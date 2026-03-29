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Política

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

Del 30 de marzo al 1 de abril se dará la segunda ronda de debates presidenciales. Temas como el empleo, la educación y la tecnología serán parte de los ejes temáticos.

Se darán fuertes cruces en esta segunda ronda de debates | Composición: LR.
Se darán fuertes cruces en esta segunda ronda de debates | Composición: LR.

La segunda ronda del debate presidencial trae consigo fuertes cruces entre los principales candidatos. Los dos representantes más destacados de la derecha peruana se enfrentarán: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se verá las caras con Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El centro también entrará en disputa: Alfonso López Chau (Ahora Nación) estará frente a frente con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

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Pero estos no son los únicos cruces llamativos. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) debatirá contra Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano). Por su parte, Mesías Guevara (Partido Morado) se enfrentará a Keiko Fujimori por tercera vez. En estas jornadas, los candidatos debatirán sobre dos ejes temáticos: Educación, innovación y tecnología y Empleo, desarrollo y emprendimiento.

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“Popy” vuelve a enfrentarse a un aprista

El primer cruce de este lunes 30 de marzo se dará entre Fernando Olivera, Enrique Valderrama y Walter Chirinos (PRIN). El representante del Frente de la Esperanza ha cimentado su imagen en los debates como un personaje bastante crítico de sus adversarios.

En el pasado, su participación más icónica se dio frente a Alan García, donde el exministro citó diversos pasajes relacionados con la corrupción vinculada a la vida política del expresidente. Hoy, Olivera vuelve a enfrentarse a un aprista.

“A mí me da igual quién sea el que aparezca en la terna. Todos los candidatos pertenecen a partidos que son parte del sistema de corrupción. Lo que yo haré es centrarme en presentar las propuestas del Frente de Esperanza. Esta es la fase en la que los peruanos tienen que evaluar la mejor opción”, indicó el postulante a la presidencia a este medio. Además, criticó el formato que se ha establecido para estos encuentros entre candidatos.

Valderrama, por su parte, ha señalado ante medios locales que espera un debate alturado y centrado en las propuestas relacionadas con el eje temático.

Pero este no será el único enfrentamiento llamativo del día. Yohny Lescano (Cooperación Popular) volverá a enfrentarse a Carlos Álvarez (País para Todos). En la ronda pasada, Lescano acusó al cómico por su apoyo previo al régimen fujimontesinista. Carlos Espá (Partido SiCreo) completará la terna.

Empleo, desarrollo y emprendimiento
Primera ternaPartido Aprista PeruanoEnrique Valderrama
Partido Político PRINWalter Chirinos
Partido Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera
Segunda ternaPartido SíCreoCarlos Espá
Partido Político Cooperación PopularYonhy Lescano
País Para TodosCarlos Álvarez
Tercera ternaAlianza Electoral VenceremosRonald Atencio
Perú ModernoCarlos Jaico
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
Cuarta ternaPartido Democrático Somos PerúGeorge Forsyth
Partido Demócrata VerdeAlex Gonzales
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Educación, tecnología e innovación
Primera ternaPartido Demócrata VerdeAlex Gonzales
Partido Aprista PeruanoEnrique Valderrama
Partido SíCreoCarlos Espá
Segunda ternaPartido Democrático Somos PerúGeorge Forsyth
Partido Político Cooperación PopularYonhy Lescano
Alianza Electoral VenceremosRonald Atencio
Tercera ternaFe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
País Para TodosCarlos Álvarez
Partido Político PRINWalter Chirinos
Cuarta ternaPerú ModernoCarlos Jaico
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Partido Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera

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Las derechas se enfrentan: Keiko contra López Aliaga

El primer cruce de la segunda fecha de esta ronda de debates tendrá como protagonistas a los punteros de las encuestas: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. La relación entre el fujimorismo y el partido celeste se ha visto gravemente deteriorada en los últimos meses, con ataques provenientes de ambos bandos. Por primera vez, los dos postulantes estarán cara a cara.

Pero no estarán solos. Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) también será parte de la terna de debate. En sus anteriores participaciones, Pérez Tello ha mostrado mayor facilidad de palabra que sus contrincantes. Sobre esta oportunidad, la candidata declaró a La República que el haber quedado sorteada junto a López Aliaga y Fujimori pareciera ser “un mal chiste”.

