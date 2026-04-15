Rafael López Aliaga envía documento al JNE pidiendo suspender proclamación de resultados de primera vuelta

Rafael López Aliaga envía documento al JNE y pide suspender proclamación de resultados de primera vuelta
El candidato de Renovación Popular alega que las irregularidades de la ONPE en Lima afectaron la transparencia del proceso y cambiaron el orden de los candidatos que pasan a la segunda vuelta.
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Rafael López Aliaga ha solicitado formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la suspensión de la proclamación de los resultados de la elección presidencial de 2026. El pedido, ingresado mediante un documento oficial fechado el 15 de abril, se fundamenta en las deficiencias logísticas reportadas durante la jornada del domingo 12 de abril, especialmente en Lima Metropolitana. Según el líder del partido, el retraso en la entrega de material electoral impidió que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto de manera oportuna.