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¡Su fan número uno! Natalie Vértiz sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al anunciar que fue convocada para un casting de Victoria’s Secret, una de las marcas de lencería más reconocidas a nivel mundial. La modelo compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales, donde mostró su alegría por este nuevo paso en su carrera internacional.

Tras el anuncio, su esposo, Yaco Eskenazi, no tardó en pronunciarse. El conductor de televisión reposteó el video de Natalie en sus redes sociales y le dedicó un romántico mensaje, evidenciando su alegría por la exMiss Perú.

Publicación de Yaco Eskenazi. Foto: IG

Yaco Eskenazi celebra llamado de Natalie Vértiz para casting de Victoria's Secret

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ahora youtuber compartió el reel en el que su esposa, Natalie Vértiz, mostraba parte de su primera audición para el famoso desfile y la invitación que recibió para participar en el casting global. Visiblemente orgulloso, Eskenazi acompañó la publicación con un mensaje lleno de amor y admiración.

“Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo”, escribió el ex chico reality, evidenciando una vez más el apoyo incondicional que le brinda a la madre de sus dos hijos en cada uno de sus proyectos.

Natalie Vértiz muestra invitación de Victoria's Secret a su casting 2026 en Estados Unidos

Natalie Vértiz compartió con sus seguidores la invitación que recibió para participar en el casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos. En el mensaje enviado por la firma, se lee: “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”.

La esposa de Yaco Eskenazi no ocultó su emoción al anunciar este importante paso en su carrera hacia uno de los escenarios más icónicos del modelaje. “¡Está pasando!”, escribió junto a emojis de emoción y corazones.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, amigos y familiares, quienes celebraron la noticia con mensajes como “Divina”, “Dios mío, es literalmente perfecto”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos”.