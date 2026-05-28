El detrás de la renuncia de Luz Pacheco: magistrados del TC le dieron la espalda al respaldar a un alto funcionario

Luz Pacheco renunció al no contar con el respaldo de sus colegas en la salida de uno alto funcionario del TC. Foto: Composición/LR

Luz Pacheco renunció al no contar con el respaldo de sus colegas en la salida de uno alto funcionario del TC. Foto: Composición/LR

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A menos de cuatro meses de culminar su gestión, la magistrada Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC). Según explicó, su decisión se produjo luego de que los demás integrantes del Pleno no respaldaran la aceptación de la renuncia del economista Rodolfo Albán Guevara, quien se desempeña como director general de administración de la institución. Tras los acontecimientos, Pacheco aseguró que la confianza con los miembros del máximo intérprete de la Constitución Política se encuentra totalmente rota.

"Si prefieren al señor Alban que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones", lamentó.

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La historia detrás de la renuncia de Luz Pacheco

La historia comenzó el 18 de mayo, cuando Pacheco aceptó oficialmente la renuncia del economista Rodolfo Albán Guevara al cargo de confianza de director general de administración del Tribunal Constitucional, puesto que ocupaba desde el 22 de octubre de 2024.

Sin embargo, el 21 de mayo el Sindicato de Trabajadores del TC —integrado por Albán Guevara y otros 25 trabajadores— emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y rechazo ante las "continuas dilaciones, cambios de criterio y ausencia de definición institucional" respecto a la incorporación del personal CAS.

El documento señalaba que, a pesar de que la norma fue aprobada en noviembre del 2025, el área de recursos humanos del TC "no ha establecido una ruta clara y viable para ejecutar el proceso de incorporación de los trabajadores CAS del TC".

En un primer momento, se indicó que el proceso era viable y contaba con respaldo presupuestal. Sin embargo, después se cambió de postura y se mencionó que se trataría el tema con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"No toleraremos más argucias técnicas de dilación. Exigimos al Pleno del TC que conmine a la jefatura de Recursos Humanos a fijar una posición definitiva y transparente sobre la implementación de la Ley 32486", menciona la misiva.

Tras la difusión del comunicado, Pacheco —a través de un correo revelado en Sin Guion— no dudó en responder. Lamentó que se haya propalado dicho documento "no solo por el lenguaje confrontacional que emplea, con el que —parecería— que pretenden presentarse como los paladines de los derechos laborales en nuestra entidad".

La extitular del TC sostuvo que, desde que asumió como presidenta de la entidad, tuvo como prioridad mejorar las condiciones de trabajo y económicas de los trabajadores sin distinción alguna.

"Como pueden apreciar, las diatribas y calumnias del comunicado del sindicato me apenan y sorprenden: esperaba otro comportamiento de los afiliados y su junta directiva. En lugar de sumar esfuerzos, lo que vienen haciendo es sembrar desconfianza, falsas acusaciones y actuar como si fueran víctimas, cuando la realidad es muy distinta".

Pacheco explica su renuncia

Por otro lado, durante una entrevista en Willax, Pacheco reveló que existieron otros motivos detrás de su dimisión. El primero está relacionado con Albán Guevara, sobre quien aseguró que no cuenta con el perfil adecuado para desempeñar el cargo.

El segundo motivo responde a que el funcionario era el jefe directo de una trabajadora a la que denunció penalmente por presuntamente vulnerar el deber de integridad en un supuesto caso de "mochasueldos".

"Si ese señor no se enteró, me parece que es una negligencia muy grave; y si se enteró y no dijo (nada), es peor. Espero que no haya pasado (…) Por los dos motivos, el señor no podría seguir adelante, por eso perdió totalmente mi confianza", explicó.

"O sea, yo creo que, si uno es director y jefe, tiene que estar al tanto de cosas tan graves como esas. Me parece lo básico para poder tener un personal de confianza que te esté ayudando a que la institución camine", agregó.

El tercer motivo —y parece ser el detonante del caso—, según contó Pacheco, es que Albán Guevara formó un sindicato con otras 25 personas. Sobre el tema, la magistrada resaltó que el funcionario, al ser director general de administración, no puede formar un sindicato ni estar sindicalizado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Política.

Horas antes, la propia Pacheco aseguró que, desde el año pasado, perdió la confianza en Albán Guevara y planteó la necesidad de su relevo. No obstante, su pedido no fue atendido ni se aceptó su apartamiento del cargo.

En esa misma línea, la extitular del TC afirmó que sus colegas del Pleno le dieron la espalda y decidieron mantener la confianza en el funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución. Por ese motivo, decidió renunciar al cargo de presidenta del TC.

Pacheco y los detalles de la renuncia de Albán Guevara

En otro momento de la entrevista, Pacheco reveló que Albán Guevara presentó su renuncia el 23 de abril y que ella la aceptó de manera verbal. Sin embargo, no podría relevarlo del cargo de manera formal debido a que no encontraban un reemplazo para el puesto.

Al día siguiente, la magistrada envió la carta de renuncia a sus colegas y el tema se trataría en el Pleno ese mismo día entre 5 de ellos. Ese mismo Pleno, explicó Pacheco, era el encargado de nombrar al nuevo funcionario.

Sin embargo, detalló la magistrada, nadie entrevistaba a ningún postulante y 5 de sus colegas le dieron la espalda.

"Entonces ahí ha sido todo el problema porque un magistrado dijo 'que no, que qué raro que por qué yo tomaba esa decisión', pero lo extraño es que llevábamos un mes", narró la abogada, pero evitó dar el nombre de su colega que le refirió ese comentario.

La discordia entre magistrados

En otro momento, Pacheco afirmó que vivió un fuerte nivel de oposición en lo que consideraba como algo básico. Asimismo, le llamó la atención que sus colegas decidieran anular la decisión contenida en la resolución administrativa: aceptar la renuncia del funcionario.

"Y le digo, ¿Eso qué quiere decir? ¿Van a reafirmar la confianza en ese señor o se la van a quitar? Si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia. (...) ¿Cómo me voy a quedar?", contó.

"Al menos por parte mía (la confianza se ha roto). Si prefieren al señor Alban que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones", sentenció.