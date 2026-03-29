Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

La segunda ronda del debate presidencial trae consigo fuertes cruces entre los principales candidatos. Los dos representantes más destacados de la derecha peruana se enfrentarán: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se verá las caras con Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El centro también entrará en disputa: Alfonso López Chau (Ahora Nación) estará frente a frente con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

Pero estos no son los únicos cruces llamativos. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) debatirá contra Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano). Por su parte, Mesías Guevara (Partido Morado) se enfrentará a Keiko Fujimori por tercera vez. En estas jornadas, los candidatos debatirán sobre dos ejes temáticos: Educación, innovación y tecnología y Empleo, desarrollo y emprendimiento.

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“Popy” vuelve a enfrentarse a un aprista

El primer cruce de este lunes 30 de marzo se dará entre Fernando Olivera, Enrique Valderrama y Walter Chirinos (PRIN). El representante del Frente de la Esperanza ha cimentado su imagen en los debates como un personaje bastante crítico de sus adversarios.

En el pasado, su participación más icónica se dio frente a Alan García, donde el exministro citó diversos pasajes relacionados con la corrupción vinculada a la vida política del expresidente. Hoy, Olivera vuelve a enfrentarse a un aprista.

“A mí me da igual quién sea el que aparezca en la terna. Todos los candidatos pertenecen a partidos que son parte del sistema de corrupción. Lo que yo haré es centrarme en presentar las propuestas del Frente de Esperanza. Esta es la fase en la que los peruanos tienen que evaluar la mejor opción”, indicó el postulante a la presidencia a este medio. Además, criticó el formato que se ha establecido para estos encuentros entre candidatos.

Valderrama, por su parte, ha señalado ante medios locales que espera un debate alturado y centrado en las propuestas relacionadas con el eje temático.

Pero este no será el único enfrentamiento llamativo del día. Yohny Lescano (Cooperación Popular) volverá a enfrentarse a Carlos Álvarez (País para Todos). En la ronda pasada, Lescano acusó al cómico por su apoyo previo al régimen fujimontesinista. Carlos Espá (Partido SiCreo) completará la terna.

Empleo, desarrollo y emprendimiento Primera terna Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Partido Político PRIN Walter Chirinos Partido Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera Segunda terna Partido SíCreo Carlos Espá Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano País Para Todos Carlos Álvarez Tercera terna Alianza Electoral Venceremos Ronald Atencio Perú Moderno Carlos Jaico Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Cuarta terna Partido Democrático Somos Perú George Forsyth Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli

Educación, tecnología e innovación Primera terna Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Partido SíCreo Carlos Espá Segunda terna Partido Democrático Somos Perú George Forsyth Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano Alianza Electoral Venceremos Ronald Atencio Tercera terna Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra País Para Todos Carlos Álvarez Partido Político PRIN Walter Chirinos Cuarta terna Perú Moderno Carlos Jaico Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli Partido Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera

Las derechas se enfrentan: Keiko contra López Aliaga

El primer cruce de la segunda fecha de esta ronda de debates tendrá como protagonistas a los punteros de las encuestas: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. La relación entre el fujimorismo y el partido celeste se ha visto gravemente deteriorada en los últimos meses, con ataques provenientes de ambos bandos. Por primera vez, los dos postulantes estarán cara a cara.

Pero no estarán solos. Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) también será parte de la terna de debate. En sus anteriores participaciones, Pérez Tello ha mostrado mayor facilidad de palabra que sus contrincantes. Sobre esta oportunidad, la candidata declaró a La República que el haber quedado sorteada junto a López Aliaga y Fujimori pareciera ser “un mal chiste”.

“Esta es una oportunidad para hablar con 33 millones de peruanos que necesitan respuestas sobre educación, tecnología, educación, empleo y nuevas formas de hacer crecer nuestra economía. (…) Ellos (López Aliaga y Keiko Fujimori) están destruyendo los motores de crecimiento con normas que aprueban a favor del crimen organizado y la minería ilegal. No pienso perder más tiempo recordando lo evidente: estamos como estamos por culpa de ellos. Lo que más me interesa es recordarles a todos lo que yo quiero hacer”, indicó.

Otro que también se enfrentará a un rival conocido es Mesías Guevara. El representante del Partido Morado ya debatió con Keiko Fujimori en la ronda pasada, donde mostró un discurso marcadamente confrontacional frente a la candidata fujimorista. Quien acompañará a Guevara en esa terna frente a Fujimori es Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El candidato ha logrado escalar varios puestos en las encuestas y podría consolidar parte del voto antifujimorista si tiene una buena presentación frente a Fujimori.

Empleo, desarrollo y emprendimiento Primera terna Fuerza Popular Keiko Fujimori Primero la Gente Marisol Pérez Tello Renovación Popular Rafael López Aliaga Segunda terna Juntos por el Perú Roberto Sánchez Unidad Nacional Roberto Chiabra Perú Acción Francisco Diez-Canseco Tercera terna Progresemos Paul Jaimes Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Partido Político Perú Primero Mario Vizcarra Cuarta terna Partido Político Nacional Perú Libre Vladimir Cerrón Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco Partido Morado Mesías Guevara

Educación, innovación y tecnología Primera terna Perú Acción Francisco Diez-Canseco Partido Político Nacional Perú Libre Vladimir Cerrón Progresemos Paul Jaimes Segunda terna Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco Unidad Nacional Roberto Chiabra Partido Político Perú Primero Mario Vizcarra Tercera terna Primero la Gente Marisol Pérez Tello Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Renovación Popular Rafael López Aliaga Cuarta terna Partido Morado Mesías Guevara Juntos por el Perú Roberto Sánchez Fuerza Popular Keiko Fujimori

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Disputa en el centro: López Chau frente a Nieto

En la última fecha, el centro tendrá su propio “partido aparte”. Jorge Nieto debatirá contra Alfonso López Chau. Según encuestas recientes, el representante del Partido del Buen Gobierno ha registrado un crecimiento considerable en los últimos meses. El candidato de Ahora Nación, por su parte, también se ha mantenido en los primeros lugares.

Ante un alto número de electores que aún se mantienen indecisos, ambos candidatos podrían tener la oportunidad de captar parte de ese bolsón de votos.

Además, tendrán al frente a uno de los candidatos más golpeados en esta primera ronda de debates: César Acuña. El líder de Alianza para el Progreso compartirá la terna junto a ambos representantes.

Empleo, desarrollo y emprendimiento Primera terna Partido Democrático Federal Armando Massé Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto Avanza País – Partido de Integración Social José Williams Segunda terna Salvemos al Perú Antonio Ortiz Alianza para el Progreso César Acuña Integridad Democrática Wolfgang Grozo Tercera terna Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Napoleón Becerra Un Camino Diferente Rosario del Pilar Fernández Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Cuarta terna Libertad Popular Rafael Belaunde Ahora Nación Alfonso López-Chau Podemos Perú José Luna Gálvez