Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

Piura se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Piura se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Piura. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Piura y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Piura en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Piura en los comicios de 2026:

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Ahora Nación

Pedro Zapata Monteza (1)

Alianza Electoral Venceremos

Pedro Miguel Palacios Farfán (1)

María Floreslinda Jiménez Cueva (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Edward Alexander Zárate Antón (1)

Avanza País - Partido de Integración Social

Juan Fernando Sarango Olaya (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Roso Eleno Ayala Silva (2)

Fuerza Popular

Karla Melissa Schaefer Cuculiza (1)

Víctor Hugo Flores Carruitero (2)

Fuerza y Libertad

Alfredo Rengifo Navarrete (1)

Josefina Muñoz Hermoza (2)

Juntos por el Perú

Branly Alberto Morales Rosas (1)

Gina Maribel Llenque Morán (2)

Libertad Popular

Rosa América Córdova Vargas (1)

Juan Jesús Ortiz Aguilar (2)

Partido Aprista Peruano

Víctor Eduardo Velarde Arrunátegui (1)

María Cristina Meléndez Palacios (2)

Partido Cívico Obras

Pedro Humberto Sancarranco Campos (1)

Amelia Castillo Chanta de Alvarado (2)

Partido del Buen Gobierno

Pedro Oscar Hernández Calderón (1)

Danisa Daleine Otero Peralta (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Fany Rivera Lloclla (1)

Partido Demócrata Verde

Félix Domingo García Vera (1)

Mary Fany Girón Valencia (2)

Partido Democrático Federal

Guillermo Alberto Castillo Varias (1)

Partido Democrático Somos Perú

Gissella Janett Zamudio Zelada (1)

Elard Johny Sánchez Ubillús (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Judith Yolanda Sánchez Remigio (1)

Geiner Tapia Orlandini (2)

Partido Morado

Luis Alberto Montenegro Castillo (1)

Yessica Luria Silva Solano (2)

Partido País para Todos

Leónidas Flores Neira (1)

Partido Político Cooperación Popular

Guillermo Coello García (1)

Olga Zenobia Núñez Echevarría (2)

Partido Político Integridad Democrática

Waldir Emiliano Sánchez Rangel (1)

Partido Político Nacional Perú Libre

Mario Elías Rentería Sánchez (1)

Milagros del Pilar Cruz Mogollón (2)

Partido Político Perú Acción

José Carlos Girón Palacios (1)

María Leonor Panta Eca (2)

Partido Político Perú Primero

Iván Oswaldo Calderón Castillo (1)

Mónica Regina Arica Peña (2)

Partido político PRIN

Segundo Tomás Rueda Harris (1)

María Verónica Espinoza Chucas (2)

Partido SÍCREO

Auria Mónika Salcedo Flores (1)

Erasmo Nunjar Granillo (2)

Podemos Perú

José Luis Gallo Benites (1)

Magdaleyni Giovanna Pascual Ramírez (2)

Primero La Gente

Orlando Pasapera Caramantín (1)

Segunda Orozco Moreto (2)

Progresemos

Igor Grimaldo Iparraguirre (1)

Ana Melba Aguilar Santur (2)

Renovación Popular

Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán (1)

Isabel Vílchez Jiménez (2)

Salvemos al Perú

Williams Alexander Luján Trujillo (1)

Un camino diferente

María del Carmen Sánchez Valeriano de Quipuzco (1)

Santos Virginio Ferrel Álvarez (2)

Unidad Nacional

Rosa María Alejandra Samaniego Escudero de Pardo (1)

Vicente Rafael Aguilar Calderón (2)

Candidatos a Diputados por Piura en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Piura en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Lucio Alfonso Arana Sánchez (1)

Marlyn Mirella Garavito León (2)

Juan Manuel Cortez Taboada (3)

Dady Carol Herrera Yangua de Parra (4)

Gerardo Lázaro Ríos Vidal (5)

Fiorela Menkely Valles Huamán (6)

Darwin Joel Lalupu Correa (7)

Angélica María Boulangger Valiente (8)

Alianza Electoral Venceremos

Junior Bryand Velazco Palomino (1)

Grecia Isabo Ruiz Elías (2)

Olivarez Gonza Rivera (3)

Nohelly Alina Merino Carhuachinchay (4)

Williar Hebert Hidalgo Villar (5)

