HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

No kings: EE.UU. protesta contra Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Puno: rondas campesinas agarran a subprefecto y lo castigan a latigazos por reunirse con Keiko Fujimori

Las rondas campesinas de Puno retuvieron al subprefecto de Macarí, Fredy Condori Yucra, por su apoyo a Keiko Fujimori en un acto proselitista. La sanción consistió en chicotazos y ejercicios físicos en la plaza local.

Subprefecto de Puno fue castigado a chicotazos. Foto: Composición/LR
Subprefecto de Puno fue castigado a chicotazos. Foto: Composición/LR

Las rondas campesinas de Puno retuvieron y castigaron al subprefecto del distrito de Macarí, provincia de Melgar, Fredy Condori Yucra. La medida se tomó luego de que el funcionario participara y acompañara a la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una actividad proselitista.

Únete a nuestro canal de política y economía

El castigo contra Condori Yucra consistió en chicotazos y ejercicios físicos, como planchas y “ranas”, en plena plaza de Macarí. La sanción se llevó a cabo mientras la jefa de la ronda lo increpaba por su conducta.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko y López Aliaga se estancan, Carlos Álvarez se pone tercero

lr.pe

La líder de la localidad lucía con el chicote en la mano y afirmó que el subprefecto cometió un grave error por su reunión con Fujimori. Condori Yucra se excusó al indicar que en ese momento ya no era autoridad. Sin embargo, la jefa de las rondas resaltó que "le mintió" al decir que dejó su cargo el 1 de enero, pero sigue siendo subprefecto.

“Ha hecho quedar muy mal al distrito de Macarí. No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que eso está en su conciencia. Ha cometido un error y va a tener su castigo”, dijo.

Inmediatamente, la rondera le pidió al suprefecto colocarse en posición de rana y repetir el ejercicio 30 veces. Condori Yucra acató y comenzó a contar uno por uno los ejercicios.

El subprefecto se veía claramente cansado; sin embargo, le ordenaron hacer planchas. Mientras subía y bajaba, la rondera le daba chicotazos y reclamaba por reunirse con Fujimori. Tras culminar con el castigo, le pidieron que se vaya de la plaza.

“Usted se merece eso. Yo no lo quisiera ver. Retírese educadamente. Para mí no es correcto cómo usted ha actuado. A una delincuente que es la señora Keiko Fujimori, que no sabemos cómo ha hecho en nuestra población, que ha asesinado tanta gente acá, allá en Juliaca. ¿Usted no recuerda eso? Está bien que usted sea parte del gobierno, pero no se hace eso, usted cometió un error", sentenció la jefa de las rondas.

"Como mujer no me gustaría ni pronunciar el nombre de ella", agregó.

PUEDES VER: Debate presidencial 2026: Keiko frente a López Aliaga, López Chau ante Nieto y más cruces llamativos en segunda semana

lr.pe
Notas relacionadas
Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara este 31 de marzo: hora y dónde ver el debate presidencial 2026

Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara este 31 de marzo: hora y dónde ver el debate presidencial 2026

LEER MÁS
Cuándo debaten Keiko Fujimori vs. Rafael López Aliaga: fecha, hora y dónde ver

Cuándo debaten Keiko Fujimori vs. Rafael López Aliaga: fecha, hora y dónde ver

LEER MÁS
Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko y López Aliaga se estancan, Carlos Álvarez se pone tercero

Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko y López Aliaga se estancan, Carlos Álvarez se pone tercero

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar en las Elecciones Perú 2026: montos según distrito

Multa por no votar en las Elecciones Perú 2026: montos según distrito

LEER MÁS
Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko y López Aliaga se estancan, Carlos Álvarez se pone tercero

Encuestas presidenciales IPSOS: Keiko y López Aliaga se estancan, Carlos Álvarez se pone tercero

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: Keiko frente a López Aliaga, López Chau ante Nieto y más cruces llamativos en segunda semana

Debate presidencial 2026: Keiko frente a López Aliaga, López Chau ante Nieto y más cruces llamativos en segunda semana

LEER MÁS
Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

LEER MÁS
La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este lunes 30 de marzo?

Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este lunes 30 de marzo?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Puno: rondas campesinas agarran a subprefecto y lo castigan a latigazos por reunirse con Keiko Fujimori

Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima: "Pretenden que ganemos siempre 3-0"

Este es el viaje en tren más largo del mundo que recorre 13 países y dura 21 días por menos de US$1.500 cada trayecto

Política

Elecciones Generales Perú 2026: cuándo y a qué hora ir a votar el 12 de abril

¿Se puede votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Puno: rondas campesinas agarran a subprefecto y lo castigan a latigazos por reunirse con Keiko Fujimori

Elecciones Generales Perú 2026: cuándo y a qué hora ir a votar el 12 de abril

¿Se puede votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025