Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Calendario electoral 2026: estas son las fechas clave que todo elector debe conocer

El calendario electoral para las elecciones generales 2026 ya fue aprobado por el JNE y establece las fechas que definirán la ruta rumbo al próximo 12 de abril.

Conoce las fechas claves del calendario de las elecciones generales 2026. Foto: composición LR
Conoce las fechas claves del calendario de las elecciones generales 2026. Foto: composición LR

Las elecciones generales 2026 en Perú se realizan en un contexto de múltiples partidos y gran fragmentación política. La agenda oficial del proceso fue publicada por el JNE con fechas firmes y responsabilidades claras para todos los actores del sistema electoral, incluida la ONPE y el Reniec.

Los ciudadanos asistirán a las urnas el 12 de abril con posibilidad de balotaje el 7 de junio. Conocer el calendario electoral 26 ayuda a organizar la participación y entender los pasos previos que tienen efectos legales y administrativos para candidaturas y votación.

Elecciones generales 2026: conoce las fechas del calendario electoral

El calendario electoral de las elecciones generales 2026 avanza con hitos que ya se cumplieron y otros que están por activarse en los próximos días. El proceso entra en una etapa clave para los ciudadanos, sobre todo por la definición de los miembros de mesa y la preparación de la jornada de votación.

El 14 de octubre de 2025 cerró el padrón electoral. Desde esa fecha, el Reniec dejó de aceptar cambios en la información de los votantes que participarán en las elecciones. Luego, el 23 de diciembre de 2025, venció el plazo para que los partidos y alianzas presenten sus solicitudes de inscripción de candidaturas ante el JNE, lo que marcó el cierre formal de la etapa de registro político.

Ya en este año, la ONPE realizó el 23 de enero de 2026 la selección previa de ciudadanos que pueden ser designados como miembros de mesa. El siguiente paso será el sorteo público del 29 de enero de 2026, fecha en la que se conocerán los titulares y suplentes que tendrán a su cargo la instalación y conducción de las mesas de votación.

Después del sorteo, se abrirá el periodo de tachas, excusas e impugnaciones, que se extenderá hasta el 13 de febrero. La lista definitiva de miembros de mesa será publicada el 18 de febrero, con la asignación oficial de cargos por local de votación, según el cronograma aprobado por el JNE y la ONPE.

La primera vuelta de las elecciones generales 2026 está programada para el 12 de abril. Ese día se elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. Si ninguna fórmula presidencial supera el 50 % de los votos válidos, el proceso continuará con una segunda vuelta el 7 de junio de 2026, conforme al calendario electoral vigente.