Arminda Yovana Castillo Peña (6)

Baldwin Stanley Bermeo Romero (7)

Lizeth Carolina La Chira Masías (8)

Alianza para el Progreso (APP)

Juan Francisco Cevallos López (1)

Jeessikha Ubillus Reyes (2)

Edwar Power Saldaña Sánchez (3)

Mónica Carolina Rojas Siesquén (4)

Jesús Herrera Romero (5)

Nancy Calle Castillo (6)

Jorge Salomé Coro Valle (7)

Sofía del Rosario Fiestas Yarleque (8)

Avanza País - Partido de Integración Social

Bertha Cecilia del Pilar Siancas Zapata (1)

Arístides Iván Córdova Krugg (2)

Charlotte Christine Agatha Orozco Palomino (3)

Francisco Ayala Chunga (4)

Irma Angélica López Rosales (5)

Óscar Alonso Rujel Atoche (6)

Claudia Allison Zea Barriga (7)

Segundo Eduardo Temoche Barreto (8)

Fe en el Perú

Jovany de los Ángeles Veintimilla Gutiérrez (1)

William Ancajima Purizaca (2)

Carmen Liliana Ríos Morales (3)

Victoria Giannina Morales Huayanay (5)

Julia Gladys Córdova Rumay (7)

Félix Oswaldo Calderón Chunga (8)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Brenda Maryuri Palacios Herrera (1)

Santiago Samuel Salcedo Valencia (2)

Esther Arcela Granda (3)

Carlos Changanaque More (4)

Mariela García Jiménez (5)

Francisco Coronado Raymundo (6)

Rosa Luz Purizaca Fernández (7)

Eber Wilian Ipanaque Zapata (8)

Fuerza Popular

Eduardo Enrique Castillo Rivas (1)

Carmela Paucara Paxi (2)

César Manuel Revilla Villanueva (3)

Cruz María Zeta Chunga (4)

Marvin Alberto Álvarez Arechaga (5)

María Luisa Silupu Inga (6)

Juan Diego Cieza Arámbulo (7)

María Esperanza Saavedra Chinchay de Nieves (8)

Fuerza y Libertad

Mario Javier Quispe Suárez (1)

Yessenia Vegas Romero (2)

Arturo Augusto Wertheman Rivas (3)

Isabel Melanie Tudela Guerreros (4)

Yoni Arnaldo Serrano Julca (5)

Kimberlin Midori Gamarra Herrera (6)

Luis Miguel Natalio Pulache (7)

Astrid Kattyhuska Carhuamaca Anccasi (8)

Libertad Popular

Jorge Milton Pérez Vílchez (1)

Maximina Atoche Viteli (2)

Dina Isidora Morales Antón (4)

Alex Orlando Farro Cruz (5)

Jannyna Reto Gómez (6)

Julio Chiroque Martínez (7)

Partido Aprista Peruano

Pedro Antonio Valdiviezo Palacios (1)

Gladys Doris Siancas Adanaque (2)

Luis Alberto Gamio Valdiviezo (3)

Ana Adelaida de los Milagros Rodríguez Diegüez (4)

Luis Raúl Castillo Timaná (5)

Marjurie Yarin Dávila Saavedra (6)

Errol Aponte Guerrero (7)

María Isabel Rodríguez Erquiaga (8)

Partido Cívico Obras

Henry Antonio Albañil Carmona (1)

Coraima Katherine Chiroque More (2)

Wilmer Culquicondor Criollo (3)

Ericka Liliana Castillo Ipanaque (4)

Segundo Rafael Sullón Garrido (5)

Yessenia Meza Ramírez (6)

Jehu Jehonadab Camacho Pingo (7)

Martha Marina Salazar de Vásquez (8)

Partido del Buen Gobierno

Miguel Félix Huamán Cornejo (1)

Julliana Elena Niño Chuquimarca (2)

Aladino Mego Palmer (3)

Deysi Maribel Ludeña Coveñas (4)

Vladimir Igor Ramírez Miñán (5)

Margarita Patricia Jiménez Coronado (6)

Jhon Paul Vásquez Sosa (7)

Consuelo Soledad Pintado Herreros (8)

Partido Demócrata Unido Perú

Francisco Florencio Samaniego Cosíos (1)

Jojani Yulissa Escobar Ruiz (2)

