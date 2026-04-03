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Política

Keiko se estanca, mientras que López Aliaga, Carlos Álvarez y Roberto Sánchez empatan en encuesta IEP

A una semana de las elecciones, el representante del Partido País para Todos se ubica en el tercer lugar con 6.9%, mientras que el de Juntos por el Perú se posiciona con 6.7%.

la lideresa de Fuerza Popular ocupa el primer lugar con 10% de intención de voto. Foto: La República
la lideresa de Fuerza Popular ocupa el primer lugar con 10% de intención de voto. Foto: La República

Pese a perder las elecciones presidenciales tres veces, Keiko Fujimori aseguró, en el debate presidencial, que los peruanos esperan que tanto ella como Rafael López Aliaga pasen a segunda vuelta. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) si bien ubica a los dos candidatos en los primeros lugares, evidencia que no han tenido un incremento estadísticamente significativo en comparación a meses anteriores.

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A una semana de las elecciones del 12 de abril, la lideresa de Fuerza Popular ocupa el primer lugar con 10% de intención de voto. A inicios de marzo tenía 9.4%; en febrero, 10.3%; y enero, 8.1%.

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En el segundo lugar se ubica López Aliaga con 8,7%. En comparación a los resultados anteriores, se encuentra en su cifra más baja. Pasó de liderar las encuestas en enero y febrero de este año con 14,6% y 14,7% a un 11,7% a inicios de marzo y continuar su descenso a finales del mismo mes.

Carlos Álvarez del Partido País para Todos ocupa el tercer lugar con 6,9%. Es uno de los candidatos que sí ha experimentado resultados progresivos. Inició con un 4% en enero y pasó a 4,9% en febrero.

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Le sigue, Roberto Sánchez cuya subida en las encuestas ha sido aún mayor que la de Álvarez. En enero tenía solo 0,6%, en febrero salió del grupo de “Otros” e inició su ascenso con 2,4%. A inicios de marzo se posicionó con 3,7% hasta lograr 6,7% a fines de ese mes.

Alfonso López Chau perdió el tercer lugar en el que se ubicó las dos primeras semanas de marzo y pasó al quinto con 6,3%. En enero y febrero se mantuvo con 4% y 5,3%, respectivamente.

En el sexto lugar se ubica Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno, con 5.4%. Al igual que Sánchez, inició el año con 0.5%, le siguió 0.3% y despegó a inicios de marzo con 2.1%.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), quien fue alcalde de Lima dos veces consecutivas, también va en aumento. Empezó con 2.4% en enero y ahora se establece en el séptimo lugar con 5.2%.

Marisol Pérez Tello de Primero la Gente también registra progreso en las encuestas. Pasó de tener 1.1% en enero último a 2.3% a fines de marzo, ocupando el octavo lugar.

Un par de filas más abajo, se ubica Mario Vizcarra en el onceavo lugar con 1.9%. Este resultado es muy diferente al que obtuvo en enero y febrero, meses en los que figuraba con más de 4%.

Wolfgang Grozo presenta un fenómeno similar. Pasó de tener 4.3% a inicios de marzo a 1.1% a fines del mismo mes.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen mayoría en el sector D

En el caso de Fujimori, López Aliaga, Álvarez, Nieto y Belmont, la mayor parte de sus votantes se concentran en Lima Metropolitana. En cambio, Sánchez y López Chau tiene más preferencia en las categorías Perú urbano y Perú rural.

El representante de Juntos por el Perú presenta mayor acogida en el norte y el de Ahora Nación, en el sur.

Roberto Sánchez cuenta con mayoría en el sector D/E con un 77.9%, seguido de Keiko Fujimori con 51%. Le siguen Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Con más preferencia en el sector C figuran Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, López Chau y Jorge Nieto.

De los siete primeros lugares en las encuestas, Nieto es el que registra mayor preferencia entre votantes entre 18 y 29 años. Fujimori, Álvarez, Sánchez y Belmont, entre 30 a 49 años; mientras que López Chau y López Aliaga en ciudadanos de 50 años a más.

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48% de los encuestados ya ha decidido su voto

A diferencia de meses anteriores, ante la cercanía de las votaciones del 12 de abril, el 48% asegura que su voto está decidido y no lo cambiará. En tanto, un 22% considera que sí podría modificarlo.

El 25% menciona que aún no decide su voto.

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Del total de encuestados, el 70% eligió a un candidato cuando se les presentó la lista de postulantes. Esta cifra fue mucho menor en enero cuando solo el 56% tenía un nombre en mente. Consecuentemente, la cifra de quienes no eligen a un candidato disminuyó. Pasó de 45% en enero a un 30% a fines de marzo.

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Esto último coincide con la culminación de las dos semanas de debate presidencial que, justamente, el objetivo era permitir que la ciudadanía conozca y evalúe las principales propuestas de gobierno. Aunque, cuando se les consultó a los encuestados si vieron, escucharon o se enteraron del ciclo de debates presidenciales, el 73% dijo que no y solo un 27% sí.

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Más del 70% de quienes prefieren a Fujimori y Sánchez no piensan cambiar de voto

Del total de encuestados que indicaron que votarán por Keiko Fujimori, el 77% dijo que está seguro y no cambiará de opción. La misma certeza se observa en los que eligieron a Roberto Sánchez, donde el 78% se mostró totalmente seguro con su decisión.

Los que eligieron a López Aliaga, mostraron en un 59% seguridad en su voto y el 37% expresó que sí están dispuestos a optar por otro candidato.

En cuanto a Carlos Álvarez, el 62% está seguro y no cambiará de alternativa, mientras que el 29% mostró apertura para modificar su elección.

Quienes eligieron a López Chau, el 66% no piensa cambiar su voto y el 24%, sí.

Jorge Nieto y Ricardo Belmont, registran 51% y 56% de total seguridad en el voto, respectivamente.

El 32% del total de personas que indicaron que no irán a votar o lo harán en blanco o nulo, expresó certeza.

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Más de la mitad votará por un solo partido

En febrero, el 49% manifestó que votará por un solo partido y el 36% que daría un voto cruzado.

Ahora, el 55% ha decidido votar por el mismo partido de su candidato presidencial en senadores y diputados, y el 28% aplicará el voto cruzado.

El 5% votará en blanco o nulo, y un 12% no sabe/no opina.

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