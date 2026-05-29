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Política

José María Balcázar pide frenar los enfrentamientos: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos investigados”

Sus declaraciones se dan a pocos días de la segunda vuelta electoral y en un contexto en el que Roberto Sánchez, candidato a la presidencia, hizo pública su intención de indultar a Pedro Castillo si gana los comicios.

Presidente José María Balcázar se muestra a favor de otorgar amnistía a políticos investigados.
Presidente José María Balcázar se muestra a favor de otorgar amnistía a políticos investigados. | Difusión
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A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el presidente José María Balcázar señaló que daría una amnistía a todos los políticos del país que son investigados. Indicó que dicho recurso sería la solución para frenar los constantes enfrentamientos entre los peruanos.

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"(…) Si por mí fuera daría una amnistía a todos los políticos que tienen que ver con algún tipo de investigación porque este país no puede permanecer peleándose permanentemente", declaró el mandatario.

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Para explicar la importancia de evitar los conflictos, la autoridad puso como ejemplo a Alemania y dijo que en ese país el partido que gana las elecciones convoca a la oposición para trabajar juntos por el progreso. Tras mencionar ese caso, expresó su opinión favorable sobre la amnistía.

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Este mensaje se realizó durante la ceremonia de reconocimiento a los gremios, actividad organizada para premiar públicamente el aporte de los sindicatos al diálogo y a los acuerdos laborales pacíficos. En su intervención, Balcázar, quien recordó su experiencia como abogado y magistrado del Poder Judicial, repasó la historia de las luchas laborales en el Perú y destacó que los trabajadores públicos de hoy logran mejores acuerdos gracias a una mayor capacitación.

"Los pactos colectivos eran imposibles de pensar en mi época del año 70 al 80, era imposible que el empleo público pudiera buscar pliegos de reclamos (…) ya estamos en una etapa en que se reclama del empleo público, lo único para gestionar es prepararse", indicó.

Del mismo modo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, tomó la palabra para resaltar el valor de aquellos acuerdos pacíficos que logran beneficios económicos y el bienestar de los trabajadores del Estado sin poner en riesgo el presupuesto público.

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"Hoy destacamos las buenas prácticas, aquellas negociaciones ejemplares que logran mejoras salariales y condiciones excepcionales, respetando siempre el principio de equilibrio fiscal que garantiza que estos beneficios sean sostenibles y viables en el tiempo", manifestó el ministro Fernández Cáceres.

Asimismo, el titular de Trabajo detalló que el Gobierno busca garantizar la igualdad en los ingresos, así como mejorar las condiciones laborales.

"Estas experiencias exitosas que hoy reconocemos constituyen esfuerzos fundamentales hacia cuatro objetivos claros. Primero, alcanzar una verdadera equidad salarial. Segundo, reducir las brechas existentes entre los trabajadores de distintos sectores", añadió el ministro.

Fernández Cáceres explicó en su discurso que otros objetivos clave son dinamizar la fuerza laboral del país y lograr que la protección social llegue también a aquellos empleados que actualmente no cuentan con un sindicato que los defienda.

El escenario electoral a menos de dos semanas de la segunda vuelta

Estas declaraciones se producen a solo nueve días de la segunda vuelta electoral, en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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Además, el debate sobre el futuro de los políticos que tienen investigaciones en curso está en el centro de la agenda, luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez señalara que indultaría al expresidente Pedro Castillo si asume el Gobierno.

"Hemos levantado la reivindicación de la justicia del país y esto significa un proceso justo y la libertad del presidente Pedro Castillo desde las competencias de la gracia presidencial cuando logremos el gobierno. Ese es nuestro compromiso", expresó durante su viaje a Chiclayo como parte de su campaña.

Por su parte, Keiko Fujimori sostuvo que solo le daría el indulto a Castillo por razones "estrictamente humanitarias" y recordó que de esa manera su padre, Alberto Fujimori, recibió la gracia.

Reconocimiento a los gremios

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde se premió a los dirigentes que han logrado mejoras laborales mediante el diálogo con el Estado. Entre las organizaciones reconocidas estuvieron la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), gremio que recibió una distinción por ser pionero en su sector.

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Durante más de 20 años, han negociado las condiciones de empleo de miles de obreros y lograron reducir los conflictos y la violencia en las obras públicas y privadas. Además, se reconoció a la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú, la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, la Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal y la Federación Nacional de Trabajadores del Bicentenario del Sector Salud.

Antes de finalizar la ceremonia, Balcázar elogió el trabajo de los dirigentes y aseguró que "todos merecerían ser condecorados por su vieja lucha".

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