Nin Roy Rossiny Tineo Choquehuanca (3)

Anderson Hernando Mio Rocillo (5)

Alexander José Eche Chunga (7)

Partido Demócrata Verde

Henry Luis Márquez Rivas (1)

Teobaldo Chero Valencia (3)

Susana Eliana García Casas (4)

Pedro Pablo Bermeo Herrera (5)

Felicita Condolo Sernaque (6)

Jorge Emilio Boulangger Urbina (7)

Elizabeth Milagros Santos Luey (8)

Partido Democrático Federal

Ignacio Antonio Navarro Yamunaqué (1)

Gaby Herrera Pintado (2)

Miguel Gustavo Chunga Zapata (3)

Denisse del Pilar Santiago Vidal (4)

Marco Antonio Chong Silva (5)

Mariana Analy Purizaca Ramírez (6)

Yvan Elizandro Rondoy Alburquerque (7)

María Colonia Timoteo Paulini (8)

Partido Democrático Somos Perú

Uvaldo Pizarro Paico (1)

Karina Janeth La Chira Julián (2)

Yimy Enrique Granda Marchán (3)

Flor Ameli Aguilar Abad (4)

Johnny Darwin Dioses Guzmán (5)

Sandra Mercedes García Pedrera (6)

Manuel Hernán Alberto Lizárraga Amaya (7)

Estrellita Lizeth Carmen Carmen (8)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Pedro Alfredo Correa Orejuela (1)

Cinthya Karina Lindo Espinoza (2)

Pedro Alfonso Carrasco Sierra (3)

Key Agazzi Muro Carhuapoma (4)

Carlos Eduardo Vargas Morales (5)

Gueiby Magali Guerrero Santos (6)

Juan Humberto Raymundo Raymundo (7)

Emily Janicce del Pilar García Gonzales (8)

Partido Morado

Mariela Leonor Mendoza Tejada (1)

Manuel Levano Sánchez (2)

Cristhy Anaiz Morales Sánchez (3)

Johan Antonio Oliva Chiroque (4)

Milagros de María Ato Morales (5)

Carlos Alberto Aranda Antonio (6)

Denne Marleny Saavedra Calle (7)

Michael José Meza Parrilla (8)

Partido País para Todos

David Dionisio Quenaya Blanco (1)

Karin Jamil Benites Jiménez (2)

Paul Emerson Arrunátegui Sandoval (3)

Sonia Victoria Castillo Chirinos (4)

Robert Jury Bermejo Recoba (5)

Jane Angélica Chirinos Gonzales (6)

Germán Luis Tay Ayón (7)

Jessica Mirkala Córdova Peña de Zegarra (8)

Partido Patriótico del Perú

Guillermo Chávez Timoteo (1)

Hortencia Preciado Flores de Escobedo (2)

William Segundo Durand Gallo (3)

Silvia Marlene Olivos Palacios (4)

Jorge Luis Palma Núñez (5)

María Ysabel Seminario Herrera (6)

Fernando Tomás Castillo Méndez (7)

María Lourdes Vegas Valiente (8)

Partido Político Cooperación Popular

Edgar Guzmán Custodio (1)

Neliria Noeli Saavedra Calle (2)

Luis Anthony Silva Sernaque (3)

Ebenin Elizabeth Contreras Torres (4)

Dwight Livingstone Flores Calle (5)

Fiorella Milagros del Pilar Torres Rueda (6)

Jesús Alejandro Cardoza Nizama (7)

Llasmin Orbe Salas (8)

Partido Político Integridad Democrática

Aldo Apolaya Huasasquiche (1)

Maritza Margot Cherres Canales (2)

Elvis Marlon Guidino Valderrama (3)

Ariana Metis Isla Cárdenas (4)

Darwin Yair Chumacero Niño (5)

Felipe Meca Andrade (7)

Sara Ivonne López Olaya (8)

Partido Político Nacional Perú Libre

Timoteo Cruz Murillo (1)

Cristhie Gianella Villegas Bermúdez (2)

Wilder Marcial Farfán Tarque (3)

Mónica Deysi Gonzaga Zapata (4)

Luis Alberto Pulache Bustamante (5)

Cinthia Ruby More Esquivias (6)

Wildor Adán Lozada Córdova (7)

Francisca Marbelit Torres Flores (8)

