¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Áncash en Elecciones 2026?

Conoce a los candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones Generales 2026. | Foto: La República

Conoce a los candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones Generales 2026. | Foto: La República

Las Elecciones Generales 2026 en Perú avanzan hacia su momento decisivo, y uno de los temas principales es identificar a los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados por Áncash. En esta región, distintas organizaciones políticas ya oficializaron a sus candidatos, quienes buscan representar al departamento en el renovado Congreso bicameral. A continuación, revisa el listado completo de postulaciones y cómo quedó definido.

Candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones 2026

A continuación, revisa quiénes compiten por el Senado en Áncash durante las elecciones de 2026:

TE RECOMENDAMOS KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Ahora Nación

Asterio Guevara Reyes (1)

Beatriz Arteaga Torres (2)

Alianza Electoral Venceremos

Víctor Huaray Palma (1)

Lita Baez Correa (2)

Alianza para el Progreso (APP)

César Sánchez Ulloa (1)

Rosa Gonzales Cordero (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Félix Solano Sáenz (1)

Nora Lozada Chacaltana (2)

Fe en el Perú

Edwin Capa Ramírez (1)

Liliana López Quiñonez (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Freddy Velásquez Arteaga (1)

Nancy Salinas Aguilar (2)

Fuerza Popular

Nilsa Chacón Trujillo (1)

Lenin Tafur Lucero (2)

Fuerza y Libertad

Johan Carbajal Sayhua (1)

Juntos por el Perú

Elías Varas Meléndez (1)

Domitila Silva de Castillo (2)

Libertad Popular

Juan Herrera Mendoza (1)

Nilda Ramírez Guio (2)

Partido Aprista Peruano

Hernando Mantilla Rodríguez (1)

Teresita Mendoza Taramona de Díaz (2)

Partido Cívico Obras

María Barrenechea Berna de Rondan (1)

José Lezama Zavaleta (2)

Partido del Buen Gobierno

Erick Villanueva Cancan (1)

Jacqueline Bravo Mendoza (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Maribel Alonso Zavaleta (2)

Partido Demócrata Verde

Pedro Huamayalli Oliva (1)

Partido Democrático Federal

Elizabeth Alfaro Espinoza

José Fernández Córdova (2)

Partido Democrático Somos Perú

Martín Espina Reyes (1)

Sandra Palomino Venero (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Alcides Herrera Inga (1)

Mónica Delgado Giraldo (2)

Partido Morado

Fernando Jiménez Segura (1)

Partido País para Todos

Edwin Soto Espinoza (1)

Karol Málaga Briceño (2)

Partido Patriótico del Perú

Julio Gonzáles Fernández (1)

Elena Bermúdez Reyes (2)

Partido Político Cooperación Popular

Fidel Claro Sinche (1)

María Rivera Altamirano (2)

Partido Político Integridad Democrática

Ángela López Macedo de Díaz

Eleazar Moreno García (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Arturo Córdova Melgarejo (1)

Patricia Gómez Macalupu (2)

Partido Político Perú Acción

Luis Denegri Córdova (1)

María Villanueva de Fabian (2)

Partido Político Perú Primero

Yvan Hernández Carrasco (1)

Mirtha Castillo Valdivia (2)

Partido Político PRIN

Julio Vega Ibáñez (1)

Delia Montañez Ocaña (2)

Perú Moderno

Javier Terrones Rebaza (1)

Edith Velarde Castro (2)

Podemos Perú

Ruber Alva Julca (1)

Zoila Casanova Prado (2)

Primero La Gente

Julio Adriazola Gutiérrez (1)

Mónica Cantu Páez

Progresemos

Ladislao Molina Aguilar (1)

Ana Kacha Infantes (2)

Renovación Popular

Otto Guibovich Arteaga (1)

Milagros Paredes Vertiz (2)

Salvemos al Perú

Agustin Álvarez Aguilar (1)

Un Camino Diferente

Eduardo Pérez Solís (1)

Rocío Paredes Calderón (2)

Unidad Nacional

Pablo Vega Vilcarima (1)

Yolanda Paredes Chavesta (2)

Candidatos a Diputados por Áncash en las Elecciones 2026

A continuación, revisa quiénes postulan a Diputados en Áncash durante las elecciones de 2026:

Ahora Nación

José Marcelo Salazar (1)

Yanira Toro Figueroa (2)

Godofredo Regalado Maguiña (3)

Evangelina Vigo Salazar (4)

Antonio Pajuelo López (5)

Edyy Laurente Barrera (6)

Alianza Electoral Venceremos

Rosa Rolando Quiroz (1)

Peter Medina Chávez (2)

Miriam Huertas Regalado (3)

Yuneth Ramírez Montañez (5)

Alianza para el Progreso (APP)

Zulema Barrenechea Reyes (1)

Víctor Sichez Muñoz (2)

Vilma Carranza Huiza (3)

Héctor Escobar Uribe (4)

Esther Velásquez Chang (5)

Alejandro Diaz Trujillo (6)

Avanza País - Partido de Integración Social

María Bartolo Romero (1)

Juan Gasco Barreto (2)

Ana Verau de la Cruz (3)

José Zavala Reyna (4)

Isis Gamboa Obando (5)

Fe en el Perú

Yessika Arteaga Narváez (1)

Jorge Espinoza Garro (2)

Briggitte Romero Bermúdez (3)

Rafael Vásquez Aranda (4)

Juan Bermúdez Mendieta (6)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Marilu Matta Aparicio (2)

Héctor Chávez Huayanay (3)

Teresa Raza Vega (4)

Margaret Riega Agurto (6)

Fuerza Popular

Luzmila Gamarra Pita (1)

Luis Zambrano Ortiz (2)

María Melgarejo Paucar (3)

Carlos Domínguez Herrera (4)

Liliana Otero Salinas (5)

Huber Bueno Cerna (6)

Fuerza y Libertad

Noemí Méndez Osorio (1)

José Esquivel Paucar (2)

Lorena Durand Arroyo (3)

Jhonattan Portella Culli (4)

Jackline Loyola García (5)

Michael Pisco Tovar (6)

Juntos por el Perú

Daniel Varas Seguin (1)

Lurdes Natividad Rivera (2)

Luis Maguilla Villarreal (3)

Sharon Huatangari Alva (4)

José Monzon Mendoza (5)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo el 12 de abril y permitirán elegir a las nuevas autoridades del país, entre ellas presidente, senadores y diputados. Para participar, los ciudadanos deberán acudir a los locales de votación asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Link para saber si eres miembro de mesa en Áncash en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos comprueben si fueron elegidos como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si la persona fue designada como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Áncash

La ONPE habilitó la consulta pública para que los ciudadanos puedan revisar su local de votación y confirmar la lista final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya está disponible en línea mediante el ingreso del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que la información corresponde al padrón definitivo, tras culminar el proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma oficial. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).























































































