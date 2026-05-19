Fuerte temblor en Ica de 6,1 grados no genera alerta de tsunami, según Dirección de Hidrografía

Un sismo de magnitud 6,1 se registró el 19 de mayo de 2026, a 41 kilómetros al sur de Ica, Perú, a 41 kilómetros de profundidad. | Foto: Hidrografía del Perú

Un sismo de magnitud 6,1 se registró el 19 de mayo de 2026, a 41 kilómetros al sur de Ica, Perú, a 41 kilómetros de profundidad. | Foto: Hidrografía del Perú

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Luego de registrarse un sismo de magnitud 6,1 a 41 kilómetros al sur del Ica, en la tarde del 19 de mayo de 2026, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) que no hay riesgo de tsunami en la costa peruana a causa de este movimiento telúrico.

El anuncio fue realizado minutos después de haberse registrado el temblor que se produjo a 41 kilómetros de profundidad. “No genera tsunami en el litoral peruano”. Se puede leer en la descripción publicada en la mencionada red social.