“Esta es una oportunidad para hablar con 33 millones de peruanos que necesitan respuestas sobre educación, tecnología, educación, empleo y nuevas formas de hacer crecer nuestra economía. (…) Ellos (López Aliaga y Keiko Fujimori) están destruyendo los motores de crecimiento con normas que aprueban a favor del crimen organizado y la minería ilegal. No pienso perder más tiempo recordando lo evidente: estamos como estamos por culpa de ellos. Lo que más me interesa es recordarles a todos lo que yo quiero hacer”, indicó.

Otro que también se enfrentará a un rival conocido es Mesías Guevara. El representante del Partido Morado ya debatió con Keiko Fujimori en la ronda pasada, donde mostró un discurso marcadamente confrontacional frente a la candidata fujimorista. Quien acompañará a Guevara en esa terna frente a Fujimori es Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El candidato ha logrado escalar varios puestos en las encuestas y podría consolidar parte del voto antifujimorista si tiene una buena presentación frente a Fujimori.

Empleo, desarrollo y emprendimiento
Primera ternaFuerza PopularKeiko Fujimori
Primero la GenteMarisol Pérez Tello
Renovación PopularRafael López Aliaga
Segunda ternaJuntos por el PerúRoberto Sánchez
Unidad NacionalRoberto Chiabra
Perú AcciónFrancisco Diez-Canseco
Tercera ternaProgresemosPaul Jaimes
Partido Patriótico del PerúHerbert Caller
Partido Político Perú PrimeroMario Vizcarra
Cuarta ternaPartido Político Nacional Perú LibreVladimir Cerrón
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Partido MoradoMesías Guevara
Educación, innovación y tecnología
Primera ternaPerú AcciónFrancisco Diez-Canseco
Partido Político Nacional Perú LibreVladimir Cerrón
ProgresemosPaul Jaimes
Segunda ternaPartido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Unidad NacionalRoberto Chiabra
Partido Político Perú PrimeroMario Vizcarra
Tercera ternaPrimero la GenteMarisol Pérez Tello
Partido Patriótico del PerúHerbert Caller
Renovación PopularRafael López Aliaga
Cuarta ternaPartido MoradoMesías Guevara
Juntos por el PerúRoberto Sánchez
Fuerza PopularKeiko Fujimori

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Disputa en el centro: López Chau frente a Nieto

En la última fecha, el centro tendrá su propio “partido aparte”. Jorge Nieto debatirá contra Alfonso López Chau. Según encuestas recientes, el representante del Partido del Buen Gobierno ha registrado un crecimiento considerable en los últimos meses. El candidato de Ahora Nación, por su parte, también se ha mantenido en los primeros lugares.

Ante un alto número de electores que aún se mantienen indecisos, ambos candidatos podrían tener la oportunidad de captar parte de ese bolsón de votos.

Además, tendrán al frente a uno de los candidatos más golpeados en esta primera ronda de debates: César Acuña. El líder de Alianza para el Progreso compartirá la terna junto a ambos representantes.

Empleo, desarrollo y emprendimiento
Primera ternaPartido Democrático FederalArmando Massé
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto
Avanza País – Partido de Integración SocialJosé Williams
Segunda ternaSalvemos al PerúAntonio Ortiz
Alianza para el ProgresoCésar Acuña
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo
Tercera ternaPartido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-PerúNapoleón Becerra
Un Camino DiferenteRosario del Pilar Fernández
Partido Cívico ObrasRicardo Belmont
Cuarta ternaLibertad PopularRafael Belaunde
Ahora NaciónAlfonso López-Chau
Podemos PerúJosé Luna Gálvez
Educación, innovación y tecnología
Primera ternaSalvemos al PerúAntonio Ortiz
Avanza País – Partido de Integración SocialJosé Williams
Partido Democrático FederalArmando Massé
Segunda ternaAhora NaciónAlfonso López-Chau
Alianza para el ProgresoCésar Acuña
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto
Tercera ternaLibertad PopularRafael Belaunde
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-PerúNapoleón Becerra
Partido Cívico ObrasRicardo Belmont
Cuarta ternaUn Camino DiferenteRosario del Pilar Fernández
Podemos PerúJosé Luna Gálvez
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