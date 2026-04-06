Rafael López Aliaga apela al fraude a días de las Elecciones 2026

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a los resultados de las Elecciones Generales 2026 que se realizarán este domingo 12 de abril a nivel nacional. En ese contexto, durante su mitin como parte de sus actividades de campaña en Chulucanas, el aspirante al sillón presidencial aseguró —sin presentar ninguna prueba— que habría un fraude electoral en proceso “igual que en 2021”.

Por ese supuesto motivo, el exalcalde de Lima le pidió a sus simpatizantes ser personeros e inundar las mesas de votación para defender los resultados electorales.

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“Pero sí les pido algo, sí les pido algo. Está en marcha un fraude electoral igual que el 2021 aquí en Piura. Les pido ser personeros, personeros, personeros e ir inclusive a la mesa de votación, ir tempranito ahí a las 6 de la mañana", dijo.

En esa misma línea, López Aliaga les pidió a sus seguidores ofrecerse como miembros de mesa a pesar de que no hayan sido elegidos en el sorteo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Ofrézcanse como miembros de mesa. Si no son miembros de mesa, no importa, ofrézcanse. Abren la mesa y trabajan 6, 7 horas. Le van a pagar, pero van a defender el Perú porque hay una mafia que quiere llevarnos otra vez al tema de Castillo, otra vez al tema de Boluarte, otra vez a ese infierno que hemos vivido. Hemos perdido 5 años”, manifestó.

Es importante resaltar que, para esta elección, la ONPE eligió al azar a nueve ciudadanos para conformar una mesa de sufragio (tres titulares y seis suplentes). La finalidad es para que la mesa se pueda armar lo más pronto posible y no sea considerada una mesa crítica.

Por otro lado, la normativa electoral establece que los personeros de cualquier partido político no pueden asumir las funciones de un miembro de mesa, tampoco podrán manipular el material electoral debido a que esa es competencia exclusiva de los miembros de mesa.

De igual forma, un candidato a presidente, senador, diputado o parlamentario andino tampoco puede ser personero de una mesa.

Rafael López Aliaga pidió a sus simpatizantes de Arequipa ser personeros

Durante otro mitin en Arequipa el pasado 27 de marzo, el candidato presidencial dijo que en 2021 les robaron las elecciones. El motivo, según dijo, es porque no contaban con personeros ni miembros de mesa.

En esa misma línea, López Aliaga arremetió contra la ONPE al calificarla como "mafia" y pidió a sus simpatizantes a "inundar" de personeros las mesas de votación de la región del sur.

"Inundemos de personeros. Sí se le puede ganar a la mafia de la ONPE con personeros. Y otra sugerencia, vayan tempranito, ustedes son chamberos en Arequipa, vayan tempranito a las 5 de la mañana a la mesa de votación que generalmente no se abre, se ofrecen y se abre la mesa. Y ustedes sean justos, reconozcan los votos. No queremos robarle voto a nadie, pero somos mayoría en Arequipa. Somos el primer partido político en Arequipa en este momento", dijo.

Sin embargo, es preciso resaltar que, según el lineamiento de la ONPE, las puertas de los locales de votación se abrirán a las 6.00 de la mañana para los miembros de mesa, no a las 5.00 de la mañana como indicó el candidato.