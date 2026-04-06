La reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei, que se extendió por más de una hora, se desarrolló con intensa expectativa política. | AFP

La reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei, que se extendió por más de una hora, se desarrolló con intensa expectativa política. | AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este lunes en la Casa Rosada a su homólogo José Antonio Kast, en el marco de la primera visita oficial del mandatario chileno desde que asumió el cargo en marzo. El encuentro se produjo en un contexto marcado por la fallida captura en Buenos Aires del exguerrillero Galvarino Apablaza, cuya extradición reclama Santiago.

La reunión bilateral, que se extendió por más de una hora, se desarrolló con intensa expectativa política debido a la cercanía ideológica entre ambos líderes y al impacto diplomático del caso judicial. Según reportes de prensa local, el operativo para detener al 'Comandante Salvador' —acusado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991— no se concretó, lo que elevó la tensión previa a la cumbre.

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Comercio y captura de Apablaza en la agenda de Milei y Kast

El encuentro bilateral entre los mandatarios priorizó la cooperación económica, el comercio y la seguridad regional mediante la lucha contra el crimen organizado. Ambas administraciones buscaron establecer una alianza estratégica de gobiernos con afinidad política en el sector energético de América Latina. La cumbre consolidó una hoja de ruta enfocada en la estabilidad financiera y el fortalecimiento de las fronteras compartidas.

La situación judicial de Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dominó las conversaciones políticas recientes. La justicia chilena lo requiere como presunto autor intelectual del asesinato de Guzmán, mientras permanece en Argentina desde 1993. Tras la revocación de su estatus como refugiado, el proceso legal para su traslado al país vecino recuperó vigencia inmediata.

Un operativo policial intentó capturar al sospechoso en su domicilio días antes de la cita oficial, pero no tuvo éxito. Ante la fuga, la gestión de Milei fijó una recompensa de 20 millones de pesos argentinos por datos precisos sobre su ubicación. No obstante, los abogados defensores del exguerrillero denunciaron irregularidades y afirmaron que el procedimiento resultó ser “ilegal”.

Kast busca alianza estratégica en Buenos Aires

Antes de su viaje, el mandatario chileno señaló que la captura del exguerrillero representa un objetivo central de su administración. “La justicia va a llegar, y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas”, manifestó Kast, quien garantizó el inicio de trámites legales para lograr el retorno del procesado al país.

El líder del Ejecutivo resaltó además la urgencia de fortalecer el trabajo conjunto en defensa y protección ciudadana. Según su análisis, ambas naciones comparten riesgos vinculados a redes delictivas internacionales que ignoran los límites geográficos. Por ello, propuso una estrategia de vigilancia mutua para combatir con eficacia el narcotráfico y las bandas criminales que operan en el Cono Sur.

Tras su arribo a Buenos Aires, el político recibió honores oficiales antes de ingresar a la Casa Rosada para la cita privada con su homólogo. Aunque el mal clima obligó a cancelar el homenaje ante el monumento a San Martín, la jornada incluyó un encuentro diplomático previo en la sede de la embajada.