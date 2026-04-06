Alfonso López Chau califica insulto de Rafael López Aliaga como acto de “desquiciamiento y cobardía”

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, amplió su oferta de indulto. La gracia presidencial no solo será concedida al expresidente Pedro Castillo, sino a todos los dirigentes sociales que por defender a sus pueblos terminaron. Mencionó a Walter Aduviri y dirigentes de otras regiones.

“Si uno plantea una cosa tan general, todos los que estén implicados en las protestas tendrán que acogerse al indulto. Y lo voy a cumplir. En mi trayectoria política yo cumplo mi palabra”, precisó el aspirante al sillón presidencial.

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Alfonso López Chau.

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llegó al altiplano como parte de su cierre de campaña, una región que soportó el asesinato de 18 de sus paisanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

Chau dijo sentirse satisfecho de modo inmerecido por el recibimiento que tuvo. En ese contexto, se mostró en contra del ataque del militante de Renovación Popular contra familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023, el de abril en la ciudad de Juliaca. Lamentó las expresiones ofensivas de Rafael López, quien insultó a quienes le lanzaron huevos en Andahuaylas y Apurímac.

El aspirante al sillón de Pizarro, sobre el particular, indicó que “es una inmensa torpeza y cobardía (los insultos)”, “cualquier analista lo tomaría eso como un desquiciamiento psicológico o es un acto de cobardía institucional porque el pueblo es indefenso”, precisó.

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López Aliaga, el 2 de abril a su paso por Andahuaylas y Abancay, dijo: “Por culpa de esa gente, me van a disculpar, de mierda, el Perú no camina. Ahí están, por culpa de esa gente basura, anónima. Estamos hartos de ustedes, ustedes son pagados para destruir el Perú y este Perú va a salir adelante con ustedes o sin ustedes, carajo”, precisó el candidato de Renovación Popular.

Por otro lado, López Chau consideró que le es indiferente con quién podría llegar a la segunda vuelta. No obstante, consideró que, para el país, sería interesante verse en una segunda contienda con Rafael López Aliaga. “Él es católico y yo también. Él es economista y yo también. Sería bueno establecer entre su cristianismo y el mío. Su concepción económica y la mía”, precisó.