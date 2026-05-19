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Rodrigo Cuba hace inesperada confesión tras planes de matrimonio con Ale Venturo: "Si no estoy contigo, me quedo solo"

Ale Venturo confirmó que ya es oficial su divorcio, mientras que el futbolista no ocultó su emoción al hablar sobre el futuro de su relación con la empresaria.

Rodrigo Cuba sorprendió al hablar sobre sus planes de matrimonio con Ale Venturo.
Rodrigo Cuba sorprendió al hablar sobre sus planes de matrimonio con Ale Venturo.
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Rodrigo ‘El Gato’ Cuba sorprendió al hablar abiertamente sobre el futuro de su relación con Alexandra Venturo luego de que la empresaria confirmara que ya oficializó su divorcio. Aunque ambos revelaron que ahora ya no existe ningún impedimento para casarse, lo que más llamó la atención fue la fuerte confesión sentimental que realizó el futbolista sobre la madre de su menor hija.

Durante una entrevista exclusiva para ‘Magaly TV, la firme’, la pareja habló sobre la posibilidad de llegar al altar tras casi cinco años de relación y recordó los momentos complicados que atravesaron antes de reencontrarse sentimentalmente.

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Ale Venturo habla de su divorcio y los planes a futuro con Rodrigo Cuba

La empresaria contó emocionada que finalmente logró cerrar de manera oficial su divorcio, noticia que fue celebrada por Rodrigo Cuba, quien no dudó en hablar sobre los planes de matrimonio que mantienen como pareja.

“Ya estoy libre”, comentó entre risas la empresaria. Por su parte, el futbolista señaló que ya no habría impedimento para concretar su matrimonio.

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La influencer también reveló que Rodrigo se mostró más emocionado que ella cuando se concretó la firma del divorcio. Asimismo, bromeó sobre cómo sería una futura pedida de mano ya que días antes, el futbolista comentó en un pódcast que la propuesta no sería sencilla.

“Él ya se fregó porque dijo que la roca iba a ser enorme”, comentó la empresaria entre risas.

Rodrigo Cuba hace fuerte confesión sobre su relación con Ale Venturo

Más allá de los planes de boda, ‘El Gato’ también sorprendió al sincerarse sobre lo importante que se ha vuelto Ale Venturo en su vida, especialmente después de las crisis que atravesaron como pareja.

“Yo le he dicho, no hay forma. Si ya no estoy contigo, ya me quedo solo”, expresó el futbolista.

Por su parte, Ale Venturo contó que, tras los problemas que enfrentaron, decidió poner condiciones para retomar la relación con la que actualmente atraviesan uno de sus mejores momentos.

“Yo le dije: ‘sabes qué, si vamos a regresar, las cosas tienen que ser así’. Ya estamos grandes, puse mis condiciones. Puse mis cartas sobre la mesa y él dijo: sí”, relató.

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