¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Áncash en Elecciones 2026?
Infórmate sobre los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Áncash en las Elecciones Generales 2026. Consulta la relación completa de candidatos, las agrupaciones políticas que representan y los datos necesarios para emitir un voto informado este 12 de abril.
- Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026
- Sunat: López Aliaga no ha reportado ingresos del extranjero
Las Elecciones Generales 2026 en Perú avanzan hacia su momento decisivo, y uno de los temas principales es identificar a los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Áncash. En esta región, distintas organizaciones políticas ya oficializaron a sus candidatos, quienes buscan representar al departamento en el renovado Congreso bicameral. A continuación, revisa el listado completo de postulaciones y cómo quedó definido.
Candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones 2026
A continuación, revisa quiénes compiten por el Senado en Áncash durante las elecciones de 2026:
TE RECOMENDAMOS
KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
Ahora Nación
- Asterio Guevara Reyes (1)
- Beatriz Arteaga Torres (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Víctor Huaray Palma (1)
- Lita Baez Correa (2)
Alianza para el Progreso (APP)
- César Sánchez Ulloa (1)
- Rosa Gonzales Cordero (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Félix Solano Sáenz (1)
- Nora Lozada Chacaltana (2)
Fe en el Perú
- Edwin Capa Ramírez (1)
- Liliana López Quiñonez (2)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Freddy Velásquez Arteaga (1)
- Nancy Salinas Aguilar (2)
Fuerza Popular
- Nilsa Chacón Trujillo (1)
- Lenin Tafur Lucero (2)
Fuerza y Libertad
- Johan Carbajal Sayhua (1)
Juntos por el Perú
- Elías Varas Meléndez (1)
- Domitila Silva de Castillo (2)
Libertad Popular
- Juan Herrera Mendoza (1)
- Nilda Ramírez Guio (2)
Partido Aprista Peruano
- Hernando Mantilla Rodríguez (1)
- Teresita Mendoza Taramona de Díaz (2)
Partido Cívico Obras
- María Barrenechea Berna de Rondan (1)
- José Lezama Zavaleta (2)
Partido del Buen Gobierno
- Erick Villanueva Cancan (1)
- Jacqueline Bravo Mendoza (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- Maribel Alonso Zavaleta (2)
Partido Demócrata Verde
- Pedro Huamayalli Oliva (1)
Partido Democrático Federal
- Elizabeth Alfaro Espinoza
- José Fernández Córdova (2)
Partido Democrático Somos Perú
- Martín Espina Reyes (1)
- Sandra Palomino Venero (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Alcides Herrera Inga (1)
- Mónica Delgado Giraldo (2)
Partido Morado
- Fernando Jiménez Segura (1)
Partido País para Todos
- Edwin Soto Espinoza (1)
- Karol Málaga Briceño (2)
Partido Patriótico del Perú
- Julio Gonzáles Fernández (1)
- Elena Bermúdez Reyes (2)
Partido Político Cooperación Popular
- Fidel Claro Sinche (1)
- María Rivera Altamirano (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Ángela López Macedo de Díaz
- Eleazar Moreno García (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Arturo Córdova Melgarejo (1)
- Patricia Gómez Macalupu (2)
Partido Político Perú Acción
- Luis Denegri Córdova (1)
- María Villanueva de Fabian (2)
Partido Político Perú Primero
- Yvan Hernández Carrasco (1)
- Mirtha Castillo Valdivia (2)
Partido Político PRIN
- Julio Vega Ibáñez (1)
- Delia Montañez Ocaña (2)
Perú Moderno
- Javier Terrones Rebaza (1)
- Edith Velarde Castro (2)
Podemos Perú
- Ruber Alva Julca (1)
- Zoila Casanova Prado (2)
Primero La Gente
- Julio Adriazola Gutiérrez (1)
- Mónica Cantu Páez
Progresemos
- Ladislao Molina Aguilar (1)
- Ana Kacha Infantes (2)
Renovación Popular
- Otto Guibovich Arteaga (1)
- Milagros Paredes Vertiz (2)
Salvemos al Perú
- Agustin Álvarez Aguilar (1)
Un Camino Diferente
- Eduardo Pérez Solís (1)
- Rocío Paredes Calderón (2)
Unidad Nacional
- Pablo Vega Vilcarima (1)
- Yolanda Paredes Chavesta (2)
Candidatos a Diputados por Áncash en las Elecciones 2026
A continuación, revisa quiénes postulan a Diputados en Áncash durante las elecciones de 2026:
Ahora Nación
- José Marcelo Salazar (1)
- Yanira Toro Figueroa (2)
- Godofredo Regalado Maguiña (3)
- Evangelina Vigo Salazar (4)
- Antonio Pajuelo López (5)
- Edyy Laurente Barrera (6)
Alianza Electoral Venceremos
- Rosa Rolando Quiroz (1)
- Peter Medina Chávez (2)
- Miriam Huertas Regalado (3)
- Yuneth Ramírez Montañez (5)
Alianza para el Progreso (APP)
- Zulema Barrenechea Reyes (1)
- Víctor Sichez Muñoz (2)
- Vilma Carranza Huiza (3)
- Héctor Escobar Uribe (4)
- Esther Velásquez Chang (5)
- Alejandro Diaz Trujillo (6)
Avanza País - Partido de Integración Social
- María Bartolo Romero (1)
- Juan Gasco Barreto (2)
- Ana Verau de la Cruz (3)
- José Zavala Reyna (4)
- Isis Gamboa Obando (5)
Fe en el Perú
- Yessika Arteaga Narváez (1)
- Jorge Espinoza Garro (2)
- Briggitte Romero Bermúdez (3)
- Rafael Vásquez Aranda (4)
- Juan Bermúdez Mendieta (6)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Marilu Matta Aparicio (2)
- Héctor Chávez Huayanay (3)
- Teresa Raza Vega (4)
- Margaret Riega Agurto (6)
Fuerza Popular
- Luzmila Gamarra Pita (1)
- Luis Zambrano Ortiz (2)
- María Melgarejo Paucar (3)
- Carlos Domínguez Herrera (4)
- Liliana Otero Salinas (5)
- Huber Bueno Cerna (6)
Fuerza y Libertad
- Noemí Méndez Osorio (1)
- José Esquivel Paucar (2)
- Lorena Durand Arroyo (3)
- Jhonattan Portella Culli (4)
- Jackline Loyola García (5)
- Michael Pisco Tovar (6)
Juntos por el Perú
- Daniel Varas Seguin (1)
- Lurdes Natividad Rivera (2)
- Luis Maguilla Villarreal (3)
- Sharon Huatangari Alva (4)
- José Monzon Mendoza (5)
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo el 12 de abril y permitirán elegir a las nuevas autoridades del país, entre ellas presidente, senadores y diputados. Para participar, los ciudadanos deberán acudir a los locales de votación asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Link para saber si eres miembro de mesa en Áncash en las Elecciones 2026
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos comprueben si fueron elegidos como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si la persona fue designada como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Áncash
La ONPE habilitó la consulta pública para que los ciudadanos puedan revisar su local de votación y confirmar la lista final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya está disponible en línea mediante el ingreso del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que la información corresponde al padrón definitivo, tras culminar el proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma oficial. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).