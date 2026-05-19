HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Yaco Eskenazi reacciona con tierno mensaje al llamado de Natalie Vértiz para casting de Victoria’s Secret: “Ya eres un angelito”

El conductor de televisión no ocultó su emoción tras conocer que la ex-Miss Perú fue convocada para una audición presencial del reconocido desfile internacional.

Yaco Eskenazi le dedica tierno mensaje a Natalie Vértiz tras ser llamada para casting de Victoria's Secret. Foto: Composición LR
Yaco Eskenazi le dedica tierno mensaje a Natalie Vértiz tras ser llamada para casting de Victoria's Secret. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¡Su fan número uno! Natalie Vértiz sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al anunciar que fue convocada para un casting de Victoria’s Secret, una de las marcas de lencería más reconocidas a nivel mundial. La modelo compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales, donde mostró su alegría por este nuevo paso en su carrera internacional.

Tras el anuncio, su esposo, Yaco Eskenazi, no tardó en pronunciarse. El conductor de televisión reposteó el video de Natalie en sus redes sociales y le dedicó un romántico mensaje, evidenciando su alegría por la exMiss Perú.

Publicación de Yaco Eskenazi. Foto: IG

Publicación de Yaco Eskenazi. Foto: IG

PUEDES VER: Natalie Vértiz anuncia que fue llamada al casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos: “Está pasando”

lr.pe

Yaco Eskenazi celebra llamado de Natalie Vértiz para casting de Victoria's Secret

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ahora youtuber compartió el reel en el que su esposa, Natalie Vértiz, mostraba parte de su primera audición para el famoso desfile y la invitación que recibió para participar en el casting global. Visiblemente orgulloso, Eskenazi acompañó la publicación con un mensaje lleno de amor y admiración.

“Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo”, escribió el ex chico reality, evidenciando una vez más el apoyo incondicional que le brinda a la madre de sus dos hijos en cada uno de sus proyectos.

PUEDES VER: Querida conductora peruana se alejó de la televisión y ahora sorprende al 'vender' papa con huevo en Estados Unidos: "A solo 1 dólar"

lr.pe

Natalie Vértiz muestra invitación de Victoria's Secret a su casting 2026 en Estados Unidos

Natalie Vértiz compartió con sus seguidores la invitación que recibió para participar en el casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos. En el mensaje enviado por la firma, se lee: “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”.

La esposa de Yaco Eskenazi no ocultó su emoción al anunciar este importante paso en su carrera hacia uno de los escenarios más icónicos del modelaje. “¡Está pasando!”, escribió junto a emojis de emoción y corazones.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, amigos y familiares, quienes celebraron la noticia con mensajes como “Divina”, “Dios mío, es literalmente perfecto”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Yaco Eskenazi confiesa que estuvo a poco de pegarle a Giacomo Bocchio en 'El gran chef famosos': "Se me subió la temperatura"

Yaco Eskenazi confiesa que estuvo a poco de pegarle a Giacomo Bocchio en 'El gran chef famosos': "Se me subió la temperatura"

LEER MÁS
Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner cometen infidencia y revelan cuánto ganaban a la semana en ‘El gran chef famosos’: uno cobraba el triple

Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner cometen infidencia y revelan cuánto ganaban a la semana en ‘El gran chef famosos’: uno cobraba el triple

LEER MÁS
Ethel Pozo se quiebra tras conmovedora despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP Perú’: "Perdóname por abandonarte"

Ethel Pozo se quiebra tras conmovedora despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP Perú’: "Perdóname por abandonarte"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025