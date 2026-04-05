Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Tres partidos con presencia en el actual Congreso podrían estar en el próximo Senado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Tres partidos con presencia en el actual Congreso podrían estar en el próximo Senado | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

A pocos días de las elecciones, la conformación de la Cámara de Senadores será clave para los próximos cinco años. De acuerdo con las estimaciones de las encuestas más recientes, la tendencia muestra que, hasta el momento, cuatro partidos tendrían mayores posibilidades de ocupar curules en la Cámara Alta: Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y Juntos por el Perú (JPP).

El partido de Keiko Fujimori podría pasar otros cinco años como la principal fuerza política del país. Las proyecciones indican que la agrupación fujimorista alcanzaría alrededor de 21 senadores con los resultados actuales, un número suficiente para consolidarse como la bancada más fuerte de la Cámara Alta.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

En contraste, Juntos por el Perú podría obtener 14 curules. El mismo número alcanzaría el partido Ahora Nación, de Alfonso López Chau. Ambas bancadas se posicionarían como la segunda fuerza en la Cámara Alta.

Por último, Renovación Popular cerraría la lista: la bancada celeste lograría 11 escaños. El partido de López Aliaga sería el de menor presencia en este Congreso, según las simulaciones actuales.

Cabe recordar que estas estimaciones se elaboran a partir de los resultados de los sondeos más recientes y que, hasta la realización de los comicios generales, no hay nada definido.

Una valla compleja

Para recrear este escenario, se tomaron como base las estimaciones del Instituto Aklla, elaboradas a partir de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La organización realiza una simulación basada en el modelo de reparto utilizado en el sistema electoral peruano. Para comprender mejor estos mecanismos y el posible panorama del Congreso, La República conversó con el presidente del Instituto Aklla y abogado especialista en procesos electorales, José Tello Alfaro.

Tello explica el funcionamiento de la valla electoral vigente y los detalles de su aplicación.

“La valla establece el 5% de los votos válidamente emitidos en cualquiera de las dos cámaras a favor de la organización política. Además, incorpora un segundo criterio: alcanzar el 5% del número legal de diputados o senadores; es decir, 7 diputados o 5 senadores, considerando que el total es de 130 diputados y 60 senadores. Esta es una valla compleja. En 2021, aproximadamente 2.300.000 peruanos se quedaron sin representación en el Parlamento. Si hubiéramos aplicado la valla actual a ese proceso, el número habría sido mayor: más de 5 millones de votos descartados”, indicó.

En la simulación elaborada a partir de la última encuesta del IEP, Aklla estima que el Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, podría superar la valla y obtener representación en la Cámara de Diputados, mas no en la Cámara de Senadores. Esto es completamente posible: “Un partido puede pasar solo con diputados y conservar su inscripción con representación en la Cámara Baja, o únicamente con senadores y tener presencia en la Cámara Alta”.

La misma simulación deja a un partido sin representación: País para Todos, de Carlos Álvarez. Según los resultados, la agrupación del comediante —quien aún mantiene posibilidades de pasar a segunda vuelta, según los sondeos— no obtendría representación congresal.

“Si revisabas el proyecto de varias personas que en algún momento aparecían como posibles outsiders, ninguno lograba pasar la valla congresal. Es decir, podían llegar a ser presidentes en una segunda vuelta sin contar con una bancada oficialista. Esto habría sido peligroso. En el Perú, experiencias como la de Vizcarra muestran que esto debilita completamente las instituciones”.

Una democracia sin partidos maduros

Otro de los puntos que destacó Tello sobre la valla electoral es su impacto en la maduración de las organizaciones políticas. Bajo la legislación actual, los partidos están obligados a participar en las elecciones nacionales; de lo contrario, pierden su inscripción. El presidente del Instituto Aklla considera que esto resulta perjudicial para el sistema político.

“Los partidos políticos deberían poder pasar hasta dos elecciones sin presentarse, para que puedan madurar sus cuadros y fortalecer sus instituciones. (…) Forzar la postulación en cada elección general es un mecanismo poco saludable. Si no damos oportunidad para que los partidos se desarrollen hasta consolidar bases sólidas, solo estamos haciéndole un daño indirecto a la democracia”, señaló Tello.



