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Virgilio Huerta Jara (1)
- Katherine Zelaya Medrano (2)
- Hebel Sánchez Vidal (3)
- Susan Chapilliquen Arrunategui (4)
- César Tinta Espinoza (5)
- Olga Herrera Tarazona (6)
Partido Político Perú Acción
- Jackelyn Olivera Sosa (1)
- Antonio Domínguez Vidarte (2)
- Elisa Urquizo Mendoza (3)
- Juan Ponte Vega (4)
- Liliana Zegarra Roldan (5)
- Julio Bless Puyo (6)
Partido Político Perú Primero
- Eunice Dextre Castillejo (1)
- Óscar Arias Gálvez (2)
- Sonia Mendoza Mendez (3)
- Antonio Vigo Quiñonez (4)
- Krystel Vásquez Morales (5)
- Eben Soto Santos (6)
Partido Político PRIN
- Arturo Apestegui Jara (3)
- Elizabeth Torres LLashag (4)
- Jullius Palomino Benites (5)
- Marcela Salinas Huertas (6)
Podemos Perú
- Cristofer Barrionuevo Romero (1)
- Praxedes Armas Sánchez (2)
- Santos Gamboa Aponte (3)
- Manuela Mendez Rojas (4)
- Roger Reyes Veriau (5)
- María Porteros Mendoza (6)
Primero La Gente
- Edilberto Vivar Evangelista (1)
- Sarita Carranza Azaña (2)
- Armando Valverde Medina (3)
- Alejandro Jaimes Maguina (5)
Progresemos
- Wilde Lavado Acuña (1)
- Ana Hervias Nolasco (2)
- Edgardo Solis Navarro (3)
- Susan Hervias Nolasco (4)
- Julio Martínez Sandoval (5)
- Susan Honores Loyola (6)
Renovación Popular
- Jesús Veliz Valerio (1)
- Yuliana Meza Sevillano de Pérez (2)
- Óscar Negreiros Cerna (3)
- Beatriz Madrid Amayo (4)
- José Gallo Pendiente (5)
- Raquel Pastor Vera de Guibovich (6)
Salvemos al Perú
- Jhoselyn Álvarez Asian (1)
- Walter Grados Cruz (2)
- Gina Mendoza Callupe (5)
Un Camino Diferente
- Susy Aponte Polo de Tello (1)
- Jefferson Chávez Sánchez (2)
- Karin García Grados (3)
- Reynaldo Rodríguez Huamán (4)
- Rocío Gutiérrez Aguirre (5)
- Luis Arenas Minaya (6)
Unidad Nacional
- Andrés Pulido Huaranga (1)
- Milagros Quiroz Mora (2)
- Javier Vergaray Navarro (3)
- Norma Campoblanco de Vega (4)
- Maura Blas Jiménez (6)
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).