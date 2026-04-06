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La misión Artemis II realiza sobrevuelo histórico EN VIVO: 4 astronautas de la NASA están en la cara oculta de la Luna

El viaje espacial representa un paso fundamental dentro del programa estadounidense, cuyo objetivo es llevar a los humanos al satélite de manera sostenible.

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su sexto día de viaje y sobrevolará la Luna. Foto: NASA
La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su sexto día de viaje y sobrevolará la Luna. Foto: NASA

La misión Artemis II inicia su sobrevuelo alrededor de la Luna, en el primer encuentro tripulado en más de 50 años. Los cuatro astronautas de la NASA, a bordo de la nave Orion, romperán el récord de distancia alcanzado por humanos mientras cruzan la cara oculta del satélite.

La tripulación busca evaluar los sistemas de soporte vital, navegación y propulsión, además de recopilar datos científicos clave para futuras misiones. También recorrerán miles de kilómetros con el fin de obtener imágenes inéditas que servirán para diversos estudios.

Artemis II: La NASA sobrevuela la Luna en vivo minuto a minuto

13:22
6/4/2026

¿Quiénes son los astronautas de la misión Artemis?

La tripulación está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, quienes viajarán a bordo de la cápsula Orion, en un vuelo de aproximadamente diez días que los llevará a rodear la Luna.

Foto: NASA

13:19
6/4/2026

¿Cuándo fue la última vez que el hombre fue a la Luna?

La última vez en que se llegó al satélite fue con el Apolo 17, en diciembre de 1972. En esa ocasión, el astronauta Eugene Cernan se convirtió en la última persona en caminar sobre la superficie lunar. En total, 24 personas viajaron y solo 12 la han llegado a pisar, todos durante el programa Apolo.

13:14
6/4/2026

Astronautas baten récord de viaje más largo

La tripulación de la misión Artemis II hizo historia esta tarde al convertirse en los humanos que han viajado más lejos de la Tierra. A bordo de la nave espacial Orión, superaron el récord de distancia del Apollo 13, que alcanzó los 400.170 kilómetros desde la Tierra, marca establecida en 1970.

Foto: NASA

12:54
6/4/2026

La tripulación se prepara para observar la Luna

Kelsey Young, científica de la misión Artemis II, ayudó a los astronautas a prepararse para las observaciones que realizarán durante el sobrevuelo de siete horas. La experta también recordó a la tripulación que debían dejar que sus ojos se adaptaran a la iluminación. Como parte de los preparativos, la luz dentro de la nave espacial Orión se atenuó para permitir que las pupilas se abrieran más para que pudieran asimilar más detalles.

12:49
6/4/2026

¿Qué sucederá durante el sobrevuelo lunar de la NASA?

Varios de los hitos de la misión Artemis II se alcanzarán hoy lunes.
- La tripulación superará el récord de “distancia desde la Tierra” establecido por el Apollo 13 en 1970.
- Comienza el sobrevuelo lunar.
- La nave Orion realiza su aproximación más cercana a la Luna, a unos 6.550 kilómetros de distancia.
- La tripulación alcanza su distancia máxima de la Tierra: unos 406.800 kilómetros.
- Orión entra en eclipse solar

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