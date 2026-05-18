Rusia exige al Perú exclusividad para repotenciar su flota de helicópteros Mi

En 2023, el Ejército contrató a Milenium Veladi para el "overhaul" de tres helicópteros, pero canceló el acuerdo en 2025 por incumplimiento de los rusos. (Foto: CEMAE). Foto: Ejército peruano

En 2023, el Ejército contrató a Milenium Veladi para el "overhaul" de tres helicópteros, pero canceló el acuerdo en 2025 por incumplimiento de los rusos. (Foto: CEMAE). Foto: Ejército peruano

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Para este año, el Ejército ha previsto la reparación mayor de ocho helicópteros de fabricación rusa Mi, entre los modelos Mi-17 y Mi-171Sh-P, a un costo aproximado de US$52 millones.

Ante la perspectiva de la convocatoria de ofertas, la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC) remitió el pasado 7 de mayo al Ministerio de Defensa, al Comando Logístico del Ejército y al Servicio de Material de Guerra del Ejército un oficio en el que informa que es la única entidad del gobierno ruso autorizada para la rehabilitación, el mantenimiento y la modernización de las aeronaves Mi.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

NASC también informó a las autoridades castrenses que su socia estratégica y representante exclusiva en el Perú es la firma panameña Milenium Veladi, registrada en Panamá.

Milenium Veladi es la misma empresa que, en representación de NASC, el 10 de noviembre del 2023 suscribió contrato con el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) para el “overhaul” (reparación completa) de un Mi-171Sh, un Mi-171Shp y un Mi-17-1B, por la suma de US$20,3 millones.

El 10 de diciembre del 2025, después de que el Ejército pagó el 70% del monto total y aceptó varias prórrogas solicitadas por Milenium Veladi, la institución castrense tuvo que cancelar el contrato por incumplimiento.

La carta dirigida por NASC a las autoridades del Ministerio de Defensa y del Ejército comunicando que para la reparación de los helicópteros rusos Mi se debe contratar nada más que con ellos. Foto: La República

La responsabilidad recae en la guerra

En todos los casos, para justificar las tardanzas en los cronogramas de entrega de los helicópteros, Milenium Veladi alegó que el conflicto de la Federación Rusa con Ucrania afecta a las empresas reparadoras, que tienen como prioridad responder a las necesidades bélicas de su país. Esto explica por qué el Ejército rompió el contrato con los rusos.

Sin embargo, en la carta que el 7 de mayo de este año remitió el vicedirector general de NASC, Iván B. Serov, se informa que, si el Ejército proyecta reparar sus helicópteros de fabricación rusa, el instituto castrense necesariamente debe contratar a su socio panameño Milenium Veladi.

“Me permito informar que mantenimiento mayor (overhaul), extensión de vida útil, preventivo, programado y correctivo; así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para los helicópteros marca ‘Mi’, en todas sus versiones y modificaciones, que forman parte de la flota aérea del Ejército del Perú, obligatoriamente deben ser prestados y certificados por un taller de reparación de componentes mayores autorizado y supervisado por parte del poseedor del certificado y dueño de la patente, siendo la empresa estatal rusa NHC Mil & Kamov”, el fabricante ruso de las aeronaves.

La NASC advierte al Ejército que se debe contratar exclusivamente a la panameña Milenium Veladi, la empresa que no pudo cumplir con la reparación de tres helicópteros Mi del Ejército. Foto: La República

Solo con los rusos

NASC es la compañía que gestiona los contratos de las empresas fabricantes de aviones y helicópteros de fabricación rusa, en los rubros de reparación mayor, mantenimiento, venta de componentes y repuestos, entre otros servicios.

Debido a la invasión de Ucrania, fueron dictadas sanciones económicas internacionales contra entidades y empresas rusas, entre ellas NASC, lo que redujo gravemente su capacidad de acción. Por ejemplo, NASC aparece en la lista de compañías rusas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Empero, en la carta de Iván B. Serov al Ministerio de Defensa, no solo se reitera que el Ejército debe contratar con NASC, la compañía rusa que afronta sanciones económicas que le impiden comercializar con otros países, sino que también se impone al instituto castrense suscribir acuerdos con su “socio estratégico en el Perú”. Es decir, la panameña Milenium Veladi, la misma que no pudo cumplir con el contrato para rehabilitar tres helicópteros Mi del Ejército.

“Cualquier procedimiento de solicitud de cotización o información que emita el Ejército del Perú referente al mantenimiento mayor, extensión de vida útil, preventivo, programado y correctivo; así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para los helicópteros marca Mi (...), debe ser únicamente a través de nuestro socio estratégico Milenium Veladi Corp.", dice la carta.

En 2023, el Ejército contrató a Milenium Veladi para el "overhaul" de tres helicópteros, pero canceló el acuerdo en 2025 por incumplimiento de los rusos. (Foto: CEMAE). Foto: La República

Sancionada e incumplida

“(NASC) ha otorgado la carta de autorización exclusiva a la empresa Milenium Veladi Corp., facultada como su socio estratégico y representante legal en la República del Perú”, precisa el oficio.

Una investigación de La República reveló que, según los registros públicos de Panamá, el empresario peruano Diego Alfaro Di Natale fue representante de Milenium Veladi.

El dominical 'Cuarto poder' captó una reunión entre Diego Alfaro Di Natale y Jorge Garboza Amad, íntimo amigo de Nicanor Boluarte Zegarra, y el gerente general de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), Paulo Zevallos Rivarola.

Durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, Milenium Veladi, representada por Diego Alfaro, ganó el contrato del Ejército para la reparación de tres helicópteros por US$20,3 millones.

Cuando Diego Alfaro también representaba a la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), durante el mandato de Boluarte logró vender 10.000 fusiles de asalto Arad 7 para el Ejército por US$27,3 millones y otros 7.323 fusiles Arad 5 para la Policía Nacional por US$19,7 millones. En ambos casos, FAME actuó como intermediaria para concretar las contrataciones.