Partido Político Perú Acción

Guillermo Pascual Panta Jacinto (1)

Tiany Sheyla Eca Periche (2)

Jesús Manuel Yenque Pingo (3)

Cathy Klein Castillo Meza (4)

Renato José Olaya Mezones (5)

María Nancy Panta Yenque (6)

Iván Cruz Castro Vílchez (7)

Nicolmaria Angelita Ávila Mendoza (8)

Partido Político Perú Primero

Leonidas Huayama Neira (1)

Rosa Isabel Martínez Gonzales (2)

Luis Guillermo Martín Castro Pérez (3)

Karina de las Mercedes Morales Andrade (4)

Godofredo Guanilo Vásquez (5)

Leny María Espinoza Pacherres (6)

Oswaldo Martín Hidalgo Herrera (7)

Cecilia Luzmila Zapata Ruiz de Castillo (8)

Partido político PRIN

Yanelly Xiomara Ríos Silupu (2)

Giancarlo Saavedra Boulangger (3)

Karla Ysabel Rosario Ruiz (4)

Yoan Levit Arteaga Pacherrez (5)

Nora María Seminario Yarleque (6)

Yeral Harris Rueda Zapata (7)

Carol Licet Nájaro Espinoza (8)

Partido SÍCREO

Catalina Luy Delgado (1)

Exaltación Cruz Salcedo Apaza (2)

Cinthia Pasapera Cruz (3)

Martín Miguel Freyre Nunjár (4)

Luis Enrique Pasapera Cruz (6)

Carol del Carmen Castañadui Hernández (7)

Podemos Perú

Víctor Raúl Aguilar Rodríguez (1)

Heidy Lisbeth Juárez Calle (2)

Gino Pérez Severino (3)

Kenera Sabina Rivera Saavedra (4)

Alex Martín Pazo Querevalu (5)

Jhoana Maritza Vilcahuamán Tamariz (6)

Luis Eduardo Hernández Montoya (7)

Ruth Elisa Sernaque Morales (8)

Primero La Gente

Jacinto Alexander Llacsahuanga Céspedes (1)

Esperanza Anais Castillo Palacios (2)

José Enrique Cruz Vílchez (3)

Diana Leysdy Calle Huamán (4)

Asael Pariahuache Gonza (5)

Giovana Milagros Panta Panta (6)

Julio Orozco Moreto (7)

Progresemos

Luis Belisario Rivera Ramos (1)

Cinthia Milagros Carrasco Buitrón (2)

Miguel Ángel Diego Castro Peña (3)

Angélica Chávez Jahuín (4)

Juan Carlos Herrera Arroyo (5)

Jennifer Melissa Gallo Colán (6)

Alden Enrique Izquierdo Quispe (7)

Carmen Quiteria Farías Jiménez de Castro (8)

Renovación Popular

Félix See Hung Chang Apuy (1)

Helga Marianela Obando Arrieta (2)

Tomás Eduardo Kamaro Castañeda Salazar (3)

Merly Roxana Jiménez Mondragón (4)

Miguel Ángel Ciccia Vásquez (5)

Carolina Calambrogio Correa (6)

Daniel Alonso Verástegui Urbina (7)

Nissy Maricarmen Olivares Morales (8)

Salvemos al Perú

Juan Carlos Yupanqui Farro (1)

Eduardo Uldarico Rodríguez Grados (3)

Rogger Requena Huamán (5)

Víctor Raúl Chanduvi Chávez (7)

Un camino diferente

Carlos Joel Molina Segura (1)

Rosa Lucy Reyna Ulloa (2)

Jesús Dionicio Pingo Bayona (3)

Liz Stefany Collazos Fernández (4)

Víctor Yaquino Villegas Flores (5)

Johana Lourdes Suárez Alburquerque (6)

Rolando Fermín Herrera Eche (7)

Jennifer Pierina Herrera Castillo (8)

Unidad Nacional

Juan Manuel Barón Vargas (1)

Dallana de los Milagros Bailón Tello (2)

Luis Anatoli Benites Guerrero (3)

Nadia Denisse Quevedo García (4)

Sifrigd Emilio Arrieta Calderón (5)

María Elena Hernández Palomino (6)

Pedro Miguel Núñez Viera (7)

Mirtha Giovanni Núñez Palacios (8)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa en Piura

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Piura

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.