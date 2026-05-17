Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra
Científicos japoneses creen que un sistema solar espacial podría generar mucha más energía que los paneles instalados en la Tierra, ya que en el espacio no existen nubes, tormentas ni atmósfera que reduzcan la radiación solar.
- Llega el eclipse solar más largo del siglo y podrá verse solo en estos países del mundo: no se repetirá en 157 años
- Científicos detectan actividad geotérmica en un volcán andino que podría generar energías limpias: 500.000 años sin erupcionar
Japón impulsa uno de los proyectos energéticos más ambiciosos jamás imaginados: construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para transmitir energía limpia a la Tierra. La propuesta, conocida como 'Anillo Lunar', busca aprovechar la radiación solar en el espacio para generar electricidad de manera constante y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
El sistema cubriría parte del ecuador lunar con paneles solares y enviaría electricidad mediante microondas o láseres hacia estaciones receptoras terrestres. Aunque todavía no existe financiamiento oficial, el concepto ya despierta interés dentro de la industria aeroespacial y energética.
PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca 4 veces más grande que Machu Picchu con casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre
¿Cómo funcionaría la transmisión de energía lunar a la Tierra?
El proyecto plantea instalar una enorme franja de paneles solares alrededor de la Luna, capaz de captar luz solar incluso cuando algunas zonas entren en oscuridad.
La estructura podría extenderse por unos 6.800 kilómetros y alcanzar hasta 250 kilómetros de ancho, utilizando materiales obtenidos directamente del suelo lunar para facilitar la construcción.
La electricidad generada sería enviada a la Tierra mediante haces de microondas o láseres dirigidos hacia antenas receptoras llamadas 'rectenas'. Las microondas permitirían atravesar nubes y condiciones atmosféricas con mayor facilidad, mientras que los láseres ofrecerían una transmisión más precisa.
La idea forma parte de la llamada energía solar espacial, una tecnología que busca captar energía fuera de la atmósfera terrestre para evitar pérdidas causadas por el clima o el ciclo día-noche.
PUEDES VER: Uno de los países más pequeños del mundo transforma su costa en un megapuerto futurista del tamaño de 3.300 campos de fútbol
Desafíos y obstáculos de un proyecto futurista de energía limpia
A pesar del entusiasmo que genera la propuesta, el Anillo Lunar enfrenta enormes desafíos tecnológicos y económicos. Construir una central eléctrica alrededor de la Luna requeriría robots capaces de trabajar durante años bajo temperaturas extremas y sobre polvo lunar altamente abrasivo, además de sistemas permanentes de mantenimiento y reparación.
El costo también representa uno de los mayores obstáculos. Expertos japoneses reconocen que la energía solar lunar sigue siendo mucho más cara que las alternativas actuales en la Tierra.
Además, el sistema necesitaría gigantescas estaciones receptoras y estrictos protocolos de seguridad para controlar la transmisión inalámbrica de energía sin afectar satélites, tráfico aéreo o infraestructuras terrestres. Aunque varias agencias espaciales ya experimentan con tecnologías similares, el proyecto continúa siendo una idea futurista lejos de convertirse en realidad inmediata.