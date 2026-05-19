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Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
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Fuerte temblor en Ica de 6,1 grados no genera alerta de tsunami, según Dirección de Hidrografía

El organismo señaló que el fuerte movimiento telúrico ocurrido durante la tarde del 19 de mayo no pondrá en riesgo al litoral peruano.

Un sismo de magnitud 6,1 se registró el 19 de mayo de 2026, a 41 kilómetros al sur de Ica, Perú, a 41 kilómetros de profundidad.
Un sismo de magnitud 6,1 se registró el 19 de mayo de 2026, a 41 kilómetros al sur de Ica, Perú, a 41 kilómetros de profundidad. | Foto: Hidrografía del Perú
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Luego de registrarse un sismo de magnitud 6,1 a 41 kilómetros al sur del Ica, en la tarde del 19 de mayo de 2026, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) que no hay riesgo de tsunami en la costa peruana a causa de este movimiento telúrico.

El anuncio fue realizado minutos después de haberse registrado el temblor que se produjo a 41 kilómetros de profundidad. “No genera tsunami en el litoral peruano”. Se puede leer en la descripción publicada en la mencionada red social.

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