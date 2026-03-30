Puno: rondas campesinas agarran a subprefecto y lo castigan a latigazos por reunirse con Keiko Fujimori

Las rondas campesinas de Puno retuvieron y castigaron al subprefecto del distrito de Macarí, provincia de Melgar, Fredy Condori Yucra. La medida se tomó luego de que el funcionario participara y acompañara a la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una actividad proselitista.

El castigo contra Condori Yucra consistió en chicotazos y ejercicios físicos, como planchas y “ranas”, en plena plaza de Macarí. La sanción se llevó a cabo mientras la jefa de la ronda lo increpaba por su conducta.

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La líder de la localidad lucía con el chicote en la mano y afirmó que el subprefecto cometió un grave error por su reunión con Fujimori. Condori Yucra se excusó al indicar que en ese momento ya no era autoridad. Sin embargo, la jefa de las rondas resaltó que "le mintió" al decir que dejó su cargo el 1 de enero, pero sigue siendo subprefecto.

“Ha hecho quedar muy mal al distrito de Macarí. No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que eso está en su conciencia. Ha cometido un error y va a tener su castigo”, dijo.

Inmediatamente, la rondera le pidió al suprefecto colocarse en posición de rana y repetir el ejercicio 30 veces. Condori Yucra acató y comenzó a contar uno por uno los ejercicios.

El subprefecto se veía claramente cansado; sin embargo, le ordenaron hacer planchas. Mientras subía y bajaba, la rondera le daba chicotazos y reclamaba por reunirse con Fujimori. Tras culminar con el castigo, le pidieron que se vaya de la plaza.

“Usted se merece eso. Yo no lo quisiera ver. Retírese educadamente. Para mí no es correcto cómo usted ha actuado. A una delincuente que es la señora Keiko Fujimori, que no sabemos cómo ha hecho en nuestra población, que ha asesinado tanta gente acá, allá en Juliaca. ¿Usted no recuerda eso? Está bien que usted sea parte del gobierno, pero no se hace eso, usted cometió un error", sentenció la jefa de las rondas.

"Como mujer no me gustaría ni pronunciar el nombre de ella", agregó.