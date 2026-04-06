La misión Artemis II realiza sobrevuelo histórico EN VIVO: 4 astronautas de la NASA están en la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su sexto día de viaje y sobrevolará la Luna. Foto: NASA

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su sexto día de viaje y sobrevolará la Luna. Foto: NASA

La misión Artemis II inicia su sobrevuelo alrededor de la Luna, en el primer encuentro tripulado en más de 50 años. Los cuatro astronautas de la NASA, a bordo de la nave Orion, romperán el récord de distancia alcanzado por humanos mientras cruzan la cara oculta del satélite.

La tripulación busca evaluar los sistemas de soporte vital, navegación y propulsión, además de recopilar datos científicos clave para futuras misiones. También recorrerán miles de kilómetros con el fin de obtener imágenes inéditas que servirán para diversos estudios.