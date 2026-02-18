José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar es el nuevo presidente del Congreso y, por mandato constitucional, de la República del Perú, en lugar del censurado José Jerí. Por mayoría de votos, el Parlamento lo eligió como el mandatario de transición hasta julio del 2026.

Balcázar asumirá las riendas del país luego de vencer en la votación a sus contrincantes Edgar Reymundo, Héctor Acuña y a María del Carmen Alva en segunda vuelta.

En la primera vuelta, Balcázar consiguió 46 votos; su lista fue la que más respaldo consiguió, por delante de la de Alva (43). Ya en la otra elección, obtuvo 64 votos sobre los 46 de la congresista de Acción Popular.

El ahora presidente de la República ha prometido indultar al sentenciado Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

Cuestionamientos a José Balcázar

José María Balcázar, exmagistrado y vocal supremo provisional de la Corte Suprema, fue elegido congresista en 2021 por la región de Lambayeque, representando al partido Perú Libre.

En junio de 2023, durante el debate en la Comisión de Justicia sobre la prohibición del matrimonio infantil, Balcázar afirmó que las relaciones sexuales a una edad temprana "ayudan al futuro psicológico de la mujer", siempre que no haya violencia.

Según su perspectiva, el matrimonio se ha vuelto "disfuncional" y prohibir estas uniones no soluciona el problema de los embarazos adolescentes, los cuales atribuye más a la falta de educación sexual que a la estructura legal del matrimonio.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo; falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?", expresó.

El último 17 de febrero, al ser consultado sobre sus declaraciones luego de presentar su candidatura, Balcázar no se rectificó de sus dichos y manifestó que no tiene de qué arrepentirse.

Según comentó, sus palabras fueron sacadas fuera de contexto.

Por otro lado, a pocas horas de la elección del nuevo presidente, el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un comunicado titulado: "Por qué el congresista José María Balcázar no puede ni debe ser elegido como presidente del Congreso".

El CAL mencionó que les ha producido una "profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza" la candidatura de Balcázar. "Rechazamos de manera categórica la posibilidad de que, aunque sea de forma interina, se elija entre 130 personas a alguien que ha causado y continúa causando, con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional", dice el comunicado.

Según el CAL, al presidente se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en sus cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica, etc. Todo ello, según el CAL, cuando Balcázar era decano de la institución.

Por esas razones, se decidió expulsarlo de la institución. Asimismo, el CAL indicó que existen denuncias penales contra el presidente y que aún no pueden resolverse por su investidura congresal.