Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Japón presenta el "Anillo Lunar", un innovador proyecto para crear un anillo de paneles solares en la Luna que transmitirá energía limpia a la Tierra. | Foto: Dall-E

Japón presenta el "Anillo Lunar", un innovador proyecto para crear un anillo de paneles solares en la Luna que transmitirá energía limpia a la Tierra. | Foto: Dall-E

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Japón impulsa uno de los proyectos energéticos más ambiciosos jamás imaginados: construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para transmitir energía limpia a la Tierra. La propuesta, conocida como 'Anillo Lunar', busca aprovechar la radiación solar en el espacio para generar electricidad de manera constante y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

El sistema cubriría parte del ecuador lunar con paneles solares y enviaría electricidad mediante microondas o láseres hacia estaciones receptoras terrestres. Aunque todavía no existe financiamiento oficial, el concepto ya despierta interés dentro de la industria aeroespacial y energética.

¿Cómo funcionaría la transmisión de energía lunar a la Tierra?

El proyecto plantea instalar una enorme franja de paneles solares alrededor de la Luna, capaz de captar luz solar incluso cuando algunas zonas entren en oscuridad.

La estructura podría extenderse por unos 6.800 kilómetros y alcanzar hasta 250 kilómetros de ancho, utilizando materiales obtenidos directamente del suelo lunar para facilitar la construcción.

La electricidad generada sería enviada a la Tierra mediante haces de microondas o láseres dirigidos hacia antenas receptoras llamadas 'rectenas'. Las microondas permitirían atravesar nubes y condiciones atmosféricas con mayor facilidad, mientras que los láseres ofrecerían una transmisión más precisa.

La idea forma parte de la llamada energía solar espacial, una tecnología que busca captar energía fuera de la atmósfera terrestre para evitar pérdidas causadas por el clima o el ciclo día-noche.

Desafíos y obstáculos de un proyecto futurista de energía limpia

A pesar del entusiasmo que genera la propuesta, el Anillo Lunar enfrenta enormes desafíos tecnológicos y económicos. Construir una central eléctrica alrededor de la Luna requeriría robots capaces de trabajar durante años bajo temperaturas extremas y sobre polvo lunar altamente abrasivo, además de sistemas permanentes de mantenimiento y reparación.

El costo también representa uno de los mayores obstáculos. Expertos japoneses reconocen que la energía solar lunar sigue siendo mucho más cara que las alternativas actuales en la Tierra.

Además, el sistema necesitaría gigantescas estaciones receptoras y estrictos protocolos de seguridad para controlar la transmisión inalámbrica de energía sin afectar satélites, tráfico aéreo o infraestructuras terrestres. Aunque varias agencias espaciales ya experimentan con tecnologías similares, el proyecto continúa siendo una idea futurista lejos de convertirse en realidad inmediata.